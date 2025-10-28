English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुखापतग्रस्त प्रतिका रावलला रिप्लेस करणार भारताची 'ही' वर्ल्ड कप विजेती कर्णधार

Womens World Cup 2025 :  भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलीया यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवण्यात येणार आहे. भारताची स्टार फलंदाज प्रतिका रावल हिला दुखापत झाल्यामुळे तिच्या ऐवजी  भारताच्या वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराला संधी देण्यात येऊ शकते.   

पूजा पवार | Updated: Oct 28, 2025, 07:57 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

Womens World Cup 2025 : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ही (Womens World Cup 2025) स्पर्धा आता अतिशय रंगात आलेली आहे. ग्रुप स्टेजचे सर्व सामने झाले असून भारतासह ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड हे संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचले आहेत. गुरुवार ३० ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलीया यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवण्यात येणार आहे. मात्र त्यापूर्वी बांगलादेश विरुद्ध शेवटच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताची सलामी फलंदाज प्रतिका रावल हिला फिल्डिंग करताना दुखापत झाली. प्रतिकाने याच्या आधीच्या सामन्यात टीम इंडियासाठी शतक ठोकलं होतं. मात्र सेमी फायनलच्या तोंडावर प्रतिका दुखापतग्रस्त झाल्याने भारतीय संघाचं टेन्शन वाढलं. मात्र आता प्रतिकाच्या ऐवजी आता एका विस्फोटक फलंदाजांची एंट्री टीम इंडियात होण्याची शक्यता आहे.  

वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराला मिळणार संधी?

टीम इंडियाची सलामी फलंदाज प्रतिका रावल ही जर दुखापतीमुळे पुनरागमन करू शकली नाही तर तिच्या ऐवजी 2023 अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची कर्णधार शेफाली वर्मा हिला टीम इंडियात संधी मिळू शकते. शेफाली एक विसफिट फलंदाज आहे. मात्र वनडे वर्ल्ड कप 2025 साठी तिची भारतीय संघात निवड झाली नव्हती. शेफाली जलद धावा करते, पण तिची सर्वात मोठी कमजोरी म्हणजे तिच्या कामगिरीत सातत्य नसणे. म्हणूनच तिच्या जागी प्रतीकाला स्मृती मानधनाची सलामीची जोडीदार म्हणून निवडण्यात आले होते. 

प्रतिकाला दुखापत कशी झाली?

भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात रविवारी डिवाय पाटील स्टेडियममध्ये सामना रंगला होता. या सामन्यात टीम इंडियाची फलंदाज प्रतिका रावल फिल्डिंग करत होती. भारताच्या गोलंदाजीच्या 20.6 ओव्हरला दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर शर्मीन अख्तरने शॉट खेळला. या शॉटवर बॉल रोखत असताना प्रतिका रावलचा उजवा पाय मैदानावर अडकला आणि तिचा घोटा मुरगळला. प्रतीका घसरून जमिनीवर पडली. ती वेदनेनं कळवळत होती. तेव्हा टीम इंडियाचे खेळाडू आणि फिजिओ तिच्या मदतीसाठी धावले. प्रतिकाला मैदानाबाहेर नेण्यात आलं. सेमी फायनल तोंडावर असताना प्रतिकाला झालेली दुखापत ही टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध गुरुवारी झालेल्या सामन्यात त्याने शतक ठोकलं होतं. प्रतिका रावलने जबरदस्त खेळी करून 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या. या इनिंगमध्ये त्यांनी 13 चौकार आणि 2 जबरदस्त सिक्स ठोकले. 

भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितलं की, 'ती ज्या पद्धतीने कोसळली त्यावरून ती बाद फेरीच्या सामन्यांसाठी उपलब्ध राहणार नाही हे स्पष्ट झाले. हे खूप दुर्दैवी आहे'.

FAQ : 

भारताचा सेमी-फायनल सामना कधी आणि कोणाशी आहे?
गुरुवार, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सेमी-फायनलचा सामना खेळवण्यात येणार आहे.

 प्रतिका रावलला दुखापत कशी झाली?
भारत विरुद्ध बांगलादेशच्या शेवटच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात (रविवारी डिवाय पाटील स्टेडियममध्ये), भारताच्या गोलंदाजीच्या २०.६ ओव्हरला दीप्ती शर्माच्या गोलंदाजीवर शर्मीन अख्तरने शॉट खेळला. या शॉटला रोखताना प्रतिकाचा उजवा पाय मैदानावर अडकला आणि तिचा घोटा मुरगळला. ती घसरून जमिनीवर पडली आणि वेदनेने कळवळली. टीम इंडियाचे खेळाडू आणि फिजिओ तिच्या मदतीला धावले, आणि तिला मैदानाबाहेर नेण्यात आले.

 प्रतिकाच्या ऐवजी कोणाला संधी मिळू शकते?
प्रतिकाच्या जागी २०२३ अंडर-१९ वर्ल्ड कप विजेत्या संघाची कर्णधार शेफाली वर्मा यांना टीम इंडियात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. शेफाली ही विस्फोटक सलामी फलंदाज आहे, जी जलद धावा करते. मात्र, वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी तिची सुरुवातीची निवड झाली नव्हती, कारण तिच्या कामगिरीत सातत्याचा अभाव आहे. प्रतीकाच्या जोडीला स्मृती मंधनाची निवड याच कारणाने झाली होती.

 

 

 

