Marathi News
  पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कठीण नोकरी असलेली व्यक्ती, असं म्हणत थरुर यांनी कोणाचं केलं कौतुक?

'पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कठीण नोकरी असलेली व्यक्ती', असं म्हणत थरुर यांनी कोणाचं केलं कौतुक?

Shashi Tharoor Post: इंग्रजी भाषेवरील प्रभूत्व आणि विषयांकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टीकोन यामुळे कायमच चर्चेत असलेल्या शशी थरुर यांनी केलेली एक पोस्ट सध्या अनेकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 22, 2026, 07:12 AM IST
'पंतप्रधानांनंतर भारतातील सर्वात कठीण नोकरी असलेली व्यक्ती', असं म्हणत थरुर यांनी कोणाचं केलं कौतुक?
थरुर यांची पोस्ट चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो)

Shashi Tharoor Post: क्राँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार शशी थरुर यांनी बुधवारी भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचं तोंड भरुन कौतुक केलं. बुधवारी नागपूरमध्ये झालेल्या भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यानचा टी-20 सामना सुरु असतानाच थरुर यांनी एका खास पोस्टच्या माध्यमातून गंभीरचं कौतुक केलं आहे. 

पोस्ट केला सेल्फी

गंभीरचं कौतुक करताना 'पंतप्रधानांनंतर भारतामध्ये सर्वात कठीण नोकरी असलेला व्यक्ती' असं खास विशेषण थरुर यांनी वापरलं आहे. थरुर यांनी गंभीरवर वारंवार टीका होत असतानाच त्याची बाजू घेतल्याचं दिसत आहे. गंभीरमधील संयम आणि नेतृत्व गुणांचं कौतुक केलं आहे. थरुर यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरुन गंभीरबरोबरच सेल्फी पोस्ट केला आहे. तिरुवनंतपुरमचे खासदार असलेल्या थरुर यांनी भारतीय क्रिकेट संघाच्या प्रशिक्षकाच्या कामगिरीचं रोज लाखो लोकांकडून मुल्यांकन केलं जातं आणि अशावेळीही ते शांत असतात असं कौतुकास्पद असल्याचं नमूद केलं आहे.

कॅप्शनमध्ये काय लिहिलंय?

"नागपुरमध्ये मी माझा जुना मित्र आणि सहकाऱ्यासोबत निवावंत आणि छान चर्चा करण्याचा आनंद घेतला. पंतप्रधानानंतर भारतामधील सर्वात कठीण नोकरी असलेली ही व्यक्ती आहे. रोज लाखो लोक त्याला त्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहतात. मात्र अशा परिस्थितीमध्येही तो शांत असतो आणि कोणालाही न घाबरता पुढे वाटचाल करत असतो. त्याचा हा शांततेचा संकल्प आणि सक्षम नेतृत्वाचं कौतुक व्हायला हवं म्हणून ही पोस्ट. येणाऱ्या प्रत्येक यशसाठी त्याला फार फार शुभेच्छा," असं थरुर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

भारताने गमावली न्यूझीलंडविरुद्दची मालिका

न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय क्रिकेट मालिका भारताने गमावली. गंभीर प्रशिक्षक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय संघ घऱच्या मैदानावर एकदिवसीय मालिका खेळला आणि त्यात त्यांना पराभवाचं तोंड पहावं लागल्याने गंभीरवर टीकेची झोड उठली आहे. मालिकेतील पहिला सामना जिंकल्यानंतर भारताने शेवटचे दोन्ही सामने गमावले. मागील काही काळात भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर गमावलेली ही दुसरी मालिका ठरली आहे. 2024 मध्ये न्यूझीलंडने कसोटी मालिकेमध्ये भारताला 0-3 ने धूळ चारली होती. 

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
shashi tharoorhardest job in IndiaPM Modijob

