Para World Archery Championship: भारताच्या शीतल देवीचा ऐतिहासिक पराक्रम, अवघ्या 18 व्या वर्षी सुवर्णपदकाची कमाई

Sheetal Devi Won Gold Medal: भारतीय क्रीडा विश्वात शनिवारी इतिहास रचला गेला. जम्मू-काश्मीरमधील अवघ्या 18 वर्षांची तिरंदाज शीतल देवीने ग्वांगजू येथे झालेल्या पैरा वर्ल्ड आर्चरी चॅम्पियनशिपमध्ये महिला कंपाउंड वैयक्तिक गटाचे सुवर्णपदक जिंकले. विशेष म्हणजे, तिने ही कामगिरी तुर्कीच्या जगातील क्रमांक एक खेळाडू ओजनूर क्यूर गिर्डीला पराभूत करून साध्य केली. अंतिम सामन्यात शीतलने 146-143 असा थरारक विजय मिळवला.
शीतलची कथा प्रेरणादायी आहे. जन्मतःच हात नसतानाही तिने आपल्या आयुष्याला हार मानली नाही. तिने पाय आणि ठोठ्याच्या साहाय्याने तिरंदाजी शिकली आणि थोड्या काळातच जगभरात आपली छाप उमटवली. या चॅम्पियनशिपमध्ये तिने तीन पदके जिंकून भारतीय तिरंदाजीला नवे यश मिळवून दिले.
वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकण्याचा तिचा प्रवास अत्यंत रोमांचक ठरला. पहिला राउंड 29-29 असा बरोबरीत संपला. दुसऱ्या राउंडमध्ये शीतलने अचूकता दाखवत सलग तीन दहा गुणांचे शॉट्स मारले आणि 30-27 अशी महत्त्वाची आघाडी घेतली. तिसरा राउंड पुन्हा बरोबरीत गेला, परंतु चौथ्या राउंडमध्ये शीतलकडून किरकोळ चूक झाली आणि तुर्कीच्या गिर्डीला थोडी आघाडी मिळाली. तरीही शीतलने आपला धीर सोडला नाही. शेवटच्या फेरीत तिने जबरदस्त नेमबाजी करत 30 पैकी 30 गुण मिळवले आणि सुवर्णपदक निश्चित केले.
सेमीफायनलमध्येही तिची कामगिरी तितकीच दमदार होती. तिने ब्रिटनच्या जोडी ग्रिनहॅमला 145-140 ने पराभूत करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. अंतिम सामन्यातील संयम आणि अचूकतेमुळे ती खऱ्या अर्थाने विजेती ठरली. याशिवाय मिश्र टीम स्पर्धेत शीतलने टोमन कुमारसोबत जोडी जमवली होती. या जोडीने ब्रिटनच्या जोडीला 152-149 ने हरवून कांस्यपदक पटकावले. या विजयाने शीतलने केवळ वैयक्तिक नव्हे तर टीम इव्हेंटमध्येही आपली ताकद दाखवून दिली.
महिला ओपन टीम स्पर्धेत मात्र शीतल आणि सरिताला अंतिम फेरीत पराभव स्वीकारावा लागला. तुर्कीच्या संघाने शेवटच्या क्षणी जबरदस्त नेम साधत 152-148 असा विजय मिळवला आणि भारतीय जोडीला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. तरीही सुरुवातीला भारतीय संघाने दमदार खेळ करत तुर्कीला दडपणाखाली ठेवले होते. एकूण या स्पर्धेत शीतल देवीने सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य अशी तीन पदके जिंकून भारतीय तिरंदाजीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नाव कोरले आहे. हातांशिवाय केवळ पाय आणि ठोठ्याच्या जोरावर तिने मिळवलेले यश हे तिच्या जिद्दीचे आणि मेहनतीचे द्योतक आहे. तिच्या कामगिरीमुळे देशातील युवा खेळाडूंना प्रचंड प्रेरणा मिळणार आहे.
THE HISTORICAL MOMENTS FOLKS!
India's First Ever Individual Para Archery World Champion - Sheetal Devi pic.twitter.com/5G58Wr4mGj
— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2025
आजवर अनेक खेळाडूंनी अपंगत्वावर मात करत आपले कौशल्य दाखवले आहे, परंतु शीतल देवीची कामगिरी वेगळी ठरते कारण ती केवळ 18 वर्षांची असून एवढ्या लहान वयात तिने तीन पदके जिंकून भारताचा झेंडा उंचावला आहे. ग्वांगजूतील या यशाने ती केवळ भारताचीच नव्हे, तर जागतिक क्रीडाक्षेत्राची नवी प्रेरणास्त्रोत ठरली आहे.