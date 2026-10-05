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जय शाहांकडून मेडल स्वीकारावी लागू नये म्हणून पाकिस्तानी संघ वाईट खेळून फायनल हरला: शाहिद आफ्रिदी

भारतीय संघाने एशियाड गेम्सच्या फायनलमध्ये पाकिस्तानी संघाला धूळ चारत गोल्डन मेडल मिळवलं. हे मेडल आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी खेळाडूंना प्रदान केलं. मात्र आता यावरुन आफ्रिदीने एक विचित्र दावा केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 07:18 AM IST
जय शाहांकडून मेडल स्वीकारावी लागू नये म्हणून पाकिस्तानी संघ वाईट खेळून फायनल हरला: शाहिद आफ्रिदी
Image Credit: आफ्रिदीचं विचित्र विधान (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य, वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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