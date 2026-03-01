IND VS WI : हेटमायर पेक्षा जास्त खतरनाक वेस्ट इंडिजचा घातक फलंदाज, एकदाका मैदानावर टिकला तर टीम इंडियाला फोडणार घाम

IND VS WI : भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये (IND VS WI) रविवार 1 मार्च रोजी कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर एक सुपरहिट सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विजयी होणार संघ हा थेट सेमीफायनलमध्ये पोहोचणार आहे. मात्र या सामन्यात टीम इंडिया समोर वेस्ट इंडिजच्या घातक फलंदाजांना रोखण्याचं मोठं चॅलेंज आहे. भारताचे फॅन्स वेस्ट इंडिजचा धाकडं फलंदाज शिमरन हेटमायरमुळे चिंतेत आहेत, मात्र त्याच्यापेक्षाही जास्त डोकेदुखी टीम इंडियाला (Team India) वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शेरफेन रदरफोर्ड देऊ शकतो.
वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शिमरन हेटमायर सोबतच शेरफेन रदरफोर्ड हा टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये जबरदस्त फॉर्मात आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात त्याच्या बॅटमधून समाधानकारक धावा निघाल्या नसल्या तरी कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी ते करू शकतात. शिमरन हेटमायर सोबतच शेरफेन रदरफोर्ड हा सुद्धा वेस्ट इंडिजचा घातक गोलंदाज आहे असं तुम्ही म्हणून शकता. तेव्हा या मागचं कारण जाणून घेऊयात.
वेस्टइंडीजचा संकटमोचक म्हणून ओळखला जाणारा शेरफेन रदरफोर्डने आतापर्यंत स्पर्धेतून एकूण 5 सामने खेळले असून यात त्याने फलंदाजी करताना 84.50 च्या सरासरीने एकूण 169 धावा केल्या आहेत. भारतासाठी चिंतेचीबाब अशी की शेरफेन रदरफोर्ड हा यंदाच्या स्पर्धेत फक्त दोनदा बाद झालाय. म्हणजेच तो शेवटपर्यंत फलंदाजी करणं पसंत करतो आणि सामना पलटवण्याची ताकद ठेवतो.
टीम इंडियाला वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शिमरन हेटमायर पासून सुद्धा सावधान राहावं लागेल. शिमरन हेटमायर हा नंबर ३ वर फलंदाजीसाठी येतो आणि त्याने यंदाच्या वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 17 षटकार ठोकलेत. अशातच जर भारताला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर हेटमायर आणि शेरफेन सारख्या फलंदाजांना लवकर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवावं लागेल.
अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन/रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
ब्रेंडन किंग, शाई होप (कर्णधार आणि विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमॅन पोवॅल, शेरफाने रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारिया शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ