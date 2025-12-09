शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीरवर साधला निशाणा, रोहित - विराटबाबतही केलं स्फोटक विधान

Shahid Afridi : पाकिस्तानचे माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी (Shahid Afridi) हा त्याच्या भारत विरोधी वक्तव्यांमुळे नेहमी चर्चेत राहतो. तो भारतीय क्रिकेट संघाशी जोडलेल्या मुद्द्यांवर सुद्धा असं काही बोलून जातो ज्याने खळबळ उडते. भारतने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये जोरदार विजय मिळवला, त्यानंतर शाहिद आफ्रिदीने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि विराट - रोहितबद्दल एक विधान केलं असून ते सध्या चर्चेत आहे. आफ्रिदीने रोहित आणि विराटला पाठिंबा दिला आणि दोघांनाही भारतीय वनडे संघातून वगळण्याच्या प्रयत्नांना नकार दिला.
आफ्रिदीचं म्हणणं आहे की रोहित आणि विराट हे दोघे संघाचा कणा आहेत आणि त्यांनी 2027 वर्ल्ड कप खेळायला हवा. टेलीकॉम एशिया स्पोर्टच्या एका रिपोर्टमध्ये आफ्रिदीचा हवाला देऊन सांगण्यात आलं की, 'हे खरे आहे की विराट आणि रोहित हे भारतीय फलंदाजीचा कणा आहेत आणि अलिकडच्या वनडे सीरिजमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीने खेळ केला आहे त्यावरून ते 2027 च्या विश्वचषकापर्यंत खेळू शकतात असे आत्मविश्वासाने म्हणता येईल'.
शाहिद आफ्रिदीने पुढे म्हटलं की, 'तुम्हाला या दोन स्टार खेळाडूंना संरक्षण देण्याची गरज आहे आणि जेव्हा भारत कमकुवत संघाविरुद्ध खेळत असेल तेव्हा ते काही नवीन खेळाडूंना आजमावू शकतात. तेव्हा विराट आणि रोहितला विश्रांती दिली जाऊ शकते. रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे सिरीजमध्ये प्लेअर ऑफ द सीरिजचा पुरस्कार जिंकला, तर कोहलीने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हाच पुरस्कार जिंकला. या वर्षी, विराटने 13 डावांमध्ये 651 धावा करून टीम इंडियासाठी वनडे सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा काढल्या आणि रोहितने 14 डावांमध्ये 650 धावा केल्या'.
शाहिद आफ्रिदीने भारताचा हेड कोच गौतम गंभीरवर निशाणा साधला. आफ्रिदी म्हणाला की, 'गौतमने ज्या पद्धतीने काम सुरू केले त्यावरून असे वाटते की तो जे काही विचार करतो आणि बोलतो ते बरोबर आहे, परंतु काही काळानंतर हे सिद्ध झाले की तुम्ही नेहमीच बरोबर नसता'.
