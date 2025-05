'असंख्य भारतीय मुस्लिमांना...', Shikhar Dhawan ची कर्नल सोफिया कुरेशीवरील पोस्ट का होत आहे Viral?

Shikhar Dhawan on Sophia Qureshi : 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 जणांची हत्या केली होती. त्यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली होती. दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये लोकांची नावं विचारल्यानंतर त्यांची हत्या केली होती, त्यांनी हिंदूंना लक्ष्य केलं होतं. दहशतवाद्यांना भारतात हिंदू आणि मुस्लिम समोरासमोर यावे अशी इच्छा होती पण तसं झालं नाही. भारत सरकार आणि भारतातील जनतेने दहशतवाद्यांचे मनसुबे यशस्वी होऊ न देतात पलहगाम हल्ल्याचा बदला घेतला. अखेर तो दिवस उजाडला 7 मे रोजी, ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत, भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तान आणि पीओकेमधील नऊ दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केलं. जिथून भारतात दहशतवाद पसरवण्याचे कट रचले जात होते. या कारवाईची माहिती देण्यासाठी दोन महिला आल्यात, एक भारतीय हवाई दलाच्या विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि दुसरी कर्नल सोफिया कुरेशी आहेत.

सोफिया कुरेशी यांचा देशभरातून कौतुक होतं आहे. अशात टीम इंडियाचा 'गब्बर' शिखर धवनने इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट केली असून ती सध्या व्हायरल होते आहे. त्याने या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'भारताचा आत्मा त्याच्या एकतेत आहे. कर्नल सोफिया कुरेशी सारख्या वीरांना आणि देशासाठी शौर्याने लढणाऱ्या आणि आपण कशासाठी उभे आहोत हे दाखवून देणाऱ्या असंख्य भारतीय मुस्लिमांना सलाम. जय हिंद!'

The spirit of India lies in its unity. Hats off to heroes like Colonel Sofia Qureshi and to the countless Indian Muslims who’ve bravely fought for the nation and showed what we stand for. Jai Hind!

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) May 15, 2025