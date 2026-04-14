Shane Warne : शेन वॉर्नच्या निधनाच्या चार वर्षांनंतर मुलाने केला धक्कादायक खुलासा! महान फिरकीपटूचा मृत्यू कोविड लसीमुळे...

Shane Warne : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज खेळाडू शेन वॉर्न याच्या मृत्यूच्या चार वर्षानंतर आता त्याच्या मुलाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. शेन वॅार्न याचा मुलगा जॅक्सन वॅार्न याने नुकतीच एक मुलाखत दिली आहे, त्यामध्ये त्याने खेळाडूचा मृत्यूचे कारण स्पष्ट केले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 14, 2026, 07:47 PM IST
Shane Warne son shares shocking news four years after the player death : ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गज खेळाडू शेन वॉर्न याच्या मृत्यूला चार वर्ष झाले आहेत. या दिग्गज क्रिकेटपटू शेन वॉर्न यांने वयाच्या ५२ व्या वर्षी निधन झाले आणि त्याच्या निधनाने सर्वानाच धक्का बसला होता. शेन वॉर्न यांनी 4 मार्च 2022 रोजी थायलंडमधील को सामुई येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शेन वॉर्न याच्या या निधनाच्या बातमीमुळे क्रिकेट जगतामध्ये मोठी खळबळ उडाली होती. त्यानंतर क्रिकेट खेळाडूंनी शोक व्यक्त केला होता. खेळाडूचा मृत्यू झाल्यानंतर शवविच्छेदन अहवालामध्ये सांगण्यात आले होते की, हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे कारण सांगितले जात होते. आता एक मुलाखतीमध्ये आणखी एक धक्कादायक खुलासा मुलगा जॅक्सन केला आहे.  त्याने दावा केला आहे की, त्या दिग्गज फिरकीपटूचा मृत्यू हा त्याच्या कामावर घेण्यास भाग पाडलेल्या तीन किंवा चार कोविड लसींमुळे झाला असावा असे त्याने मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे. 

नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीमध्ये 'टू वर्ल्ड्स कोलाइड' या पॉडकास्टमध्ये बोलताना, जॅक्सन याने सांगितले की वडिलांच्या आरोग्याच्या समस्या कोणत्या होत्या याबद्दल त्याने सांगितले आहे. . 2022 मध्ये थायलंडमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने वयाच्या 52 व्या वर्षी वॉर्न यांचे निधन झाले आणखी त्याच्या मुलाने मुलाखतीमध्ये कोणते खुलासे केले आहेत यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.

शेन वॉर्नच्या मुलाने चार वर्षानंतर केला खुसाला? 

शेन वॉर्न यांचे निधन होऊन चार वर्ष झाले आहेत, पण अजूनही त्याच्या क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल बोलले जाते. शेन वॉर्न यांच्या मुलाने एक महत्त्वपूर्ण दावा केला की त्याच्या वडिलांचे निधन हे कोविड-19 लसीमुळे झाले आहे. जॅक्सन याने पुढे सांगितले होते की, जेव्हा शेन वॉर्न यांचे अंत्यसंस्कार होत होते तेव्हा त्याने त्याचे विचार माडण्यास स्वतःला मोठ्या मुश्किलीने रोखले होते. त्याचे कारण म्हणजेच तसे न करणे हेच शहाणपण ठरले. एवढेच नव्हे तर त्याने त्याच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, हृदयविकाराच्या झटक्याने जगभरामध्ये अनेक लोक जीव गमावत आहेत पण माझे बाबा ठीक होते. 

पॉडकास्टमध्ये केला दावा 

जॅक्सन याने जॅक्सनमध्ये पुढे सांगितले आहे की, शेन वॉर्न याला कोविडची लस घ्यायची नव्हती पण दैनंदिन कामे असल्यामुळे त्याला लस घेण्यास भाग पडले. त्याने मुलाखतीमध्ये असे म्हटले आहे की, शेन वॉर्न हे धूम्रपान आणि मद्यपान करायचे पण ते तरीही निरोगी होते. त्याचबरोबर ते आनंदी देखील राहायचे, बऱ्याच काळानंतर ते चांगले दिसत देखील होते पण धूम्रपान आणि मद्यपान याचा देखील त्याच्यावर परिणाम झाला असावा. अनेक लोक हे बाबांपेक्षा जास्त धूम्रपान आणि मद्यपान पण मृत्यूच्या काही महिन्यांपूर्वी कोविड-१९ ची त्यांना लागण झाल्यामुळे त्याचे अचानक निधन झाले. तेव्हा ते कोणत्याही गंभीर आजाराशी लढत नव्हते. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

