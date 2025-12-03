7 चेंडूंमध्ये 4 विकेट्स! IPL 2026 पूर्वी MIला मिळाला ‘सुपरहिरो’! शार्दुल ठाकुरच्या 5 विकेट्समुळे क्रिकेटविश्वात खळबळ

Shardul Thakur’s Five-Wicket at SMAT 2025: IPL 2026 च्या तयारीचा जल्लोष सुरू असताना, मुंबई इंडियन्सच्या व्यवस्थापनापासून ते चाहत्यांपर्यंत एकच नाव चर्चेत आहे शार्दुल ठाकूर! लखनऊ सुपर जायंट्सकडून ट्रेड झाल्यानंतर, शार्दुलने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 मध्ये अशी आग उगरली आहे की MIच्या बॉलिंग आक्रमणाला एक नवीन धार मिळाल्याचं स्पष्ट होत आहे. या सुपरस्टार ऑलराउंडरने असमविरुद्धच्या सामन्यात ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली, ती फक्त प्रभावी नव्हे तर विस्मयकारक होती. केवळ 7 चेंडूंमध्ये 4 विकेट्स आणि एकूण 5 विकेट्स घेऊन त्याने संपूर्ण भारतीय क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या क्षमतेचा जोरदार ठसा उमटवला.
लखनऊ सुपर जायंट्सकडून 2 कोटींच्या बेस प्राइसवर मुंबई इंडियन्समध्ये येताना, शार्दुलकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. फॅन्समध्ये चर्चा होती की तो आपला बेस्ट फॉर्म परत मिळवेल का? तो बॉलिंगमध्ये स्थिरता आणेल का? पण शार्दुलने या सर्व प्रश्नांना एकच दमदार उत्तर दिलं, प्रदर्शन! SMAT 2025-26 मध्ये त्याने दाखवलेला फॉर्म MIसाठी तारणहार ठरू शकतो.
हे ही वाचा: 6,6,6,6... हार्दिक पंड्याचा धमाका! तुफानी खेळी करत रचला नवा विक्रम; दोन महिन्यांनंतर जबरदस्त पुनरागमन
असमला 220 धावांच्या मोठ्या टारगेटचा पाठलाग करायचा होता. परंतु मुंबईकडून गोलंदाजीची जबाबदारी घेतलेल्या कर्णधार शार्दुलने पहिल्याच ओव्हरमध्ये सामना MIकडे वळवला.
एका ओव्हरमध्ये 3 विकेट्स घेतल्या आणि सामना इथेच एका बाजूने झुकला.
हे ही वाचा: Explained: टीम इंडियामध्ये तणाव, गंभीर-रोहित-कोहली यांच्यात काय सुरू आहे? BCCI देखील चिंतेत
दुसऱ्या ओव्हरमध्येही त्याची भूक तशीच होती. पहिल्या चेंडूवरच त्याने चौथी विकेट घेतली.
या वेळेपर्यंत:
हे आकडे पाहून MIच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर "Lord Shardul is back" ची घोषणा सुरू केली होती.
तिसऱ्या ओव्हरमध्ये शार्दुलने आणखी एक बळी घेत स्वतःचा ‘फाईव्ह-फॉर’ पूर्ण केला.
शार्दुलची अंतिम बॉलिंग आकडेवारी:
एकात्मिक, शिस्तबद्ध आणि ‘अटॅक मोड’मध्ये केलेली ही गोलंदाजी पाहून तज्ज्ञांनीही कौतुकाचा वर्षाव केला.
Kudos to Shardul Thakur for a stellar spell at the Syed Mushtaq Ali Trophy match against Assam today
With figures of 3-0-23-5, he delivered a match-turning performance.
A brilliant display of skill and precision #MCA #Mumbai #Cricket pic.twitter.com/8mBzyfzYgn
— Mumbai Cricket Association (MCA) (@MumbaiCricAssoc) December 2, 2025
शार्दुलच्या दबदब्यासमोर असमचा संपूर्ण संघ 221 च्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फक्त 122 धावांवर गुडघे टेकला.
या विजयाचं श्रेय:
असमच्या फलंदाजांना कोणतीही संधी मिळाली नाही. त्यांच्या संपूर्ण डावात शार्दुलची दहशत स्पष्ट दिसत होती.
हे ही वाचा: Abhishek Sharma: 32 चेंडूत शतक, 16 षटकार… अभिषेक शर्माची तुफानी खेळी; रोहित–युवराज–पंतच्या रेकॉर्डची केली बरोबरी
गोलंदाजीपूर्वी मुंबईच्या फलंदाजांनीही शानदार तयारी दाखवली होती. सरफराज खानने नाबाद 100 (47 बॉल, 8 चौकार, 7 षटकार) अशी खेळी केली. सरफराजचा हा डँगल MI साठी मोठी चेतावणी आहे की तो IPL 2026 मध्ये फॉर्मच्या शिखरावर राहणार१
या तिघांच्या सहाय्याने मुंबईने 220 धावांचा डोंगर उभारला.
MIकडे आधीच जसप्रीत बुमराह, जेसन बेहरेनडॉर्फ, आकाश मधवाल यांसारखी बॉलिंग आक्रमणाची ताकद आहे. आता त्यात फॉर्मातला शार्दुल ठाकूर जोडला गेला आहे. पॉवरप्ले + मिडल ओव्हर + डेथ ओव्हर या तीनही ठिकाणी शार्दुलचा वापर MIसाठी 'X-फॅक्टर' ठरू शकतो. त्याची बॅटिंगही वेळोवेळी सामन्यांचा निकाल बदलू शकते. या कामगिरीने शार्दुलने सिद्ध केले आहे की तो अजूनही भारतातील सर्वोत्तम ऑलराउंडर्सपैकी एक आहे आणि MIसाठी 2026 हंगामात मोठा ‘ट्रम्प कार्ड’ ठरणार आहे.