IND VS PAK : पाकिस्तानच्या पराभवानंतर भडकला शाहिद अफरीदी, थेट जावई शाहीनला टीममधून बाहेर काढायची केली मागणी

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी टी 20 वर्ल्ड कपचा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवला. यासह भारताचा संघ सुपर 8 फेरीत पोहोचला आहे. मात्र भारताविरुद्ध पाकिस्तानला मिळालेल्या लाजिरवाण्या पराभवामुळे त्यांचे फॅन्स आणि माजी क्रिकेटर्स भडकलेत. भारताच्या गोलंदाजी समोर पाकिस्तानचे फलंदाज सुपर फ्लॉप ठरले आणि 114 धावांवर ऑलआउट झाले. पाकिस्तानच्या पराभवानंतर माजी कर्णधार शाहिद अफरीदी त्यांच्या पाकिस्तान संघावर भडकला आणि त्याने संघातील इतर अनुभवी फलंदाजांसोबत जावई शाहीन आफ्रिदीला सुद्धा संघातून बाहेर काढण्याची मागणी केली.
पाकिस्तानचा दिग्गज ऑलराऊंडर शाहिद अफरीदीने पाकिस्तानच्या एका शोवर म्हटलं की, 'पाकिस्तान संघातील अनुभवी खेळाडू शाहीन अफरीदी, बाबर आझम, शाबाद खान यांना बाहेर काढलं पाहिजे. त्यांच्या जागी जुनिअर प्लेअरला संघात स्थान द्यायला पाहिजे. नव्या खेळाडूंना संघात स्थान द्यायला हवं. पुढील नामिबिया विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात पाकिस्तानने संघात तसे बदल करायला हवेत'.
शाहिद अफरीदीने पाकिस्तान संघातील तीन खेळाडूंना बाहेर काढण्याची मागणी करताना म्हटले की, 'आपण सर्वजण इतक्या दिवसांपासून या खेळाडूंना खेळताना पाहत आहोत, त्यामुळे आपल्याला त्यांच्याकडून अपेक्षा असते की ते चांगली कामगिरी करतील. एवढे सिनियर खेळाडू आहेत. पण जर तिकडे सिनियर खेळाडू चांगलं करत नसतील तर जुनिअर खेळाडू जे बाहेर बसलेत त्यांना खेळून द्या. कारण जास्त काही फरक पडणार नाही'. माजी क्रिकेटर शाहिद अफरीदीची मुलगी अंशा हिचा विवाह दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानचा स्टार गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीशी झालेला आहे. त्यामुळे शाहीन हा शाहिद आफ्रिदीचा जावई आहे. मात्र भारताविरुद्ध पराभव झाल्यावर शाहिदने टीका करताना आपल्या जावयाला सुद्धा सोडलं नाही.
भारताकडून विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान मिळालं असताना पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात उतरले. मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने साहिबजादा फरहानला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळतच गेली आणि 78 धावांपर्यंत त्यांनी 7 विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 44, शाहीन आफ्रिदीने 23, शादाब खानने 14 तर फहीम अश्रफने 10 धावा केल्या. भारतीय गोलंदाजांपैकी हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती या सगळ्यांनी प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. तर कुलदीप यादव आणि तिलक वर्माला प्रत्येकी 1 विकेट घेणं शक्य झालं.