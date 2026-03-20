BCCI वर नाराज होऊन दिग्गज कॉमेंटेटरने दिला राजीनामा , भेदभाव करत असल्याचे गंभीर आरोप

Laxman Sivaramakrishnan quits as BCCI commentator: भारतीय क्रिकेट विश्वातून एक मोठी पण तेवढीच धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. आयपीएल 2026 सुरू होण्यापूर्वी भारताचे माजी लेग स्पिनर आणि कमेंटेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी अचानक BCCI कॉमेंट्री पॅनेलमधून राजीनामा दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे हालचाल माजवली आहे. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणून त्यांनी भेदभाव आणि संधींची कमतरता असं त्यांनी सांगितलं आहे. शिवरामकृष्णन, हे त्यांच्या खेळाडू असण्याच्या दिवसांत फार प्रसिद्ध होते. त्यानंतर ते कॉमेंटेटर म्हणून काम करत होते. आता लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन राजीनामा दिल्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी म्हटले की गेल्या काही वर्षांपासून BCCI मध्ये त्यांचा नजरअंदाज केला जात आहे. विशेषत: टॉस आणि प्रेझेंटेशन समारंभ आयोजित करण्याची संधी त्यांना दिली जात नाही, हेच त्यांचा ब्रॉडकास्टिंग करिअर सोडण्यामागचे मुख्य कारण आहे.
लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी IPL 2026 च्या 19व्या सीझन सुरू होण्याच्या अगोदर हा निर्णय घेतला. 28 मार्चपासून रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात पहिला सामना होणार आहे. या स्पर्धेच्या सुरूवातीच्या टप्प्यातच त्यांनी BCCI कमेंट्रीतून संन्यास घेण्याची घोषणा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केली.
शिवरामकृष्णन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले:
“मी आता BCCI साठी कमेंट्रीतून संन्यास घेत आहे.”
I am retiring from commentary for BCCI
— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 20, 2026
त्यांनी खुलासा करत सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना टॉस, प्रेझेंटेशन सारख्या महत्त्वाच्या भूमिका दिल्या गेल्या नाहीत, आणि नव्या कमेंटेटर्सना हे काम दिले जात आहे.
शिवरामकृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या 23 वर्षांपासून त्यांनी BCCI कमेंट्रीमध्ये काम केले, तरी महत्त्वाचे रोल त्यांना कधीही मिळाले नाहीत. टॉस आणि पोस्ट-मॅच प्रेझेंटेशन सारख्या हाय-प्रोफाइल जबाबदाऱ्या नेहमी रवि शास्त्री, हर्षा भोगले यांसारख्या कमेंटेटर्सला दिल्या जात होत्या, पण त्यांना या संधीपासून दूर ठेवले गेले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
“जर मला 23 वर्षांत टॉस आणि प्रेझेंटेशनसाठी वापरलेच नाही, आणि नवीन लोकांना हे काम दिले जात आहे, तर त्यामागचे कारण काय असू शकते?”
If I have not been used for TOSSES and PRESENTATION for 23 years and new comers come in do pitch report Tosses Presentation even when Shastri was coaching, what do you think could be the reason
— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 20, 2026
यावरून स्पष्ट होते की, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन दीर्घकाळ स्वतःला दुर्लक्षित वाटत होते, आणि त्यामुळे त्यांनी हा थरारक निर्णय घेतला.
How does a company owning BCCI rights go down? Any guesses
— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 20, 2026
My retirement is nothing great. But a story of tv production unfolds. Soon you will see the bigger picture
— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) March 20, 2026
60 वर्षीय शिवरामकृष्णन, प्रेमाने ‘सिवा’ म्हणून ओळखले जातात, यांनी 1983 ते 1986 दरम्यान भारतासाठी 9 टेस्ट आणि 16 ODI खेळले. त्यांनी 1980 च्या दशकात त्यांच्या लेग स्पिन आणि गुगलिंगसाठी स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यांचा पहिला टेस्ट मॅच वीकटशिवाय संपला, पण नंतर 1984 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मॅचमध्ये 12 विकेट्स घेऊन भारताला विजय मिळवून दिला, ज्यामुळे ते देशभर प्रसिद्ध झाले. शिवरामकृष्णन ICC क्रिकेट कमिटीमध्ये प्लेयर प्रतिनिधी म्हणूनही कार्यरत राहिले.
शिवरामकृष्णन भारताच्या 1985 च्या Benson & Hedges वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये एक महत्वाचा खेळाडू होते. या स्पर्धेत भारताने ऑस्ट्रेलियात विजेतेपद मिळवले आणि फाइनलमध्ये पाकिस्तानला 176/9 पर्यंत मर्यादित करून भारताला 8 विकेट्सने विजय मिळवून दिला. या विजयात सिवाचे योगदान महत्त्वाचे होते.
2000 नंतर त्यांनी कमेंट्री सुरू केली आणि अनेक वर्षे भारतीय प्रेक्षकांसमोर खेळाची शैली, रणनीती आणि अनुभव शेअर केला. स्पिनिंग तंत्रज्ञान, गोलंदाजीचे विश्लेषण आणि खेळाडूंचे निरीक्षण यावर त्यांची कमेंट्री नेहमीच प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय होती. त्यांचा BCCI कमेंट्री पॅनेलमधून संन्यास घेण्याचा निर्णय केवळ त्यांचा वैयक्तिक निर्णय नाही; तो भारतीय क्रिकेटमधील भेदभाव आणि संधींच्या असमानतेचा मुद्दा उभा करतो.
लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांचा निर्णय दाखवतो की, अनुभव, कौशल्य आणि वयावरून नव्हे, तर संधी मिळणे किती महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे आता BCCI आणि क्रिकेटसंबंधी मंडळींना विचार करावा लागेल की, प्रत्येक खेळाडू आणि कमेंटेटरला समान संधी आणि महत्त्वाची भूमिका देणे किती आवश्यक आहे.