/पाकिस्तानच्या कर्णधारपदावरुन शान मसूदची हकालपट्टी तर बाबर आझमची पुनर्नियुक्ती! पीसीबीने केली संघाची घोषणा

Pakistan New Test Team Captain : पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे, पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज या मालिकेची सुरुवात 25 जुलै रोजी होणार आहे. या दोन्ही संघामध्ये दोन कसोटी मालिका खेळवल्या जाणार आहेत. आता या मालिकेसाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने संघाची घोषणा केली आहे. आता पाकिस्तान बोर्डाने शान मसूदला कर्णधारपद हटवण्यात आले आहे, त्याच्या जागेवर आता पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझमला कसोटी संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिकेसाठी पीसीबीने नवीन कर्णधाराचीही घोषणा केली आहे. बाबर आझमची पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या कसोटी कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बाबर आझमने 2023 च्या एकदिवसीय विश्वचषकानंतर कर्णधारपदाचा त्याग केला होता, तेव्हापासून शान मसूदने कसोटी सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचे नेतृत्व केले आहे. बाबरने संघाचे कर्णधारपद सोडल्यानंतरही संघाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारण न झाल्याचे दिसून आले त्यामुळे बाबर आझमकडे कर्णधारपद सोपवण्याचा निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने घेतला आहे. पाकिस्तान या महिन्यात वेस्ट इंडिजचा दौरा करणार आहे, जिथे तो दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळेल. पाकिस्तानच्या संघाने या मालिकेमध्ये अनेक नव्या खेळाडूला संधी देण्यात आली आहे.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये दोन कसोटी सामने खेळवले जाणार आहेत, ही मालिका 25 जुलै रोजी होणार आहे. पहिला सामना या मालिकेचा 25 जुलै ते 30 जुलै यादरम्यान खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर पाकिस्तानचा संघ इंग्लंडला जाणार आहे, वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी पाकिस्तान संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचा संघ इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका 19 ऑगस्टला सुरु होणार आहे.
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पाकिस्तानच्या संघामध्ये वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जाणाऱ्या संघामध्ये नवीन खेळाडूंमध्ये डावखुरा फिरकी गोलंदाज अली उस्मान, उजव्या हाताचा फलंदाज मुहम्मद अवैस जफर, उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज उबैद शाह आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज मुहम्मद गाझी घोरी यांचा समावेश असून, हे सर्वजण आपल्या पहिल्या कसोटी पदार्पणासाठी दावेदार आहेत.
बाबर आझम (कर्णधार), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अझान अवेस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिझवान, मोहम्मद अवैस जफर, मोहम्मद गाझी घोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबा शाह.
बाबर आझम (कर्णधार), आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अझान अवेस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिझवान, मुहम्मद अवैस जफर, मुहम्मद गाझी घोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सौद शकील, मसुद शाह, शान उल-हक, मुहम्मद अवेस जफर.