  • भारताचा नवा युवराज सिंह म्हणून चर्चेत आलेला हा खेळाडू आहे तरी कोण? सोशल मीडियावर मीम्सची लाट

'भारताचा नवा युवराज सिंह' म्हणून चर्चेत आलेला हा खेळाडू आहे तरी कोण? सोशल मीडियावर मीम्सची लाट

Shivam Dubey Memes T20 World Cup Final: रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात एका भारतीय  खेळाडूने  ८ चेंडूत २६ धावा फटकावल्या, ज्यामुळे सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर आला. काही जण त्याला भारताची आशा म्हणत आहेत, तर काही जण त्याला नवा युवराज सिंग म्हणत आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 12:08 PM IST
'भारताचा नवा युवराज सिंह' म्हणून चर्चेत आलेला हा खेळाडू आहे तरी कोण? सोशल मीडियावर मीम्सची लाट
Shivam Dube team India new Yuvraj Singh Social media flooded with memes after T20 World Cup ind vs nz win

T20 World Cup Final 2026 Shivam Dubey Memes: टी20 वर्ल्ड कप  (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने ऐतिहासिक विजय मिळवत न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभूत केले. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने शानदार फलंदाजी करत 250 पेक्षा जास्त धावांचा डोंगर उभा केला. या मोठ्या विजयात अनेक खेळाडूंचा मोलाचा वाटा होता, पण शेवटच्या टप्प्यातील शिवम दुबेची आक्रमक खेळी विशेष चर्चेत आली. फिनिशरच्या भूमिकेत मैदानात उतरलेल्या शिवम दुबेने अवघ्या 8 चेंडूंमध्ये 26 धावांची तुफानी खेळी केली. क्रीजवर आल्यानंतर त्याने लगेचच आक्रमक फटकेबाजी सुरू केली आणि न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना दबावाखाली आणले. त्याच्या या जलद धावांमुळे भारतीय संघाचा स्कोर 250 धावांच्या पुढे नेण्यात मोठी मदत झाली.

संघाला केली मोठी मदत 

या तुफानी खेळीत न्यूझीलंडचा गोलंदाज जेम्स नीशम (James Neesham) सर्वाधिक लक्ष्य ठरला. शेवटच्या षटकात दुबेने त्याच्या गोलंदाजीवर चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी केली, ज्यामुळे भारतीय संघाने धावफलकावर मोठा स्कोअर उभारला.

हे ही वाचा:  फायनलच्या एक दिवस आधी भारतीय खेळाडूने गमवाल आपल्या बहिणाला; वैयक्तिक शोक लपवून खेळली जबरदस्त खेळी

 

खेळीनंतर मीम्स आणि पोस्ट्सचा अक्षरशः पाऊस

शिवम दुबेच्या या धडाकेबाज खेळीनंतर सोशल मीडियावर त्याच्याबद्दल मीम्स आणि पोस्ट्सचा अक्षरशः पाऊस पडू लागला. अनेक चाहत्यांनी त्याच्या खेळीचे कौतुक करत त्याला भारतीय संघाचा “अनसंग हिरो” म्हटले. काहींनी तर त्याची तुलना भारताच्या माजी दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग (Yuvraj Singh) यांच्याशीही केली.

नेटिझन्सची प्रतिक्रिया 

सोशल मीडियावर एका युजरने लिहिले की, “ज्यांच्याबद्दल फार चर्चा होत नाही, त्यांचे योगदान अनेकदा सर्वात महत्त्वाचे असते.” तर दुसऱ्या एका चाहत्याने कमेंट करत म्हटले की, “शिवम दुबे हा भारतीय संघाचा सर्वात कमी चर्चेत असलेला हिरो आहे. त्याला आता दुर्लक्ष करता कामा नये.”

हे ही वाचा: IND VS NZ: पोलिसांनीही सोडलं नाही रे! दिल्ली पोलिसांनी घेतली न्यूझीलंडची मजेशीर फिरकी; पोस्ट Viral

 

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अधिक संधी हवी 

काही चाहत्यांनी असेही मत व्यक्त केले की, दुबे सारख्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अधिक संधी मिळायला हव्यात. त्याची क्षमता मोठ्या सामन्यांमध्ये संघासाठी निर्णायक ठरू शकते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या विजयासह भारताने टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात एक खास विक्रम नोंदवला. भारत हा आता तीन वेळा टी20 विश्वचषक जिंकणारा एकमेव देश ठरला आहे. यापूर्वी भारताने आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2007 आणि आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक 2024 मध्येही विजेतेपद मिळवले होते.

हे ही वाचा: T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, "सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी..."

एकूणच, या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाच्या एकत्रित कामगिरीसोबतच शिवम दुबेच्या छोटेखानी पण स्फोटक खेळीनेही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

