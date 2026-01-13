English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8 वर्ल्ड कप, 1 CWG सुवर्णपदक…या महान क्रिकेटरने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा, भारताविरुद्धच्या पराभवाचा बसला धक्का

Alyssa Healy Retire: जागतिक क्रिकेटसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज खेळाडूने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय महिला संघाच्या टी20, एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकेनंतर निवृत्त होईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 13, 2026, 09:02 AM IST
Alyssa Healy announces retirement: जागतिक क्रिकेटमधून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलियाची दिग्गज खेळाडू आणि कर्णधार एलिसा हिली हिने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्तीची घोषणा जाहीर केली. भारत महिला संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात होणाऱ्या टी20, एकदिवसीय आणि कसोटी मालिकेनंतर ती निवृत्त होणार आहे. टीम इंडिया फेब्रुवारी–मार्चमध्ये 3 टी20, 3 एकदिवसीय आणि 1 कसोटी सामना खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियात जाणार आहे. 35 वर्षीय एलिसा हिली आपल्या कारकिर्दीचा शेवट जवळपास 300 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळून आणि तिन्ही फॉरमॅटमध्ये 7000 पेक्षा अधिक धावा करत करणार आहे. विकेटकीपर म्हणून 2010 मध्ये राष्ट्रीय संघात पदार्पण केल्यानंतर तिच्या नावावर 275 विकेट्स आहेत.

भारताविरुद्धच्या पराभवाचा मोठा धक्का

बराच काळ मेग लॅनिंगची उपकर्णधार म्हणून काम केल्यानंतर 2023 मध्ये हिलीने ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेतली. भारताविरुद्ध एकदिवसीय वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीत झालेल्या पराभवाने तिला मानसिक धक्का बसला आणि त्यानंतरच तिने संन्यासाचा निर्णय घेतला. ती ऑस्ट्रेलियाने जिंकलेल्या 8 आयसीसी वर्ल्ड कप विजेतेपदांचा भाग होती. तसेच 2022 कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये ऑस्ट्रेलियाला सुवर्णपदक मिळवून देणाऱ्या संघातही तिचा समावेश होता.

 

एलिसा हिली काय म्हणाली?

2019 मध्ये बेलिंडा क्लार्क पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या हिलीला दोनदा आयसीसी महिला टी20 इंटरनॅशनल क्रिकेटर ऑफ द इयर पुरस्कारही मिळाला आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात हिली म्हणाली, “मिश्र भावनांसह मी सांगू इच्छिते की भारताविरुद्धची येणारी मालिका ऑस्ट्रेलियासाठी माझी शेवटची असेल. अजूनही देशासाठी खेळण्याची तीव्र इच्छा आहे, पण ज्या स्पर्धात्मक धोरणेने मला सुरुवातीपासून प्रेरित केले होते, ती कुठेतरी कमी झाल्यासारखी वाटते. त्यामुळे आता निवृत्त होण्याची योग्य वेळ असल्याचे मला वाटते.”

 

भारताविरुद्ध टी20 मालिकेत खेळणार नाही?

हिली पुढे म्हणाली, “यंदाच्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये मी खेळणार नाही आणि संघाकडे तयारीसाठी मर्यादित वेळ आहे, हे लक्षात घेऊन मी भारताविरुद्धच्या टी20 मालिकेत सहभागी होणार नाही. मात्र, घरच्या मैदानावर भारताविरुद्ध एकदिवसीय आणि कसोटी संघाचे नेतृत्व करत कारकिर्दीचा शेवट करण्याची संधी मिळत आहे, याचा मला आनंद आहे. ही आमच्यासाठी कॅलेंडरमधील सर्वात मोठ्या मालिकांपैकी एक आहे.”

घरगुती क्रिकेटमध्येही हिलीची छाप

महिला बिग बॅश लीग (WBBL) मध्ये सिडनी सिक्सर्सकडून खेळताना हिलीने 11 हंगामांत 3000 पेक्षा अधिक धावा केल्या आणि दोन वेळा विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघाचा भाग राहिली. न्यू साउथ वेल्सकडून ती 11 महिला नॅशनल क्रिकेट लीग विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघातही होती.
हिली म्हणाली, “संघसहकाऱ्यांसोबत वेळ घालवणे, टीम साँग गाणे आणि ऑस्ट्रेलियासाठी ओपनिंगला मैदानात उतरणे—हे सगळे मी खूप मिस करेन. देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्यासाठी अविश्वसनीय सन्मान राहिला आहे. हिरव्या-सोनेरी जर्सीत शेवटची मालिका खेळण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी आभारी आहे.”

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून सन्मान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे CEO टॉड ग्रीनबर्ग म्हणाले की भारताविरुद्धच्या मालिकेदरम्यान हिलीच्या कामगिरीचा विशेष सन्मान करण्यात येईल. ते म्हणाले, “एलिसा या खेळातील सर्वकालीन महान खेळाडूंमधील एक आहे. 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत तिने मैदानावर आणि मैदानाबाहेर अमूल्य योगदान दिले आहे. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटच्या वतीने मी एलिसाचे आभार मानतो आणि तिच्या अद्भुत कारकिर्दीसाठी तिला शुभेच्छा देतो. भारताविरुद्धच्या मालिकेत तिच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”

