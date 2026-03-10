English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  उधारीवर घेतलेली बॅट अभिषेक शर्मासाठी ठरली लकी, टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कोणाच्या बॅटने ठोकलं अर्धशतक?

उधारीवर घेतलेली बॅट अभिषेक शर्मासाठी ठरली लकी, टी20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये कोणाच्या बॅटने ठोकलं अर्धशतक?

Abhishek Sharma : भारतीय फलंदाज अभिषेक शर्माने न्यूझीलंड विरुद्ध फायनल सामन्यात टीम इंडियासाठी 18 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. यासह त्याने एक विक्रम सुद्धा आपल्या नावे केला. मात्र सामन्यानंतर अभिषेकने सांगितलं की ज्या बॅटने तो फायनल खेळला ती बॅट त्याची नव्हती.   

पूजा पवार | Updated: Mar 10, 2026, 04:43 PM IST
Photo Credit - Social Media

Abhishek Sharma : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या संपूर्ण स्पर्धेत अभिषेक शर्माची (Abhishek Sharma) बॅट शांत होती. सुरुवातीच्या सलग तीन सामन्यात तर तो डकआउट झाला, मात्र तरीही टीम मॅनेजमेंटने त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याला प्लेईंग 11 मध्ये कायम ठेवलं. अभिषेक शर्माने टीम मॅनेजमेंटने त्यावर ठेवलेला विश्वास खरा ठरवला आणि फायनल सामन्यात टीम इंडियासाठी (Team India) अर्धशतकीय खेळी केली. एवढंच नाही तर अभिषेकने केवळ 18 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं, जे अर्धशतक आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कपच्या (T20 World Cup 2026) फायनलमधील कोणत्याही फलंदाजाने ठोकलेलं हे सर्वात वेगवान अर्धशतक होतं. मात्र विशेष गोष्ट अशी की अभिषेक शर्माने फायनलमधील अर्धशतक हे स्वतःच्या बॅटने नाही तर शिवम दुबेच्या बॅटने ठोकली. शिवम दुबेची बॅट अभिषेकसाठी लकी ठरली. 

सूर्यकुमारने दिलं होत समर्थन : 

अभिषेक शर्मा हा या स्पर्धेत प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा दावेदार म्हणून आला होता. मात्र जसं जसा भारत नॉकआउट सामन्यांमध्ये पोहोचला अभिषेक शर्माच्या फॉर्मवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. अभिषेक शर्माला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देऊ नये असं अनेक क्रिकेट एक्सपर्स्टने सांगितलं होतं. मात्र तरीही सार्वजनिकपणे अनेकांनी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अभिषेकचं समर्थन केलं आणि म्हटलं होतं की, 'ज्या व्यक्तीने इतके दिवस संघाचा भार आपल्या खांद्यावर घेतला आहे, त्याच्या कठीण काळात त्याला पाठिंबा देणे ही आपली जबाबदारी आहे'. 

अभिषेक शर्माने सात सामन्यांमध्ये एकूण 89 धावा केल्या होत्या ज्यात झिम्बाब्वे विरुद्ध एक अर्धशतकाचा समावेश होता. 130 च्या स्ट्राईक रेटने धावा बनवल्यामुळे त्याच्या फॉर्मवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. खराब फॉर्म असूनही, रविवारी झालेल्या फायनल सामन्यात त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान देण्यात आले आणि त्याने 21 बॉलमध्ये 52 धावांची तुफानी खेळी केली आणि स्वतःला पुन्हा सिद्ध केलं. नंतर टीम इंडियाने यशस्वीपणे इंग्लंडला ऑलआउट केलं आणि सामना 96 धावांनी जिंकला.

अभिषेक शर्माने दुबेला दिलं श्रेय : 

अभिषेक शर्माने त्याच्या फलंदाजीतील बदलाच श्रेय हे शिवम दुबेला दिलं. लागोपाठ दुसऱ्यांदा शिवम दुबे हा भारताचा अनसंग हिरो ठरला. त्याने सांगितलं की, 'आज मी शिवम दुबेची बॅट वापरली होती. धन्यवाद दुबे, फायनलच्या दिवशी मला सकाळी काही वेगळं ट्राय करायचं मनात होतं. शुभमन गिल माझ्या जवळ नव्हता तेव्हा मी शिवम दुबे जवळ गेलो आणि त्याची बॅट घेतली'.  

