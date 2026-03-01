English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS WI : हेटमायर पेक्षा जास्त खतरनाक वेस्ट इंडिजचा घातक फलंदाज, एकदाका मैदानावर टिकला तर टीम इंडियाला फोडणार घाम

IND VS WI : हेटमायर पेक्षा जास्त खतरनाक वेस्ट इंडिजचा घातक फलंदाज, एकदाका मैदानावर टिकला तर टीम इंडियाला फोडणार घाम

IND VS WI : कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये सुपर ८ चा अंतिम सामना खेळवला जाणार असून यात वेस्ट इंडिजच्या विस्फोटक फलंदाजांना रोखण्याचं आव्हान टीम इंडिया समोर असणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 1, 2026, 05:53 PM IST
IND VS WI : हेटमायर पेक्षा जास्त खतरनाक वेस्ट इंडिजचा घातक फलंदाज, एकदाका मैदानावर टिकला तर टीम इंडियाला फोडणार घाम
Photo Credit - Social Media

IND VS WI : भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये (IND VS WI) रविवार 1 मार्च रोजी कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानावर एक सुपरहिट सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विजयी होणार संघ हा थेट सेमीफायनलमध्ये पोहोचणार आहे. मात्र या सामन्यात टीम इंडिया समोर वेस्ट इंडिजच्या घातक फलंदाजांना रोखण्याचं मोठं चॅलेंज आहे. भारताचे फॅन्स वेस्ट इंडिजचा धाकडं फलंदाज शिमरन हेटमायरमुळे चिंतेत आहेत, मात्र त्याच्यापेक्षाही जास्त डोकेदुखी टीम इंडियाला (Team India) वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शेरफेन रदरफोर्ड देऊ शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

शेरफेन रदरफोर्ड सुद्धा जबरदस्त फॉर्मात : 

वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शिमरन हेटमायर सोबतच शेरफेन रदरफोर्ड हा टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये जबरदस्त फॉर्मात आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्यात त्याच्या बॅटमधून समाधानकारक धावा निघाल्या नसल्या तरी कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी ते करू शकतात. शिमरन हेटमायर सोबतच शेरफेन रदरफोर्ड हा सुद्धा वेस्ट इंडिजचा घातक गोलंदाज आहे असं तुम्ही म्हणून शकता. तेव्हा या मागचं कारण जाणून घेऊयात. 

वेस्टइंडीजचा संकटमोचक : 

वेस्टइंडीजचा संकटमोचक म्हणून ओळखला जाणारा शेरफेन रदरफोर्डने आतापर्यंत स्पर्धेतून एकूण 5 सामने खेळले असून यात त्याने फलंदाजी करताना  84.50 च्या सरासरीने एकूण 169 धावा केल्या आहेत. भारतासाठी चिंतेचीबाब अशी की शेरफेन रदरफोर्ड हा यंदाच्या स्पर्धेत फक्त दोनदा बाद झालाय. म्हणजेच तो शेवटपर्यंत फलंदाजी करणं पसंत करतो आणि सामना पलटवण्याची ताकद ठेवतो. 

हेही वाचा : पाकिस्तान विरुद्ध पराभव लागला जिव्हारी, श्रीलंकेच्या हेड कोचने दिला राजीनामा

 

भारताला जिंकायचं असेल तर...: 

टीम इंडियाला वेस्ट इंडिजचा विस्फोटक फलंदाज शिमरन हेटमायर पासून सुद्धा सावधान राहावं लागेल. शिमरन हेटमायर हा नंबर ३ वर फलंदाजीसाठी येतो आणि त्याने यंदाच्या वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एकूण 17 षटकार ठोकलेत. अशातच जर भारताला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर  हेटमायर आणि शेरफेन सारख्या फलंदाजांना लवकर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवावं लागेल. 

टीम इंडियाची संभाव्य प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन/रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

वेस्ट इंडिज संघाची संभाव्य प्लेईंग 11 :

ब्रेंडन किंग, शाई होप (कर्णधार आणि विकेटकीपर), शिमरॉन हेटमायर, रोवमॅन पोवॅल, शेरफाने रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारिया शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, शमार जोसेफ

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
ind vs wiSherphen Rutherfordteam indiamarathi newsT20 World Cup 2026

इतर बातम्या

याच मंदिरात झाली विश्वाची उत्पत्ती अन् इथंच होणार नाश; महार...

महाराष्ट्र बातम्या