/श्रेयस अय्यरच्या मित्राने सोडला संघ, टीमवर केले गंभीर आरोप! वाचा संपूर्ण प्रकरण सविस्तर

पंजाब किंग्जचा स्टार खेळाडू आणि श्रेयस अय्यरचा साथी शशांक सिंग मागील काही दिवसांमध्ये वादात सापडला होता. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये झालेला वादानंतर आता त्याच्या क्रिकेट करिअरला देखील नवे वळण आले आहे. शशांक सिंगसंदर्भात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, यामध्ये त्याने संघ सोडल्याची बातमी समोर आली आहे. शशांक सिंगने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आता मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने 2026-27 सिझनपासून छत्तीसगड संघाकडून न खेळण्याचा निर्णय त्याने घेतला आहे, आता तो या सिझनमध्ये छत्तीसगड सोडून पुदुचेरीकडून खेळणार असल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय त्याने का घेतला या संदर्भात त्याने सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे त्याचबरोबर संघावर गंभीर आरोप केला आहे.
टाइम्स ऑफ इंडिया शशांक सिंगने माहिती दिली आहे की, होय मी आता छत्तीसगड संघ सोडत आहे आणि मला राज्य क्रिकेट असोसिएशनकडून (CSCS) ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळाले आहे असे त्याने स्पष्ट सांगितले आहे. 2026-27 चा हंगाम आता शशांक सिंग हा पुदुचेरीकडून खेळताना दिसणार आहे. शशांक सिंगने छत्तीसगड संघावर आरोप करताना म्हणाला की, मागील सिझनमध्ये मला खाद्याला आणि बोटाला गंभीर दुखापत झाली होती पण त्यावेळी छत्तीसगड क्रिकेट असोसिएशनने त्याला कोणताही पाठिंबा दिला नाही असे त्याने सांगितले. एवढेच नाही तर छत्तीसगड क्रिकेट असोसिएशन 2026 मध्ये झालेल्या लीग स्पर्धेत देखील शशांकचे नाव समाविष्ट करण्यात आले नव्हते.
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पुढे शशांक सिंगने असेही सांगितले होते की, बंगळूरु येथे हंगामापूर्वीच्या शिबिरासाठी गेलेल्या छत्तीसगड संघातही माझे नाव नव्हते. मी माझी निवड का झाली नाही असे विचारले, पण मला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. खेळाडूने असेही सांगितले आहे की, त्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे आणि असे बाहेर सांगितले जात होते की त्याला फक्त आयपीएलमध्ये खेळायचे आहे आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये रस नाही, असे सांगून त्याची बदनामी करण्यात आली. यावर शशांक सिंगने व्यक्त होताना म्हणाला की, बीसीसीआयने मागील वर्षी त्याला व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधील भारताचा सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू म्हणून घोषित केले. यासाठी मला प्रतिष्ठेचा लाला अमरनाथ पुरस्कार देण्यात आला होता.
शशांक सिंगच्या देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये सात सामन्यांत 450 धावा केल्या आणि 11 बळी घेतले. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 मध्ये त्याने सात सामन्यांत 188 धावा केल्या.