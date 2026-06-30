'मारहाण तर दूरच मी तर कोणाला....' पोलीस FIR वर क्रिकेटर शशांक सिंहने सर्व आरोप फेटाळले

Cricketer Shashank Singh FIR : आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्स संघाचा भाग असलेला फलंदाज शशांक सिंह आणि त्याचे वडील या दोघांविरोधात त्यांच्याच घरातील एका आचाऱ्याने गुन्हा नोंदवला आहे. शशांक सिंहसह वडील शैलेश सिंह हे निवृत्त पोलीस स्पेशल डायरेक्टर जनरल आहेत. घरात काम करणाऱ्या एका आचाऱ्याने पोलीस स्थानकात हे दोघे आणि त्यांच्या ड्रायव्हर विरोधात मारहाण, शिवीगाळ आणि जबरदस्ती मोबाईल हिसकावून घेण्याचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे तिघांना आरोपी बनवण्यात आलं असून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 296(बी), 115(2) आणि 3(5) अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळी या बातमीने सर्वत्र खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर आता यावर क्रिकेटर शशांक सिंहचं उत्तर आलं असून त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
क्रिकेटर शशांक सिंह तसेच वडिलांवर भोपाळच्या रातीबड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घरातील नोकराने शशांक सह त्याचे वडील आणि त्याच्या ड्रायव्हरवर विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यावर शशांक सिंहचं म्हणणं आहे की तो व्यक्ती चोरी करण्याच्या उद्देशाने आला होता. शशांकने स्वतःवर लावलेल्या आरोपांना निराधार मानले आणि त्याने एएनआयशी बोलताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
पंजाब किंग्सचा फलंदाज शशांक सिंह म्हणाला की, 'नाही आम्ही त्याला बंधक बनवलं नव्हतं. हे खरं आहे की तो आमच्याकडे आचारी बनून आला होता पण तो तो खरं तर आचारी नव्हता. त्याला काहीच जेवण बनवता यायचं नाही. तो फक्त इथे मजा करायचा, व्हिडीओ काढायला आणि फोटो घेण्यासाठी तसेच घरातील खोल्यांमध्ये घुसण्यासाठी आला होता. कारण तो असं काही करत होता ज्यामुळे मला संशय आला की तो चुकीच्या आणि चोरी करण्याच्या उद्देशाने आला असावा. आम्ही खूप नशीबवान आहोत की त्याने काही चोरी केली नाही. हे खरे आहे की त्याच्या फोनमध्ये घराचे व्हिडिओ आणि फोटो होते, त्यामुळे माझ्या आईने त्याला ते डिलीट करायला लावले; कारण ते अत्यंत खाजगी होते. पोलिसांनी अजून आमच्याशी संपर्क साधलेला नाही'.
शशांक सिंहचे वडील हे मध्यप्रदेश आयपीएस अधिकारी होते. रिटायर्ड स्पेशल डीजीपी शैलेष सिंह आपल्या कुटुंबासह रातीबड़ पोळी स्टेशनच्या हद्दीत राहतात. 31 वर्षीय नोकर विपेंद्र सिंह तोमरने त्यांच्याकडे तीन दिवसांपूर्वीच भोपाळला आला होता.
WATCH | Bhopal: Vipendra Singh Tomar, who has accused cricketer Shashank Singh and his family of assault, says, "Shailesh Singh (father of Shashank Singh) is a retired IAS; I had gone there to cook. I arrived on June 25. After observing their behavior, I refused to work. They… https://t.co/KFT9AR5FIA pic.twitter.com/YXDYwCx9jDANI MP/CG/Rajasthan (ANI_MP_CG_RJ) June 30, 2026
WATCH | Bhopal: Vipendra Singh Tomar, who has accused cricketer Shashank Singh and his family of assault, says, "Shailesh Singh (father of Shashank Singh) is a retired IAS; I had gone there to cook. I arrived on June 25. After observing their behavior, I refused to work. They… https://t.co/KFT9AR5FIA pic.twitter.com/YXDYwCx9jDANI MP/CG/Rajasthan (ANI_MP_CG_RJ) June 30, 2026
शशांक पुढे म्हणाला की, 'जेव्हा नोकर विपेंद्र सिंह तोमरला घराचे फोटो आणि व्हिडीओ घेताना मी पकडले तेव्हा माझ्या बहिणीने मला 100 नंबरवर कॉल करण्याच सजेशन दिलं. पण नोकराने विनंती केली आणि मी त्याला जाऊ दिले. माझ्यावर असे आरोप कदाचित केले जाऊ शकतात. पण मला ओळखणाऱ्या प्रत्येकाला हे नक्कीच माहित आहे की, मी कोणावर शारीरिक हल्ला करू शकत नाही. मी शिवराळ भाषा वापरतानाही संकोच करतो, त्यामुळे असे कृत्य माझ्याकडून होणे तर शक्यच नाही. यासंदर्भात कोणताही खुलासा करण्याची मला गरज वाटत नाही'.