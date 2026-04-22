W,W,W,W,W,W,W,W,W,W; 15 धावांवर संपूर्ण संघ गारद; IPL सारख्या लीगमध्ये लाजिरवाणा रेकॉर्ड; एका धावेसाठीही होता संघर्ष

  Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Apr 22, 2026, 09:40 PM IST
Shameful T20 Record: क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल याचा अंदाज लावणं फार कठीण आहे. याचं कारण क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ असून, अखेरच्या चेंडूपर्यंत सामन्याचा काय निकाल लागेल हे सांगू शकत नाही. एखाद्या सामन्यात फलंदाज ट्रिपल सेंच्यूरी ठोकून जबरदस्त रेकॉर्ड करतो तर एखाद्या क्षणी अख्खा संघ मिळूनही इतकी धावसंख्या करण्यात असमर्थ ठरतो. क्रिकेटमध्ये असे अनेक लाजिरवणारे रेकॉर्ड आहेत, जे कोणीही लक्षात ठेवू इच्छित नाही. क्रिकेटमध्ये असाच एक रेकॉर्ड आहे ज्यामध्ये संपूर्ण संघ 15 धावांवर ऑल आऊट झाला होता. फलंदाज फक्त मैदानावर येऊन परत तंबूत जाण्याचं काम करत होते. फलंदाज एका एका धावेसाठी संघर्ष करत होते. टी-20 मधील हा लाजिरवाणा रेकॉर्ड मोडण्याची कोणत्याही संघाची इच्छा नसेल. या रेकॉर्डबद्दल जाणून घ्या. 

IPL सारख्या लीगमध्ये झाला होता रेकॉर्ड

हा लाजिरवाणा रेकॉर्ड कोणत्याही घऱगुती किंवा छोट्या लीगमध्ये झाला नसून आयपीएलसारख्या लीगमध्येच झाला आहे. ऑस्ट्रेलियामधील प्रसिद्ध टी-20 लीग बिग बॅशमध्ये या लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद झाली होती. 16 डिसेंबर 2022 रोजी सिडनी थंडर्सच्या नावे हा रेकॉर्ड लिहिला गेला. 

सिडनी थंडर आणि एडिलेड स्ट्रायकर्स यांच्यात हा सामना खेळवण्यात आला होता.टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील ही सर्वात छोटा सामना ठरला होता. 

पत्त्यांप्रमाणे कोसळला होता सिडनी थंडर संघ

एडिलेड स्ट्रायकर्सने प्रथम फलंदाजी करताना 20 ओव्हर्समध्ये 139 धावा केल्या होत्या. एडिलेड स्ट्रायकर्सने आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली होती. तसं पाहायला गेल्यास टी-20 क्रिकेटमध्ये ही धावसंख्या सहज पार करता आली असती. पण दुसऱ्या डावात एक लाजिरवाणा रेकॉर्ड आपली वाट पाहत आहे याची कोणालाही कल्पना नव्हती. संपूर्ण संघ फक्त 5.5 ओव्हरमध्ये गारद झाला. 15 धावांवर संपूर्ण संघ ऑल आऊट होऊन तंबूत परतला होता. ही फक्त बिग बॅश लीग नाही तर संपूर्ण टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात कमी धावसंख्या आहे. 

2 गोलंदाजांचं वादळ

एडिलेड स्ट्रायकर्सच्या गोलंदादांनी या सामन्यात तुफान गोलंदाजी केली. दोन्ही गोलंदाजांनी मिळून संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेलं. हेन्री थॉर्नटनेने फक्त 2.5 ओव्हरमध्ये 3 धावा देत 55 विकेट घेतल्या. दुसरीकडे वेस एगरने 2 ओव्हरमध्ये 6 धावा देत 4 विकेट्स घेतल्या. मॅथ्यू शॉर्टने एक विकेट घेतली. 

सिडनी थंडरचे फलंदाज ज्या वेगाने मैदानात येत होते, त्याच क्रमाने तंबूत परतत होते. दुसरा डाव अवघ्या काही मिनिटात संपला होता. याआधी टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात कमी धावसंख्येचा रेकॉर्ड याआधी तुर्कीच्या नावे होते. 2019 मध्ये 21 धावांवर ते सर्वबाद झाले होते. पण एका प्रोफेशनल टी-20 लीगमध्ये जिथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू खेळत असतील तिथे फक्त 15 धावांवर संपूर्ण संघ गारद होणं क्रिकेट इतिहासातील लाजिरणाऱ्या रेकॉर्डपैकी आहे. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

