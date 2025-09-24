फायनलमध्ये बघून घेऊ.... शाहीन आफ्रिदीने कॅप्टन सूर्या सहित टीम इंडियाला दिलं चॅलेंज, नेमकं काय म्हणाला?

Shahin Afridi Press Conference : आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तानचा सलग दोनवेळा दारुण पराभव केल्यावर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भारत - पाक सामन्याला आता रायव्हलरी म्हणणं बंद केलं पाहिजे असं म्हटलं होतं. याबाबत जेव्हा शाहीन आफ्रिदीला विचारण्यात आलं तेव्हा त्याने यावर थेट उत्तर देणं टाळलं असलं तरी बोलता बोलता त्याने टीम इंडियाला चॅलेंज दिलं. श्रीलंका विरुद्ध सामना जिंकल्यावर शाहीन आफ्रिदीने पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाला चॅलेंज दिलं.
शाहीन शाह आफ्रिदीने पत्रकार परिषदेत म्हटले की त्यांच्या संघाचं लक्ष हे आशिया कप जिंकण्यावर आहे. गुरुवारी बांगलादेशविरुद्धच्या सुपर फोर फेरीतील शेवटच्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत शाहीनने सूर्यकुमारच्या विधानावरील प्रश्नांना टाळले.
पत्रकार परिषदेत शाहीन शाह आफ्रिदीला सूर्यकुमारने केलेल्या विधानावर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्याने म्हटले की, 'हे त्याचे स्वतःचे मत आहे, त्याला ते बोलू द्या. जेव्हा आम्ही (रविवारी संभाव्य भारत - पाकिस्तान आशिया कप फायनलमध्ये) भेटू तेव्हा बघून घेऊ की काय आहे आणि काय नाही. तेव्हा पाहून घेऊ. आम्ही आशिया कप जिंकण्यासाठी आलो आहोत आणि त्यासाठी आम्ही आमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करू'.
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला होता की, 'प्रतिस्पर्ध्याला खऱ्या अर्थाने पाहायचे असेल तर निकालांमधील फरक 12-3 असू नये, जो सध्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा विजय-पराजय रेकॉर्ड आहे.
टीम इंडियाने पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आशिया कपमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध सामान्या दरम्यान त्यांच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणं टाळलं. सूर्यकुमार यादवने टॉसच्यावेळी पाकिस्तानच्या कर्णधाराला हँडशेक करणं सोडाच पण पाहिलं सुद्धा नाही तर सामना संपल्यावर सुद्धा खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करणं टाळलं. त्यावरून पाकिस्तान संघ आणि पीसीबीने आयसीसीकडे तक्रार सुद्धा केली होती.