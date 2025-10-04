English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तू मला शिवी दिलीस, माझे फॉलोअर्स तुला....', श्रेयस अय्यरला कोणी दिली होती धमकी? क्रिकेटरने केला खुलासा

Shashank Singh About Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यरला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टी २० मालिकेसाठी टीम इंडियाचा उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. यादरम्यान आयपीएल २०२५ मधील एक किस्सा समोर आलाय ज्यात एका क्रिकेटरने श्रेयसला धमकी दिली होती. 

पूजा पवार | Updated: Oct 4, 2025, 10:18 PM IST
'तू मला शिवी दिलीस, माझे फॉलोअर्स तुला....', श्रेयस अय्यरला कोणी दिली होती धमकी? क्रिकेटरने केला खुलासा
(Photo Credit - Social Media)

Shashank Singh About Shreyas Iyer : क्रिकेट हा भारतातील एक लोकप्रिय खेळ असल्याने त्याची फॅन फॉलोईंग सुद्धा मोठी आहे. त्यामुळे क्रिकेट जगतातील अनेक किस्से व्हायरल होतात. असाच एक किस्सा सध्या स्टार फलंदाज श्रेयस अय्यरबाबत व्हायरल होतोय. पंजाब किंग्सचा विस्फोटक फलंदाज शशांक सिंहने एका माध्यमाला मुलाखत देताना हा किस्सा सांगितलं. त्याच झालं असं की आयपीएल 2025 दरम्यान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) एका सामन्यादरम्यान शशांक सिंहवर खूप भडकला होता. ज्याचा व्हिडीओ सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. 

पंजाब किंग्सचा विस्फोटक फलंदाज शशांक सिंहने आयपीएल 2025 दरम्यान एका महत्वाच्या सामन्यादरम्यान शुक्कल चूक केली त्यामुळे त्याला विकेट गमवावी लागली. हा सामना अखेर पंजाब किंग्सने जिंकला मात्र जेव्हा शशांक कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या जवळ हात मिळवण्यासाठी आला, तेव्हा श्रेयसने त्याला शिवी दिली, त्याच्यावर खूप भडकला. शशांक सिंहने सांगितलं की त्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये सुद्धा श्रेयस त्याच्याशी काहीच बोलत नव्हता. जेव्हा सर्व संघ हॉटेलवर जायला निघाला तेव्हा बसमध्ये वातावरण थोडं हलकं करण्यासाठी शशांकने मस्करीत श्रेयस अय्यरला म्हटले की, 'तू मला शिवी दिलीस, माझे  500K फॉलोअर्स तुला याचं उत्तर देतील. यावर श्रेयस हसला आणि मग वातावरण हलकं फुलकं झालं. 

श्रेयस तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधार होईल : 

पंजाब किंग्सचा विस्फोटक फलंदाज शशांक सिंहने श्रेयसचे खूप कौतुक केले. तो म्हणाला की, श्रेयस हा टीम इंडियाच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधार बनेल. तो एक हुशार लीडर आहे आणि लवकरच रोहित आणि विराटची जागा घेईल. श्रेयसची नुकतीच वनडे उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती झाली आहे आणि तरुण नेतृत्वाची चर्चा जोर धरत असताना शशांक सिंहचे हे विधान आलं आहे.

नक्की वाचा >> रोहित शर्माला कर्णधार पदावरून का हटवलं? चीफ सिलेक्टर अजित आगरकरांनी एका वाक्यात दिलं उत्तर

 

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारताची टी20 टीम : 

पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेसाठी टीम इंडियाची संघरचना अशी आहे –

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार)
अभिषेक शर्मा
शुभमन गिल (उपकर्णधार)
तिलक वर्मा
नीतीश कुमार रेड्डी
शिवम दुबे
अक्षर पटेल
जितेश शर्मा
वरुण चक्रवर्ती
जसप्रीत बुमराह
अर्शदीप सिंह
कुलदीप यादव
हर्षित राणा
संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक)
रिंकू सिंह
वाशिंगटन सुंदर

FAQ : 

श्रेयस अय्यर आणि शशांक सिंह यांच्यातील व्हायरल किस्सा काय आहे?
IPL 2025 च्या क्वालिफायर 2 मध्ये पंजाब किंग्स (PBKS) विरुद्ध मुंबई इंडियन्स (MI) सामन्यात शशांक सिंहला एक साधा रन आऊट झाला, ज्यामुळे श्रेयस अय्यर खूप भडकले. सामना जिंकल्यानंतर हॅंडशेक दरम्यान श्रेयसने शशांकवर शिवीगाळ केली आणि बोलायला नकार दिला. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

ड्रेसिंग रूम आणि बसमध्ये काय घडले?
ड्रेसिंग रूममध्ये श्रेयस शशांकशी बोलला नाही. हॉटेलला जात असताना बसमध्ये शशांकने मस्करीत म्हटले, "तू मला शिवी दिलीस, माझे 500K फॉलोअर्स तुला उत्तर देतील." यावर श्रेयस हसला आणि वातावरण हलकं झालं.

श्रेयस अय्यर IPL 2025 मध्ये कर्णधार म्हणून कसा होता?
श्रेयसला "कॅप्टन कूल" म्हटले जाते, पण या घटनेत त्याची भावनिक बाजू दिसली. त्याच्या नेतृत्वात PBKS रनर्स-अप झाले आणि त्याने पहिल्यांदाच तीन वेगळ्या फ्रँचायझी घेऊन फायनल गाठली.

