/अभिषेकची विकेट घेतल्यावर वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजाने का केलं असं सेलिब्रेशन? कारण ऐकून तुमच्याही डोळ्यात पाणी येईल

IND VS WI 3rd T20 : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना रविवारी 12 ऑक्टोबर रोजी इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाचा 14 धावांनी पराभव झाला असून यामुळे त्यांनी वेस्ट इंडिज विरुद्ध सीरिजमध्ये 2-1 ने आघाडी घेतली आहे. या दरम्यान प्रथम फलंदाजी करताना भारताकडून अभिषेक शर्माने जबरदस्त खेळी केली आणि 30 बॉलमध्ये 69 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 6 चौकार आणि 5 सिक्स सुद्धा ठोकले. अभिषेक ज्या आवेशात फलंदाजी करत होता ते पाहून तो पुन्हा शतकीय कामगिरी करेल अशी शक्यता होती. मात्र तेवढ्यात गोलंदाज शमार स्प्रिंगरला विकेट घेण्यात यश आले.
भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस गमावला आणि त्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची जोडी मैदानात उतरली. शमार जोसेफने संजू सॅमसनची विकेट घेऊन भारताला पहिला झटका दिला. मात्र अभिषेक शर्माने मैदानात भारताची बाजू लावून धरली. तो जबरदस्त फटकेबाजी करत असतानाच 9.5 ओव्हरला वेस्ट इंडिजचा गोलंदाज शमार स्प्रिंगरने त्याची विकेट घेतली. अभिषेकने 30 बॉलमध्ये 69 धावा केल्या होत्या मात्र तो शमार स्प्रिंगरच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. शमार स्प्रिंगरने अभिषेकची विकेट घेतल्यावर एक सेलिब्रेशन केलं. ज्या सेलिब्रेशनने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
अभिषेकच्या विकेटनंतर वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज शमार स्प्रिंगरने सेलिब्रेशन केलं. शमार स्प्रिंगरने भारताच्या स्टार फलंदाजांची विकेट घेतल्यावर केलेल्या सेलिब्रेशनमुळे अनेकांना वाटलं की तो हे सेलिब्रेशन चिडवण्यासाठी करतोय. मात्र हे सेलिब्रेशन शमार स्प्रिंगरने एका वेगळ्याच कारणासाठी केलं आणि त्यामागील हेतू कोणाला चिडवणे असा नव्हता. सामन्याच्या लाईव्ह कॉमेंट्री करणाऱ्या इयन बिशप यांनी गोलंदाज स्प्रिन्जरच्या या सेलिब्रेशन मागचं भावनिक कारण सांगितलं. अभिषेकची विकेट घेतल्यानंतर शमारने त्याच्या बोटांनीच २४ अशी खूण दाखवली. शमार स्प्रिन्जरच्या आईचं निधन यावर्षी जून महिन्यात तर वडिलांचं निधन 2016 साली झालं. शमार स्प्रिन्जरची आई ही भारतीय संघाची मोठी चाहती होती आणि त्यांचं स्वप्न होतं की शमार स्प्रिन्जरने कधीतरी भारताविरुद्ध खेळावं आणि यश मिळवावं. अखेर तो दिवस शमार स्प्रिन्जरची भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी२० सीरिजमध्ये पहिल्यांदाच निवड झाली आणि मला या सामन्यात 2 भारतीय क्रिकेटरचे विकेट घेण्यात यश आले. 'मी भारताविरुद्ध खेळून चांगली कामगिरी करतोय हे पाहण्यासाठी माझी आई आज हवी होती. ती असती तर फार बरं झालं असतं'' असं शमार स्प्रिन्जर म्हणाला.