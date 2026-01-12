English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिखर धवनने घटस्फोटाच्या तीन वर्षांनी आयरिश गर्लफ्रेंडशी केला साखरपुडा

Shikhar Dhawan Engagment : भारतचा माजी क्रिकेटर शिखर धवन हा लवकरच त्याची आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाईन सोबत लग्नबंधनात अडकणार आहे. त्यापूर्वी शिखर धवनने गर्लफ्रेंड सोबत साखरपुडा केला असून त्याचा एक फोटो शेअर केलाय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 12, 2026, 07:59 PM IST
Photo Credit - Social Media

Shikhar Dhawan Engagment : भारताचा माजी क्रिकेटर शिखर धवनने त्याची आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी हिच्या सोबत साखरपुडा केलाय. 12 जानेवारी रोजी त्याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. यात त्याने फोटो शेअर करत त्याखाली भावनिक संदेश लिहिला. काही दिवसांपूर्वीच बातम्या समोर आल्या होत्या की शिखर धवन (Shikhar Dhawan) हा 2026 मध्ये गर्लफ्रेंड सोफीशी (Sophie Shine) लग्न करणार आहे. घटस्फोटाच्या तीन वर्षांनी शिखर धवन लग्नबंधनात अडकणार आहे. 

साखरपुड्याच्या फोटो केला शेअर : 

शिखर धवनने गर्लफ्रेंड सोफी सोबत दोघांच्या हाताचा फोटो शेअर केलाय. यात शिखर धवनच्या होणाऱ्या पत्नीच्या हातात एक मोठी हिऱ्याची अंगठी दिसतेय. तसेच फोटोत सुंदर डेकोरेशन सुद्धा दिसतंय. ज्यात लाल गुलाब आणि मेणबत्त्या सुद्धा दिसतायत. शिखरने कॅप्शन दिले होते की, 'स्मित हसल्यापासून ते स्वप्नांपर्यंत. आपण कायमचे एकत्र राहण्याचा निर्णय घेत असताना आमच्या लग्नाच्या वेळी मिळालेल्या प्रेम, आशीर्वाद आणि शुभेच्छांसाठी आभारी आहे'.

फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात लग्न : 

एका आठवड्यापूर्वी मीडिया रिपोर्ट्समधून माहिती समोर आली होती की, फेब्रुवारी 2026 मध्ये शिखर धवन लग्न करणार आहे. शिखर धवन गर्लफ्रेंड सोबत फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात विवाह बद्ध होणार अशी माहिती आहे. हा सोहळा भव्यदिव्य असण्याची शक्यता आहे. तसेच यासाठी दिल्ली एनसीआरची निवड शिखर धवनने केल्याचं सांगितलं जातंय. गर्लफ्रेंड सोफी ही शिखर धवन फाउंडेशनचं काम पाहते. 

पहिली पत्नी ऑस्ट्रेलियन तर दुसरी आयरीश : 

शिखर धवनचं पहिलं लग्न हे 2012 मध्ये ऑस्ट्रियाची महिला आयशा मुखर्जी सोबत झालं होतं. आयशाचं ते दुसरं लग्न होतं आणि या लग्नातून तिला दोन मुली होत्या, शिखर धवनपासून सुद्धा तिला मुलगा झाला ज्याचं नाव जोरावर आहे. मुलं आई वडिलांच्याघटस्फोटानंतर ऑस्ट्रेलियामध्येच राहतात. आयशा किकबॉक्सर होती आणि दिल्लीच्या साकेत कोर्टात 2023 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. 

कोण आहे सोफी शाइन? 

दोघांची ओळख दुबईमध्ये मैत्रीच्या माध्यमातून झाली होती. कालांतराने हे नाते अधिक घट्ट होत गेले, आणि म्हणूनच लग्नापर्यंतचा त्यांचा प्रवास शांत, स्थिर आणि कमी चर्चेत राहिला. सेलिब्रिटी जोड्यांपेक्षा वेगळी ओळख असलेली सोफी शाइन ही आयर्लंडमधील कॉर्पोरेट प्रोफेशनल असून मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तिमत्त्व आहे. सध्या ती नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन या नामांकित फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनीत सेकंड व्हाइस प्रेसिडेंट पदावर कार्यरत आहे.

