  • BCCI वर नाराज होऊन दिग्गज कॉमेंटेटरने दिला राजीनामा , भेदभाव करत असल्याचे गंभीर आरोप

BCCI वर नाराज होऊन दिग्गज कॉमेंटेटरने दिला राजीनामा , भेदभाव करत असल्याचे गंभीर आरोप

Laxman Sivaramakrishnan BCCI commentary: आयपीएल 2026 सुरू होण्यापूर्वी एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ज्येष्ठ क्रिकेटपटू आणि कॉमेंट्रीटर यांनी राजीनामा दिला असून त्यांनी बीसीसीआयवर आरोपही केले आहेत. टीम इंडियाचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनही या निर्णयामुळे आश्चर्यचकित झाला आहे. नेमकं काय झालं ते जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 07:31 PM IST
BCCI वर नाराज होऊन दिग्गज कॉमेंटेटरने दिला राजीनामा , भेदभाव करत असल्याचे गंभीर आरोप
Shocking Big News Indian commentator laxman sivaramakrishnan announces bcci commentary retirement over discrimination allegations

Laxman Sivaramakrishnan quits as BCCI commentator: भारतीय क्रिकेट विश्वातून एक मोठी पण तेवढीच धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. आयपीएल 2026 सुरू होण्यापूर्वी भारताचे  माजी लेग स्पिनर आणि कमेंटेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी अचानक BCCI कॉमेंट्री पॅनेलमधून राजीनामा दिल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे हालचाल माजवली आहे. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणून त्यांनी भेदभाव आणि संधींची कमतरता असं त्यांनी सांगितलं आहे. शिवरामकृष्णन, हे त्यांच्या खेळाडू असण्याच्या दिवसांत फार प्रसिद्ध होते. त्यानंतर ते कॉमेंटेटर म्हणून काम करत होते. आता लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन राजीनामा दिल्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी म्हटले की गेल्या काही वर्षांपासून BCCI मध्ये त्यांचा नजरअंदाज केला जात आहे. विशेषत: टॉस आणि प्रेझेंटेशन समारंभ आयोजित करण्याची संधी त्यांना दिली जात नाही, हेच त्यांचा ब्रॉडकास्टिंग करिअर सोडण्यामागचे मुख्य कारण आहे.

IPL 2026 च्या अगोदर घेतला निर्णय

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांनी IPL 2026 च्या 19व्या सीझन सुरू होण्याच्या अगोदर हा निर्णय घेतला. 28 मार्चपासून रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात पहिला सामना होणार आहे. या स्पर्धेच्या सुरूवातीच्या टप्प्यातच त्यांनी BCCI कमेंट्रीतून संन्यास घेण्याची घोषणा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केली.

शिवरामकृष्णन यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले:

“मी आता BCCI साठी कमेंट्रीतून संन्यास घेत आहे.”

 

त्यांनी खुलासा करत सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना टॉस, प्रेझेंटेशन सारख्या महत्त्वाच्या भूमिका दिल्या गेल्या नाहीत, आणि नव्या कमेंटेटर्सना हे काम दिले जात आहे.

लावले नाराजगी आणि भेदभावाचे आरोप

शिवरामकृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या 23 वर्षांपासून त्यांनी BCCI कमेंट्रीमध्ये काम केले, तरी महत्त्वाचे रोल त्यांना कधीही मिळाले नाहीत. टॉस आणि पोस्ट-मॅच प्रेझेंटेशन सारख्या हाय-प्रोफाइल जबाबदाऱ्या नेहमी रवि शास्त्री, हर्षा भोगले यांसारख्या कमेंटेटर्सला दिल्या जात होत्या, पण त्यांना या संधीपासून दूर ठेवले गेले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार:

“जर मला 23 वर्षांत टॉस आणि प्रेझेंटेशनसाठी वापरलेच नाही, आणि नवीन लोकांना हे काम दिले जात आहे, तर त्यामागचे कारण काय असू शकते?”

 

यावरून स्पष्ट होते की, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन दीर्घकाळ स्वतःला दुर्लक्षित वाटत होते, आणि त्यामुळे त्यांनी हा थरारक निर्णय घेतला.

 

 

कसं होतं लक्ष्मण शिवरामकृष्णन करिअर?

60 वर्षीय शिवरामकृष्णन, प्रेमाने ‘सिवा’ म्हणून ओळखले जातात, यांनी 1983 ते 1986 दरम्यान भारतासाठी 9 टेस्ट आणि 16 ODI खेळले. त्यांनी 1980 च्या दशकात त्यांच्या लेग स्पिन आणि गुगलिंगसाठी स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यांचा पहिला टेस्ट मॅच वीकटशिवाय संपला, पण नंतर 1984 मध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या मॅचमध्ये 12 विकेट्स घेऊन भारताला विजय मिळवून दिला, ज्यामुळे ते देशभर प्रसिद्ध झाले. शिवरामकृष्णन ICC क्रिकेट कमिटीमध्ये प्लेयर प्रतिनिधी म्हणूनही कार्यरत राहिले.

1985 चा व्हिक्टरीचा क्षण

शिवरामकृष्णन भारताच्या 1985 च्या Benson & Hedges वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये एक महत्वाचा खेळाडू होते. या स्पर्धेत भारताने ऑस्ट्रेलियात विजेतेपद मिळवले आणि फाइनलमध्ये पाकिस्तानला 176/9 पर्यंत मर्यादित करून भारताला 8 विकेट्सने विजय मिळवून दिला. या विजयात सिवाचे योगदान महत्त्वाचे होते.

कॉमेंट्रीतील योगदान

2000 नंतर त्यांनी कमेंट्री सुरू केली आणि अनेक वर्षे भारतीय प्रेक्षकांसमोर खेळाची शैली, रणनीती आणि अनुभव शेअर केला. स्पिनिंग तंत्रज्ञान, गोलंदाजीचे विश्लेषण आणि खेळाडूंचे निरीक्षण यावर त्यांची कमेंट्री नेहमीच प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय होती. त्यांचा BCCI कमेंट्री पॅनेलमधून संन्यास घेण्याचा निर्णय केवळ त्यांचा वैयक्तिक निर्णय नाही; तो भारतीय क्रिकेटमधील भेदभाव आणि संधींच्या असमानतेचा मुद्दा उभा करतो.

लक्ष्मण शिवरामकृष्णन यांचा निर्णय दाखवतो की, अनुभव, कौशल्य आणि वयावरून नव्हे, तर संधी मिळणे किती महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे आता BCCI आणि क्रिकेटसंबंधी मंडळींना विचार करावा लागेल की, प्रत्येक खेळाडू आणि कमेंटेटरला समान संधी आणि महत्त्वाची भूमिका देणे किती आवश्यक आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

