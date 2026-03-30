PSL मध्ये बॉल टॅम्परिंगने खळबळ; पाकिस्तानचे तीन मोठे खेळाडू बॉल टॅम्परिंग करताना कॅमेऱ्यात कैद, VIDEO व्हायरल

शिवराज यादव | Updated: Mar 30, 2026, 09:03 AM IST
Ball tampering in PSL: पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये चेंडूशी छेडछाड (Ball Tampering) करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. 'लाहोर कलंदर्स'वर रविवारी 'कराची किंग्ज'विरुद्ध झालेल्या सामन्यादरम्यान चेंडूशी छेडछाड केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, फखर जमानवर आरोप करण्यात आला आहे. "मॅच रेफरी रोशन महानामा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिस्तभंगविषयक सुनावणीदरम्यान, फखरने आपल्यावर लावलेला आरोप फेटाळून लावला," असं पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने (PCB) एका निवेदनात म्हटलं आहे. 

"पुढील 48 तासांच्या आत आणखी एक सुनावणी होणार असून, त्यानंतर सामन्यातील अम्पायर आपला निर्णय जाहीर करतील," असंही सांगण्यात आलं आहे. जर फखर दोषी आढळला, तर 'लेव्हल 3' च्या गुन्ह्यासाठी किमान शिक्षा म्हणून त्याच्यावर एका सामन्याची बंदी घातली जाऊ शकते.

पाकिस्तानात खेळल्या जाणाऱ्या T20 स्पर्धेत मोक्याच्या क्षणी चेंडूशी छेडछाड करण्यात आली. वेगवान गोलंदाज हॅरिस रौफ शेवटचं षटक टाकण्यासाठी सज्ज झाला होता आणि कराची किंग्सला विजयासाठी आणखी १४ धावांची आवश्यकता होती. लाहोरचा कर्णधार शाहीन शाह आफ्रिदी, फलंदाज झमान आणि रौफ हे तिघेही गोलंदाजाच्या 'रन-अप'पाशी एकत्र उभे होते. महत्त्वाच्या क्षणी खेळाडू चर्चेसाठी एकत्र येणं ही तशी काही नवीन बाब नाही. मात्र यावेळी तिघांनीही वेगवेगळ्या वेळी चेंडू हाताळला होता.

अम्पायर फैसल आफ्रिदी यांनी शंका आल्याने चेंडू मागून घेतला. यानंतर त्यांनी चेंडूशी काही छेडछाड झालीये का याची पाहणी केली. तसंच दुसरे अम्पायर बांगलादेशचे शरफुद्दौला यांच्याशी  चर्चा केली. चेंडूशी छेडछाड केल्याचा निष्कर्ष काढत दोन्ही अम्पायर्सनी कराची संघाला पाच 'पेनल्टी' धावा दिल्या. यामुळे कराचीला शेवटच्या सहा चेंडूंमध्ये केवळ नऊ धावांची आवश्यकता उरली होती. अम्पायर्सनी चेंडूही बदलला. 

शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर कराचीचा फलंदाज खुशदिल शाह बाद झाला. त्यानंतर रौफने एक वाईड टाकला. अब्बास आफ्रिदीने एक चौकार व एक षटकार ठोकत, 19.3 षटकांतच कराचीला चार गडी राखून विजय मिळवून दिला.

यादरम्यान लाहोर कलंदर्सना पाठिंबा देणारे संपूर्ण डावादरम्यान चेंडू अनेक खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांच्याकडून हाताळला जातो. ज्यामुळे चेंडूमध्ये फेरफार नेमक्या कोणत्या क्षणी झाला, हे निश्चित करणे कठीण आहे असा युक्तिवाद केला आहे. 

दरम्यान चेंडूशी खरंच छेडछाड झाली आहे की नाही हे पडताळण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एचडी फुटेज तपासणार आहे. जेणेकरुन चेंडूची प्रत्यक्ष स्थिती आणि अम्पायर्नसी नोंदवलेलं निरीक्षण हे सुसंगत आहेत की नाही, हे निश्चित होईल. 

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघावर चेंडूशी छेडछाड केल्याचा वाद निर्माण झाला होता, तेव्हा डेव्हिड वॉर्नर आणि स्टीव्ह स्मिथ यांच्यासारख्या दिग्गज खेळाडूंवरही दीर्घकाळासाठी बंदी घालण्यात आली होती. फखर, शाहीन आणि हॅरिस यांच्या विरोधातही अशाच प्रकारची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे का? हे पाहावं लागेल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

