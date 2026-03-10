English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  श्रीमंत मुलगा गरिबांना खेळवतोय, टी-20 वर्ल्डकप जिंकताच शोएब अख्तरचा जळफळाट, भारताने क्रिकेटची वाट लावून टाकली आहे

'श्रीमंत मुलगा गरिबांना खेळवतोय', टी-20 वर्ल्डकप जिंकताच शोएब अख्तरचा जळफळाट, 'भारताने क्रिकेटची वाट लावून टाकली आहे'

Shoaib Akhtar on Indian Cricket Team: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघाने जबरदस्त कामगिरी केली असून, फक्त दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील सामना वगळता एकाही सामन्यात चूक केली नाही. यामुळे भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याची किमया केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 10, 2026, 09:50 AM IST
Shoaib Akhtar on Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर संपूर्ण क्रीडाविश्वात याची चर्चा रंगली आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील सघाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करत सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकपवर आपलं नाव कोरलं आहे. संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील पराभव वगळता एकही चूक केली नाही. भारतीय संघाच्या विजयाचं एकीकडे कौतुक होत असताना दुसरीकडे पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा जलदगती गोलंदाज शोएब अख्तरने केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानमधील 'गेम ऑन है' कार्यक्रमात त्याने भारतीय संघाची तुलना गल्लीतील श्रीमंत मुलाशी केली आहे. 

भारताचा दबदबा क्रिकेटसाठी योग्य नाही असं शोएब अख्तरने म्हटलं आहे. तो म्हणाला की, "भारताने प्रयत्न केला, जसं की गल्लीतील एखादा श्रीमंत मुलगा असतो, जो सर्व गरीब मुलांना बोलावतो आणि म्हणतो 'चला क्रिकेट खेळूया'. जिंकणार फक्त मीच आहे. भारत आपल्यासोबत असंच काही करत आहे. 8 पैकी 4 संघ ठेवतात, नंतर त्यातील तिघांना घेऊन पुढे जातात आणि नंतर म्हणतात आम्ही जिंकलो. माझ्या मते त्यांनी क्रिकेटची वाट लावली आहे".

'याला काही अर्थ नाही', भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गौतम गंभीरचा संताप, 'अपेक्षा ठेवू नका'

 

शोएब अख्तरच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर वाद पेटला आहे. अनेक चाहत्यांनी भारताच्या विजयामुळे त्याचा जळफळाट होत असून त्यातून ही प्रतिक्रिया आल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे अंतिम सामन्याआधी शोएब अख्तरचं मत मात्र वेगळं होतं. त्याने भारतीय संघ मजबूत असून, न्यूझीलंडवर दबाव असेल असं म्हटलं होतं. क्रिकेटच्या हितासाठी किवी संघ जिंकावा असं मतही त्याने मांडलं होतं. 

शोएब अख्तरने म्हटलं होतं की, "मला वाटतं भारतीय संघामसोर न्यूझीलंडवर दबाव येऊ शकतो. पण भारतावरही 150 कोटी भारतीयांच्या अपेक्षांचा दबाव आहे. त्यामुळे मला नाही वाटत की भारत जिंकेल. जर न्यूझीलंडने वर्ल्डकप जिंकला तर हे क्रिकेटसाठी चांगलं असेल".

'रोहित शर्मा, विराट कोहलीला संघातून काढून टाकलं होतं,' भारताने टी-20 जिंकताच शोएब अख्तरचा दावा, म्हणतो 'गंभीरची यंत्रणा जिंकली'

 

शोएब अख्तरने भारतीय क्रिकेटच्या एकूण रचनेचंही कौतुक केलं आणि कौशल्याला अधोरेखित केलं. "हे त्यांच्या धोरणांचे, व्यवस्थेचे आणि गुणवत्तेचे प्रमाण आहे. पैशाचा योग्य वापर झाला नसता तर असे काही घडले असते. गौतम गंभीरने जोखीम घेतली आणि संजू सॅमसनला संघात आणले. अभिषेक शर्मा तरुण आणि धाडसी आहे. त्याला खूप काही शिकण्याची गरज आहे. पण सॅमसन खूप समजूतदार आहे," असं अख्तर म्हणाला.

शिवाय, त्याने 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी भारताला पसंती दर्शविली. भारताची सध्याची गुणवत्ता आणि खेळाडूपाहता इतर देशांसाठी ही चिन्हे अशुभ आहेत असं तो म्हणाला.  "भारताने दाखवून दिले की ते योग्य खेळाडूंना कसे संधी देतात. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी निरोप घेतला आणि आता भारताने विश्वचषक जिंकला आहे. ते ज्या वेगाने जात आहेत, ते पाहता ते अशुभ आहे," असे तो पुढे म्हणाला.

