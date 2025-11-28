English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Women's Premier league 2025, Mega Auction: वर्ल्ड कपमध्ये भारताला अंतिम फेरीत नेणाऱ्या धडाकेबाज खेळाडूला WPL च्या मेगा ऑक्शनमध्ये पहिल्या फेरीत खरेदीदार मिळाला नाही. शेवटी एका टीमने तिला बेस प्राइसवर विकत घेतले.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 28, 2025, 09:17 AM IST
WPL 2026: भारताला विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीपर्यंत पोहचवणाऱ्या खेळाडूला कोणी विकत घेईना! अखेरीस 'या' टीमने मूळ किमतीत केलं खरेदी
Women's Premier league 2025, Mega Auction

Pratika Rawal, Women's Premier league 2025, Mega Auction: विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) 2026 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये भारतीय स्टार फलंदाज प्रतिका रावल पहिल्या राउंडमध्ये अनसोल्ड राहिली होती. त्यानंतर तिला एका संघाने बेस प्राईजमध्ये खरेदी केलं. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे तिला पायाला झालेली दुखापत.  प्रतिका अजूनही पूर्णपणे फिट नाही आणि ती पुन्हा मैदानात कधी प्ररतेल याबाबत स्पष्टता नाही.

कोणी केलं बेस प्राईजमध्ये खरेदी?

प्रतिकाने महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये दमदार खेळ करताना 7 सामन्यांच्या 6 डावांत 308 धावा केल्या होत्या. सलामीवीर स्मृती मंधानानंतर भारतासाठी सर्वात जास्त धावा करणारी ती  दुसरी खेळाडू ठरली होती. त्यामुळे ऑक्शनमध्ये तिच्यावर मोठी बोली लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्या राउंडमध्ये तिला  कोणीही खरेदी केले नाही. अखेर पुढील फेरीत यूपी वॉरियर्जने त्यांना 50 लाखांच्या बेस प्राइसवर घेतले.

दुखापतीमुळे अनिश्चितता

प्रतिका नॉकआउट सामन्यांपूर्वीच दुखापतीमुळे बाहेर पडली होती. बीसीसीआयने ऑक्शनपूर्व बैठक मध्ये स्पष्ट केले होते की, दुखापतग्रस्त खेळाडूंना 15 सदस्यांच्या स्क्वॉडमध्ये गणले जाणार नाही, आणि अशा खेळाडूंना घेतले तर त्यांच्या जागी नंतर बदली मिळणार नाही. यामुळे फ्रेंचायझींनी धोका न पत्करता तिच्यावर बोली लावली नाही.

दीप्ती शर्मा ठरली सर्वात महाग खेळाडू

मेगा ऑक्शनमध्ये ऑलराऊंडर दीप्ती शर्मा सर्वात महाग खेळाडू ठरली. यूपी वॉरियर्जने राइट-टू-मॅच वापरून त्यांना 3.2 कोटी रुपये देऊन आपल्या ताफ्यात घेतले. नीलामीत सुरुवातीला दिल्ली कॅपिटल्सने 50 लाखांत बोली लावली होती, मात्र यूपीने आरटीएमने त्यांना पुन्हा आपल्या संघात आणले.

दीप्ती 2023 ते 2025 या काळात यूपी वॉरियर्जकडे खेळली असून त्यांनी 25 सामन्यांत 27 बळी आणि 507 धावा केल्या आहेत. यावेळी यूपीने दीप्तीसोबतच दिल्ली कॅपिटल्सला तीनदा फायनलमध्ये नेणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज मेग लॅनिंगलाही खरेदी केले आहे. त्यामुळे संघाचे नेतृत्व दीप्ती करणार की लॅनिंग, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

