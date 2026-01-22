'पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कठीण नोकरी असलेली व्यक्ती', असं म्हणत थरुर यांनी कोणाचं केलं कौतुक?

Shashi Tharoor Post: क्राँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरुर यांनी बुधवारी भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचं तोंड भरुन कौतुक केलं. बुधवारी नागपूरमध्ये झालेल्या भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यानचा टी-20 सामना सुरु असतानाच थरुर यांनी एका खास पोस्टच्या माध्यमातून गंभीरचं कौतुक केलं आहे.
गंभीरचं कौतुक करताना 'पंतप्रधानांनंतर भारतामध्ये सर्वात कठीण नोकरी असलेला व्यक्ती' असं खास विशेषण थरुर यांनी वापरलं आहे. थरुर यांनी गंभीरवर वारंवार टीका होत असतानाच त्याची बाजू घेतल्याचं दिसत आहे. गंभीरमधील संयम आणि नेतृत्व गुणांचं कौतुक केलं आहे. थरुर यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन गंभीरबरोबरच सेल्फी पोस्ट केला आहे. तिरुवनंतपुरमचे खासदार असलेल्या थरुर यांनी भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकाच्या कामगिरीचं रोज लाखो लोकांकडून मुल्यांकन केलं जातं आणि अशावेळीही ते शांत असतात असं कौतुकास्पद असल्याचं नमूद केलं आहे.
"नागपुरमध्ये मी माझा जुना मित्र आणि सहकाऱ्यासोबत निवावंत आणि छान चर्चा करण्याचा आनंद घेतला. पंतप्रधानानंतर भारतामधील सर्वात कठीण नोकरी असलेली ही व्यक्ती आहे. रोज लाखो लोक त्याला त्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहतात. मात्र अशा परिस्थितीमध्येही तो शांत असतो आणि कोणालाही न घाबरता पुढे वाटचाल करत असतो. त्याचा हा शांततेचा संकल्प आणि सक्षम नेतृत्वाचं कौतुक व्हायला हवं म्हणून ही पोस्ट. येणाऱ्या प्रत्येक यशसाठी त्याला फार फार शुभेच्छा," असं थरुर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
In Nagpur, enjoyed a good &frank discussion with my old friend @GautamGambhir, the man with the hardest job in India after the PM’s! He is being second-guessed by millions daily but stays calm &walks on undaunted. A word of appreciation for his quiet determination and able… pic.twitter.com/LOHPygVV0E
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 21, 2026
न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय क्रिकेट मालिका भारताने गमावली. गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय संघ घऱच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिका खेळला आणि त्यात त्यांना पराभवाचं तोंड पहावं लागल्याने गंभीरवर टीकेची झोड उठली आहे. मालिकेतील पहिला सामना जिंकल्यानंतर भारताने शेवटचे दोन्ही सामने गमावले. मागील काही काळात भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर गमावलेली ही दुसरी मालिका ठरली आहे. 2024 मध्ये न्यूझीलंडने कसोटी मालिकेमध्ये भारताला 0-3 ने धूळ चारली होती.