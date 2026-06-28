/भावाच्या अंत्यसंस्कारामुळे शोएब अख्तर अडचणीत, 26/11 अन् पहलघामच्या दहशतवादी व्यक्तीचा व्हिडिओ व्हायरल?

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र यावेळी कारण क्रिकेट नाही तर त्यांच्या मोठ्या भावाच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित असलेल्या एका वादग्रस्त व्यक्तीमुळे. शोएब अख्तरचा भाऊ शाहिद अख्तर याचे दोन दिवसांपूर्वी निधन झाले. त्याचा अंत्यविधी पाकिस्तानमधील इस्लामाबाद येथील एका स्मशानभूमीत पार पडला, परंतु अंत्यविधीचा व्हिडिओ समोर येताच भारतात खळबळ उडाली. भावाच्या अंत्यसंस्काराला लष्कर ए तैयबाचा दहशतवादी उपस्थित असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झालेत. त्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशवाद्यांबाबतच्या धोरणांबाबत पुन्हा एका प्रश्न उपस्थित झालेत.
शोएब अख्तरच्या भावाच्या या अंत्यविधीमध्ये लश्कर-ए-तोयबाशी संबंधित अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित असल्याचे दिसून आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधार असलेला दहशतवादी सैफुल्ला कसुरी देखील या अंत्यविधीमध्ये उपस्थित होता. एकूणच, या संघटनांवर भारतातील मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सामील असल्याचा आरोप आहे, ज्यामध्ये 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ला आणि पहलगाम हल्ल्याचा समावेश आहे. ही दृश्यं आहेत पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर याचा मोठा भाऊ शाहिद अख्तर यांच्या अंत्यसंस्काराची होती. इस्लामाबादमधील H-8 कब्रस्तानात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या नमाज-ए-जनाजामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसह पाकिस्तानातील क्रिकेट आणि राजकारणाशी संबंधित अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
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या गर्दीत एक अशी व्यक्ती दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष वेधले गेले. ती व्यक्ती म्हणजे इनाम-उर-रहमान ज्याचा संबंध लष्कर-ए-तैयबाशी असल्याचा आरोप आहे. लष्कर-ए-तैयबाची राजकीय शाखा मानल्या जाणा-या PMML शी संबंध असल्याचा आरोप असलेला इनाम-उर-रहमान. नमाज-ए-जनाजाच्या वेळी तो शोएब अख्तरच्या जवळच्या पहिल्या रांगेत उभा असल्याचेही या व्हिडिओत दिसत आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. लष्करशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या या व्यक्तींचा शोएब अख्तर यांच्या कुटुंबाशी नेमका काय संबंध आहे?
एका क्रिकेटपटूच्या कुटुंबातील अंत्यसंस्कारात अशा व्यक्तींची उपस्थिती का होती? यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेनंतर पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी संघटनांच्या कथित हालचाली आणि त्यांना मिळणा-या आश्रयाबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सैफुल्ला कसुरी हा लश्कर-ए-तोयबाचा एक प्रमुख सदस्य असून तो संघटनेचा उपप्रमुखही मानला जातो. 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 25 पर्यटक ठार झाले. या हल्ल्यानंतर भारताने 'ऑपरेशन सिंदूर' सुरू करून लश्कर-ए-तोयबाचे अनेक दहशतवादी मारले. भारताने सिंधू पाणी करारही निलंबित केला. यानंतर सैफुल्ला कसुरीने भारताच्या विरोधात वक्तव्ये करणे सुरूच ठेवले. फेब्रुवारीमधील एका व्हिडिओमध्ये त्याने भारताला धमकी दिली आणि सागरी मार्गाने 26/11 सारखा हल्ला करण्याबद्दल भाष्य केले. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये त्याने सिंधू पाणी करारावरून भारतावर जल-दहशतवादाचा आरोप केला.