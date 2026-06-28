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भावाच्या अंत्यसंस्कारामुळे शोएब अख्तर अडचणीत, 26/11 अन् पहलघामच्या दहशतवादी व्यक्तीचा व्हिडिओ व्हायरल?

पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शोएब अख्तरचा भाऊ शाहिद अख्तर याचे दोन दिवसांपूर्वी निधन झाले, अंत्यविधीचा व्हिडिओ समोर येताच भारतात खळबळ उडाली. भावाच्या अंत्यसंस्काराला लष्कर ए तैयबाचा दहशतवादी उपस्थित असल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झालेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:48 PM IST
भावाच्या अंत्यसंस्कारामुळे शोएब अख्तर अडचणीत, 26/11 अन् पहलघामच्या दहशतवादी व्यक्तीचा व्हिडिओ व्हायरल?
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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