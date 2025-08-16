English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'आफ्रिदीने कुत्र्याचं मांस खाल्लंय...', इरफान पठान आणि पाक क्रिकेटरच्या भांडणावर मोठा खुलासा

Irfan Pathan About Shahid Afridi : भारताचा माजी क्रिकेटर इरफान पठाणने त्याच्या नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदी सोबत झालेल्या भांडणाबद्दल सांगितलं. 

पूजा पवार | Updated: Aug 16, 2025, 02:06 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Irfan Pathan About Shahid Afridi : भारताचा माजी ऑलराऊंडर आणि कॉमेंटेटर इरफान पठाणने (Irfan Pathan) पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदी सोबत झालेल्या भांडणावर मोठा खुलासा केला आहे. टीम इंडिया (Team India) 2006 मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर होती, तेव्हा इरफान पठाण आणि शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi)  यांच्यात विमान प्रवासादरम्यान भांडण झालं. या घटनेबाबत इरफान पठाणने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत माहिती दिली आहे. 

मुलाखती दरम्यान इरफान पठाणने पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीशी विमानात झालेल्या वादाची आठवण करून दिली आहे. इरफान पठाणने 'लल्लनटॉप' सोबत बोलताना खुलासा केला की टीम इंडिया 2006 मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर होती तेव्हा दोन्ही संघातील खेळाडू कराची ते लाहोर असा एकत्र विमानप्रवास करत होते. तेव्हा इरफान पठाण आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यात वाद झाला. इरफान पठाण म्हणाला की शाहिद आफ्रिदीने त्यांचे केस खराब करून त्याला लहान मुलगा म्हणून संबोधित केलं होतं. 

नेमकं काय घडलं होतं? 

इरफान पठाणने सांगितलं की, ' वर्ष 2006 मध्ये भारताचा संघ पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना कराची ते लाहोर असा विमानप्रवास सुरु होता. दोन्ही संघ एकाच विमानातून प्रवास करत होते. त्यावेळी शाहिद आफ्रिदी माझ्या जवळ आला आणि माझ्या डोक्यावर हात ठेऊन त्याने माझे केस विस्कटले. त्याने मला विचारलं, 'बाळ कसा आहेस?' मी त्याला विचारलं, 'तू कधीपासून माझा बाप बनलास?'.  

इरफान पठान ने सांगितलं की, 'बालिश वर्तन खरंतर त्याचं होतं. तो माझा मित्र नव्हता. त्यानंतर शाहिद आफ्रिदीने मला काही अपशब्द वापरले. त्याची सीट माझ्या बाजूलाच होती.  इरफान पठान हा अब्दुल रज्जाकच्या बाजूला बसला होता. त्यावेळी इरफानने सहज पाकिस्तानात मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या मांसाहाराविषयी विचारलं, ते ऐकून पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैराण झाला. 

आफ्रिदी भुंकतोय : 

इरफान पठाणने म्हटले की, 'त्यावेळी अब्दुल रझाक माझ्यासोबत बसला होता. मी त्याला विचारले की इथे कोणत्या प्रकारचे मांस मिळते. त्याने मला अनेक प्रकारच्या मांसाबद्दल सांगितले. मग मी विचारले की कुत्र्याचे मांस मिळते का. आफ्रिदी तिथे बसला होता. हे ऐकून रज्जाक म्हणाला की 'अरे इरफान तू असं का म्हणतोयस?'. यावर इरफान पठाण स्वतःला थांबवू शकला नाही आणि म्हणाला की आफ्रिदीने कुत्र्याचे मांस खाल्ले असेल, म्हणूनच तो भुंकत आहे'. यानंतर आफ्रिदी काहीही बोलू शकला नाही. तो काहीही बोलला तरी मी फक्त एवढंच म्हणायचो की, 'बघ, तो पुन्हा भुंकत आहे.' यानंतर, तो संपूर्ण प्रवासादरम्यान गप्प राहिला. या घटनेमुळे त्याला समजले की तो मला बोलण्यात हरवू शकत नाही. म्हणून त्याने मला पुन्हा कधीही डिवचण्याचा प्रयत्न केला नाही'. 

FAQ :

1. इरफान पठाण आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यातील भांडण कधी आणि कुठे झाले?

2006 मध्ये भारताचा क्रिकेट संघ पाकिस्तान दौऱ्यावर असताना, कराची ते लाहोर या विमान प्रवासादरम्यान इरफान पठाण आणि शाहिद आफ्रिदी यांच्यात भांडण झाले.

2. इरफान पठाणने शाहिद आफ्रिदीला काय टोमणा मारला?

इरफानने मजेशीरपणे म्हटले की, 'आफ्रिदीने कुत्र्याचे मांस खाल्ले असेल, म्हणूनच तो भुंकत आहे.' यानंतर तो प्रत्येक वेळी आफ्रिदी काही बोलला की, 'बघ, तो पुन्हा भुंकत आहे,' असे म्हणायचा.

3. इरफान पठाणने अब्दुल रज्जाकशी काय बोलणे केले?

इरफानने अब्दुल रज्जाकला पाकिस्तानात मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या मांसाहाराबद्दल विचारले. त्यात त्याने मजेशीरपणे 'कुत्र्याचे मांस मिळते का?' असे विचारले

