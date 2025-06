'ड्रग्स घेतलंय का?', पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदीच्या वक्तव्यावर भडकले भारतीय फॅन्स

Shahid Afridi : पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदी हा बऱ्याचदा भारताबद्दल अवमानजनक वक्तव्य करताना दिसतो. शाहिद आफ्रिदीच एक वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं यात तो म्हणाला की, विकासाच्या बाबतीत भारत पाकिस्तानपेक्षा 10 वर्ष मागे आहे आणि तो पाकिस्तान सोबत स्पर्धा करण्याचं स्वप्न पाहतोय. शाहिद आफ्रिदीने असं देखील म्हटले की, भारताला पाकिस्तानचा शत्रू म्हणणं देखील त्यांच्या देशाचा अपमान करण्यासारखे आहे. शाहिद आफ्रिदीला (Shahid Afridi) भारताबद्दल असं वक्तव्य करणं महागात पडलं असून त्याला सोशल मीडियावर भारतीय फॅन्स ट्रोल करत आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार शाहिद आफ्रिदीने पाकिस्तानमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान भारताबद्दल अवमानजनक वक्तव्य केलं. तो म्हणाला की, 'भारत विकासाच्या बाबतीत पाकिस्तानपेक्षा १० वर्ष मागे आहे. ते पाकिस्तानची बरोबरी करण्याचं स्वप्न नक्कीच पाहतात पण ते कधीच पाकिस्तानची बरोबरी करू शकत नाही. भारताला पाकिस्तानचा शत्रू म्हणणं देखील आपल्या देशाचा अपमान आहे'.

सोशल मीडियावर भारतीय क्रिकेट फॅन्सनी शाहिद आफ्रिदीला चांगलंच धारेवर धरून ट्रोल केलं. एका यूजरने म्हटले की, 'शाहिद आफ्रिदी अजूनही ड्रग्सवर जिवंत आहे'. अजून एका यूजरने म्हटले, 'कोणता नशा करतात ही लोकं?'. त्यानंतर इतर यूजरनी दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान उद्योग आणि कामगिरीची तुलना करणारे मीम्स आणि व्हिडिओ शेअर केले जेणेकरून शाहिद आफ्रिदीचे टिप्पण्या दिशाभूल करणारे आणि खोटे असल्याचे दाखवता येईल.

Shahid Afridi says India is 10 years behind Pakistan in cricket, courage, and technology.

Coming from a guy who retired more times than he scored centuries — we’ll take it as stand-up comedy, not a serious statement.

PS: Our tech sends satellites to Mars. Yours can’t even… pic.twitter.com/nuhEFllkXt

— bhaavna arora (BhaavnaArora) June 8, 2025