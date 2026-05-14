/खुनाच्या केसमधून नाव वगळण्यासाठी मागितले 1 कोटी रुपये, स्टार क्रिकेटरचा खळबळजनक खुलासा

IPL 2026 Shakib Al Hasan : बांगलादेशचा ऑलराऊंडर शाकिब अल हसनने एका मुलाखतीत धक्कादायक खुलासा केला आहे. या मुलाखतीत त्यानं सांगितलं की त्याच खुनाच्या केसमधून नाव वगळण्यासाठी त्याच्याकडून 1 कोटी बांगलादेशी टाकाची मागणी करण्यात आली होती.
IPL 2026 Shakib Al Hasan : बांगलादेशचा दिग्गज ऑलराऊंडर शाकिब अल हसनने (Shakib Al Hasan) एक मोठा खुलासा केला आहे. शाकिब अल हसनने बांगलादेशमधील प्रसिद्ध वर्तमानपत्र प्रथम अलो याला मुलाखती देताना खुलासा केला की त्याच्यावर लागलेले खुनाचे आरोप मागे घेण्यासाठी बांग्लादेशच्या चलनातील 1 कोटी रुपये मागण्यात आले होते. शाकिब अल हसन विरुद्ध बांगलादेशात ऑगस्ट 2024 मध्ये हत्येचा गुन्ह्यात नाव गोवण्यात आलं होतं. त्या केसमधून नाव वगळण्यासाठी शाकिबकडून एक कोटी रुपये घेण्यात आले होते.
शाकिब अल हसनने 1 ऑक्टोबर 2024 मध्ये बांगलादेश संघाकडून शेवटचा टेस्ट सामना कानपुरमध्ये खेळला होता. मात्र करिअरमधील शेवटचा सामना त्याला बांगलादेशात खेळायचा आहे असं म्हणून त्याने निवृत्तीच्या निर्णयावरून माघार घेतली. त्यामुळे तो आता टेस्ट आणि टी20 क्रिकेटमधून अधिकृतपणे निवृत्त नाही.
शाकिबने मुलाखतीत सांगितले की, त्याच्यावर लादलेली प्रवासबंदी उठवल्यास आणि त्याला आवश्यक सुरक्षा पुरवल्यास तो बांगलादेशला परत येऊ शकतो. शाकिब अल हसनवर बांगलादेशात हत्येसह तीन आरोप आहेत. बांगलादेशमधील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. जमावाला हत्या करण्यासाठी चिथावणी दिल्याचा त्याच्यावर आरोप होता.
शाकिब अल हसनने खुलासा केला की खुनाच्या केसमधून त्याचं नाव हटवण्यासाठी 1 कोटी रुपये मागण्यात आले. शाकिब म्हणाला की, त्याला तक्रारदारांकडून एक दोन मध्यस्थांची नावे मिळाली होती, ज्यांची नावे तो उघड करू इच्छित नव्हता. खटल्यातून त्याचे नाव काढून टाकण्यासाठी त्यांनी त्याच्याकडे १ कोटी बांगलादेशी टाकाची मागणी केली होती. शाकिबने पुढे खुलासा करताना सांगितलं की गुन्हा आधीच दाखल झाला आहे याची त्याला कल्पना नव्हती. त्यामुळे पोलिसांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय, त्याची इच्छा असली तरी, नाव काढून टाकणे सोपे होणार नाही.
शाकिब अल हसनने आतापर्यंत 71 टेस्ट सामने खेळले असून यात 4609 धावा केल्या. तर 247 वनडे सामन्यात 7570 आणि 129 टी 20 सामन्यात त्याने 2551 धावा केल्या. शाकिब अल हसनने गोलंदाजीत सुद्धा कमाल केली. त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये 246, वनडे 317 तर टी 20 क्रिकेटमध्ये 149 धावा केल्या. आयपीएलमध्ये शाकिबने 71 सामन्यात एकूण 793 धावा केल्या, तर गोलंदाजीत त्याने 63 विकेट घेतल्या.