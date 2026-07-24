/शाहरुख खानच्या नाइट राइडर्स संघात पाकिस्तानी क्रिकेटरची एंट्री, इतक्या पैशांना घेतलं विकत

Trinbago Knight Riders Usman Tariq : शाहरुख खानचा संघ कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमान याला खरेदी केलं होतं, त्यावेळी बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदूंवर अत्याचार होत असल्याने बांगलादेश क्रिकेटरला आयपीएलमध्ये खेळू देऊ नये अशी मागणी करण्यात आली. सोशल मीडियावरून होणाऱ्या चाहत्यांच्या मागणीचा मान ठेऊन अखेर मुस्तफिजुर रहमानला कोलकाता नाईट रायडर्सने रिलीज केले होते. त्यानंतर मोठा वाद झाला होता आणि बांगलादेश संघाने या विरुद्ध टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिलेला. आता शाहरुख खानचा संघ असलेल्या नाईट रायडर्सने पाकिस्तानी खेळाडूला साईन करून आपला संघाचा भाग बनवलं आहे.
कॅरेबियाई प्रीमियर लीगमध्ये शाहरुख खानची फ्रेंचायझी ट्रिनबॅगो नाइट राइडर्स (TKR) या नावाने खेळते. तेव्हा फ्रेंचायझीने लीगच्या आगामी सीजनसाठी विदेशी खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केली आहे. ज्यात पाकिस्तानचा स्पिनर उस्मान तारिकचं नाव सुद्धा आहे. पाकिस्तानी खेळाडूला संघात स्थान दिल्याने लोकं भडकली आहेत. सीपीएलकडून गुरुवारी संघातील खेळाडूंची लिस्ट जाहीर करण्यात आली.
उस्मान हा मागच्या सीजनमध्ये ट्रिनबॅगो नाइट राइडर्ससाठी खेळताना दिसून आला होता. हा या सीजनमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा दुसरा गोलंदाज होता. उस्मानने 10 सामन्यात 13.95 च्या सरासरीने 20 विकेट घेतले. या दरम्यान त्याची इकॉनमी 7.31 अशी होती. तो संघाचा सर्वाधिक विकेट घेणारा फलंदाज आहे. पाकिस्तानच्या या स्पिनर गोलंदाजाचं संघाला विजेतेपद जिंकून देण्यात महत्वाचं योगदान होतं. तो उस्मानचा कॅरेबियाई प्रीमियर लीगमधील तो पहिला सीजन होता. टूर्नामेंटमध्ये आगामी सीजनची सुरुवात 7 ऑगस्टपासून होणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी नाईट रायडर्सचा संघ त्यांचा पहिला सामना खेळेल. आता पाहणं महत्वाचं असेल की या सीजनमध्ये संघ कसा प्रदर्शन करतो.
Locked in for a title defenseCPL T20 (CPL) July 23, 2026
The TKRiders have announced their overseas players for the 2026 CPL season.
The trio of Colin Munro, Alex Hales and Usman Tariq return from their 2025 championship season. pic.twitter.com/JwjYiKR3w5
Tribango night rider took a usman tariq is he is a Pakistani too pelo abb sharukh ko Dheerajsingh_ manoj_dimri shubhendupk deepakm70— Nitin (Nitin789561) July 23, 2026
उस्मान पाकिस्तानसाठी टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणार आहे. 2026 टी20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानसाठी खेळताना दिसून येईल. वर्ल्ड कपच्या 5 सामन्यात त्यांनी 14.10 च्या सरासरीने 10 विकेट घेतले. त्याने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत आतापर्यंत 9 टी20 सामने खेळले आहेत. या सामन्यांमधील 8 डावांत गोलंदाजी करताना, त्याने 6.66 चा इकॉनॉमी रेट राखत 11.16 च्या सरासरीने 18 विकेट घेतले आहेत.