शिखर धवनच्या दुसऱ्या लग्नानंतर पहिल्या बायकोला कोर्टाने झापलं, फसवून घेतलेले 5.7 कोटी परत करण्याचे आदेश!

Shikhar Dhawan: सोफी शाइनशी लग्न केल्यांनंतर टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर शिखर धवन चर्चेत आला होता. त्याचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल झाले होते. दरम्यान शिखरच्या पहिल्या पत्नीला कोर्टाने झापलंय. फसवणुकीच्या आरोपाखाली कोर्टाने तिला दंड ठोठावलाय. दिल्लीच्या पटियाला हाउस कुटुंब न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग यांनी शिखर धवनच्या एक्स पत्नी आयशा मुखर्जीला 5.7 कोटी रुपये धवनला परत करण्यास सांगितले. तिला हे पैसे 9 टक्के वार्षिक व्याजासह परत करावे लागणार आहेत. शिखरने खटला दाखल केला तेव्हापासून हे व्याज लागू होणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील मालमत्ता वाटपाचे सर्व कागदपत्र रद्द आणि बेकार आहेत. फेब्रुवारी 2024 मधील ऑस्ट्रेलियन कोर्टाचे आदेश भारतात लागू होणार नाहीत,असे कोर्टाने स्पष्ट सांगितले.
आयशाने हे पैसे फसवणूक, धमकी आणि चालबाजीने घेतल्याचे कोर्टाने स्पष्ट म्हटले. '2012 मध्ये लग्न झाल्यानंतर लगेच आयशाने माझी क्रिकेट कारकीर्द आणि प्रतिमा खराब करण्याची धमकी दिली. तिने फेक बातम्या आणि बदनामीकारक मजकूर पसरवण्याची भीती दाखवली. यामुळे दबावाखाली सर्व मालमत्ता करार सही केल्याचे', शिखर धवनने कोर्टात सांगितले होते. यामुळे माझ्या मेहनतीने गोळा केलेली संपत्ती मला आयशाच्या नावावर किंवा संयुक्त नावावर नोंदणी करावी लागली. एका मालमत्तेत तर आयशाला ९९ टक्के मालकी दाखवण्यात आल्याचे शिखरने कोर्टात सांगितले.
शिखरने कोर्टाला सांगितले की, सर्व प्रॉपर्टी मी माझ्या पैशातून विकत घेतल्या होत्या. पण आयशाच्या धमकीमुळे मी काहीही करू शकलो नाही. कोर्टाने सर्व पुरावे पाहून शिखरच्या बाजूने निकाल दिला. ऑस्ट्रेलियन कोर्टाने आयशाला 15 टक्के मालमत्ता दिली होती. ज्यात 7.46 कोटी रुपये आणि आणखी १15.95 कोटी रुपये देण्याचे आदेश होते. दिल्ली कोर्टाने यावर पूर्ण ब्रेक लावला.
शिखर धवन आणि आयशा मुखर्जी यांचे 2012 मध्ये लग्न झाले. 2023 मध्ये दिल्ली कोर्टाने त्यांना घटस्फोट दिला. कोर्टाने मुलगा जोरावर याबाबत निर्णय दिला होता. शिखरला मुलाशी भेटण्याची आणि व्हिडिओ कॉलची परवानगी होती. पण नंतर आयशाने संपर्क बंद केल्याचे शिखरने सांगितले. घटस्फोटानंतरही मालमत्ता वाद चालू राहिला. आयशाने मला मानसिक त्रास दिला आणि पैशासाठी दबाव आणल्याचे शिखरने सांगितले.
सध्या शिखर धवन आनंदात आहेत. 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांनी सोफी शाइनशी दुसरे लग्न केले. खासगी समारोहात हे लग्न झाले. कोर्टाच्या नव्या आदेशामुळे शिखरला मोठी दिलासा मिळाला आहे. आयशाला 5.7 कोटी रुपये लवकरात लवकर परत करावे लागतील. हा निर्णय क्रिकेट विश्वात चर्चेचा विषय बनला आहे. शिखरच्या चाहत्यांना त्यांच्या न्याय मिळाल्याबद्दल आनंद आहे.