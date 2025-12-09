English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीरवर साधला निशाणा, रोहित - विराटबाबतही केलं स्फोटक विधान

Shahid Afridi : पाकिस्तानचे माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीर आणि विराट - रोहितबद्दल एक विधान केलं असून ते सध्या चर्चेत आहे.  

पूजा पवार | Updated: Dec 9, 2025, 04:21 PM IST
शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीरवर साधला निशाणा, रोहित - विराटबाबतही केलं स्फोटक विधान
(Photo Credit : Social Media)

Shahid Afridi : पाकिस्तानचे माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) हा त्याच्या भारत विरोधी वक्तव्यांमुळे नेहमी चर्चेत राहतो. तो भारतीय क्रिकेट संघाशी जोडलेल्या मुद्द्यांवर सुद्धा असं काही बोलून जातो ज्याने खळबळ उडते. भारतने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये जोरदार विजय मिळवला, त्यानंतर शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि विराट - रोहितबद्दल एक विधान केलं असून ते सध्या चर्चेत आहे. आफ्रिदीने रोहित आणि विराटला पाठिंबा दिला आणि दोघांनाही भारतीय वनडे संघातून वगळण्याच्या प्रयत्नांना नकार दिला.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित - विराटने वर्ल्ड कप खेळायचा हवा : 

आफ्रिदीचं  म्हणणं आहे की रोहित आणि विराट हे दोघे संघाचा कणा आहेत आणि त्यांनी 2027 वर्ल्ड कप खेळायला हवा. टेलीकॉम एशिया स्पोर्टच्या एका रिपोर्टमध्ये आफ्रिदीचा हवाला देऊन सांगण्यात आलं की, 'हे खरे आहे की विराट आणि रोहित हे भारतीय फलंदाजीचा कणा आहेत आणि अलिकडच्या वनडे सीरिजमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने खेळ केला आहे त्यावरून ते 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत खेळू शकतात असे आत्मविश्वासाने म्हणता येईल'.

आफ्रिदीने दिला सल्ला : 

शाहिद आफ्रिदीने पुढे म्हटलं की, 'तुम्हाला या दोन स्टार खेळाडूंना संरक्षण देण्याची गरज आहे आणि जेव्हा भारत कमकुवत संघाविरुद्ध खेळत असेल तेव्हा ते काही नवीन खेळाडूंना आजमावू शकतात.  तेव्हा विराट आणि रोहितला विश्रांती दिली जाऊ शकते. रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे सिरीजमध्ये प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार जिंकला, तर कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हाच पुरस्कार जिंकला. या वर्षी, विराटने 13 डावांमध्ये 651 धावा करून टीम इंडियासाठी वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा काढल्या आणि रोहितने 14 डावांमध्ये 650 धावा केल्या'.

हेही वाचा : 'पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोलाल तर...' माजी क्रिकेटरच्या मुलीने वडिलांना दिली धमकी

 

आफ्रिदीने गंभीरवर साधला निशाणा : 

शाहिद आफ्रिदीने भारताचा हेड कोच गौतम गंभीरवर निशाणा साधला. आफ्रिदी म्हणाला की, 'गौतमने ज्या पद्धतीने काम सुरू केले त्यावरून असे वाटते की तो जे काही विचार करतो आणि बोलतो ते बरोबर आहे, परंतु काही काळानंतर हे सिद्ध झाले की तुम्ही नेहमीच बरोबर नसता'.

FAQ  : 

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिज जिंकल्यानंतर शाहिद आफ्रिदीने काय विधान केलं?
उत्तर: भारताच्या विजयानंतर आफ्रिदीने रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला पाठिंबा दिला आणि दोघांनाही भारतीय वनडे संघातून वगळण्याच्या प्रयत्नांना नकार दिला.

रोहित शर्माने कोणत्या सीरिजमध्ये प्लेअर ऑफ द सीरिज जिंकलं?
उत्तर: रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे सीरिजमध्ये प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार जिंकला.

 शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीरवर कोणती टीका केली?
 उत्तर: आफ्रिदीने गौतम गंभीरवर निशाणा साधत म्हटलं की, गौतमने ज्या पद्धतीने काम सुरू केले त्यावरून असे वाटते की तो जे काही विचार करतो आणि बोलतो ते बरोबर आहे, परंतु काही काळानंतर हे सिद्ध झाले की तुम्ही नेहमीच बरोबर नसता.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
shahid afridimarathi newsgautam gambhirrohit sharmaVirat Kohli

इतर बातम्या

नवी मुंबईतही आता भुयारी मार्ग, पामबीचच्या खालून जाणार बोगदा...

मुंबई बातम्या