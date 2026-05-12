पाकिस्तानी गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात! 'बॉल टॅम्परिंग'च्या कृतीने पंचांचा पारा चढला; अंपायरने रंगेहाथ पकडल्यानंतर नेमकं काय झालं?

Shaheen Afridi ball tampering : पाकिस्तानचे खेळाडू हे नेहमीच कोणत्या न कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळतात. कधी पाकिस्तानचे खेळाडू वादात असतात तर कधी पाकिस्तान बोर्ड त्यांच्या निर्णयामुळे वादात पाहायला मिळतात. मागील काही दिवसांपासून बांग्लादेश आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी मालिका सुरु आहे. या मालिकेचा पहिला सामना सध्या खेळवला जात आहे, त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून पाकिस्तानचे अनेक खेळाडू हे चर्चेत आहे. आता पाकिस्तानचा प्रिमियम गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला पाहायला मिळाला आहे. त्याचे सोशल मिडियावर काही फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, यासंदर्भात सविस्तर प्रकरण काय हे सविस्तर वाचा.
पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी हा चेंडूशी छेडछाड करताना नजरेत आला आहे. चेंडूची छेडछाड केल्याचे आरोप आता शाहीन आफ्रिदी याच्यावर करण्यात आले आहेत. ढाका येथे शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर कसोटी सामना पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि बांगलादेश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यामध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यादरम्यान शाहीन आफ्रिदी एक वादग्रस्त घटनेमध्ये पाहायला मिळाला. सामन्याच्या चौथ्या दिनी ही घटना घडली आहे, यामध्ये बांग्लादेश संघाचा दुसरा डाव सुरु असताना शाहीन आफ्रिदी हा त्याच्या शुजच्या स्पाइक्सखाली चेंडू दाबताना पाहायला मिळाला. मैदानावरील ही कृती लगेचच अंपायरने पाहिली आणि त्याच्याकडून चेंडू हिसकावून घेतला.
Shaheen ball Tempering o bahi ya Lahore Qalunders nahi pic.twitter.com/XdxFGZh69h— Sarfraz Gilchrist (@SarfrazCT17) May 11, 2026
शाहीन आफ्रिदीने हे केलेले कृत्याची अंपायरने काळजीपूर्वक तपासणी केली आणि चेंडूची तपासणी केल्यानंतर अंपायरला कोणतेही काही असामान्य आढळले नाही. त्यानंतर पुन्हा आफ्रिदी परत गेला आणि त्याला ओव्हर पुर्ण करण्याची संधी देखील देण्यात आली. पाकिस्तानचा संघ सध्या बांग्लादेश दौऱ्यावर आहे, संघ आता या दौऱ्यावर दोन कसोटी सामने खेळणार आहेत. पहिल्या कसोटी सामन्याला सुरुवात ही 8 मे पासून झाली आहे. पहिल्याच डावामध्ये बांग्लादेशच्या संघाने 413 धावा केल्या होत्या. तर बांग्लादेशने पाकिस्तानला 386 धावांवर गुंडाळले.
त्यानंतर पहिल्या डावामधील बांग्लादेशला दुसऱ्या डावात फायदा झाला आणि चौथ्या दिवशी बांग्लादेशच्या संघाने 3 विकेट्स गमावून 152 धावा केल्या होत्या. यामध्ये बांग्लादेशचा कर्णधार नजमल हुसेन शांतो हा 58 धावांवर नाबाद आहे. बांग्लादेशच्या संघाने दुसऱ्या डावाची सुरुवात या सामन्यामध्ये केली आहे आणि त्यानंतर 7/0 अशी सुरुवात केली पण त्यानंतर संघाने त्याचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांची जोडी गमावली. बांग्लादेशच्या फलंदाजांनी पहिल्या डावामध्ये दमदार फलंदाजी केली, यामध्ये शांतोने 101 धावा तर मोमिनुल 91 धावा केल्या आणि मुशफिकुर 71 धावांची खेळी खेळली. पाकिस्तानचा अझानने त्याच्या पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावल्यानंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तरात 386 धावा केल्या.