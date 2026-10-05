/जय शाहांकडून मेडल स्वीकारावी लागू नये म्हणून पाकिस्तानी संघ वाईट खेळून फायनल हरला: शाहिद आफ्रिदी

भारताच्या टी-20 क्रिकेट संघाने एशियन गेम्स 2026 चा अंतिम सामना जिंकत गोल्ड मेडल पटकावलं. 3 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या सामन्यानंतर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषधेचे अध्यक्ष जय शाह यांनी विजेत्या संघाच्या गळ्यात मेडल्स घातली. अंतिम सामन्यामध्ये भारताने पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानला धूळ चारल्याने पाकिस्तानला सिलव्हर मेडलवर समाधान मानावं लागलं. मात्र असं असतानाच आता पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शाहिद आफ्रिदीने एक विचित्र दावा केला आहे. जय शाह यांच्या हस्ते पदक नको असल्याने पाकिस्तानी संघ पूर्ण क्षमतेनं म्हणजे वाईट पद्धतीने खेळल्याचा दावा आफ्रिदीनं केला आहे.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख तसेच आशियाई क्रिकेट परिषदचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांना एशियन गेम्स 2026 अंतिम सामन्याला उपस्थित राहण्याची परवानगी मिळणार नसल्याची कल्पना पाकिस्तानी खेळाडूंना होती असा दावा शाहिद आफ्रिदीने केला आहे. तसेच जिंकणाऱ्या संघाला जय शाह गोल्ड मेडल्स प्रदान करतील, याची पाकिस्तानी संघाला जाणीव होती, असा दवाही आफ्रिदीने केला. एवढ्यावरच न थांबता, "भारतीय प्रशासकाच्या हस्ते मेडल स्वीकारण्याची इच्छा नसल्यामुळे पाकिस्तानी खेळाडूंचा सामन्यातील उत्साह मावळला आणि त्यांनी पूर्ण क्षमतेने सामना जिंकण्याचा प्रयत्न केला नाही," असं आफ्रिदीने म्हटलं आहे.
जय शाहांच्या हस्ते मेडल्सचं वितरण होणार असल्याचं समजल्याने भारतीय अधिकाऱ्याच्या हस्ते सुवर्णपदक स्वीकारण्याची इच्छा नसलेल्या पाकिस्तानी खेळाडूंनी आपली सर्वोत्तम कामगिरी करण्यास फारसा रस दाखवला नाही, असा विचित्र दावा आफ्रिदीने केला आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यामध्ये विजय मिळवत भारताने सलग दुसऱ्यांदा एशियन गेम्समध्ये गोल्ड मेडलची कमाई केली. भारताने दिलेलं 212 धावांचं आव्हान पाकिस्तानला पेलवलं नाही. भारताने हा सामना 19 धावांनी जिंकला.
शाहिद आफ्रिदीने मोहसिन नक्वींसंदर्भातील वादाचा संदर्भ देत विचित्र दावा केला आहे. खरं तर भारतीय संघाने मागील दोन स्पर्धांमध्ये मोहसिन नक्वींच्या हस्ते विजयी चषक स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. दुबईमध्ये 2025 साली झालेल्या पुरुषांच्या आशिया कप 2025 स्पर्धेमध्ये फायनल जिंकल्यानंतर भारतीय संघाने नक्वींच्या हस्ते ट्रॉफी आणि पदके स्वीकारण्यास नकार दिला होता. भारतासंदर्भातील नक्वी यांची भूमिका फारशी चांगली नसल्याने भारतीय संघाने हा निर्णय घेतला होता. भारतीय संघ ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी मंचावरच आला नव्हता. असाच प्रकार सप्टेंबरमध्ये झालेल्या महिला आशिया कप 2026 च्या दुबईमधील फायनलनंतर घडला. महिलांनीही भारतीय पुरुषांप्रमाणे नक्वींच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारली नाही. विशेष म्हणजे यावेळेस भारतीय क्रिकेट नियाम मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने एसीसीला अर्थात आशियाई क्रिकेट परिषदेला नक्वी उपस्थित असतील तर भारतीय संघाकडून ट्रॉफी स्वीकारली जाणार नाही, असं आधीच स्पष्ट केलेलं.