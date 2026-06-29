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भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजयानंतर आयर्लंडच्या कोचचा धक्कादायक निर्णय, प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा

भारताच्या संघाला झालेल्या आयर्लंडविरुद्ध मालिकेत व्हाईट वॅाश केले आणि आयर्लंडच्या संघाने इतिहास रचला. भारताच्या संघाविरुद्ध ऐतिहासिक मालिका झाल्यानंतर आता आयर्लंडच्या प्रशिक्षकांनी आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. आयर्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक हेनरिक मलान यांनी आता प्रशिक्षण पदाचा राजीनामा दिला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 29, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:01 PM IST
भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजयानंतर आयर्लंडच्या कोचचा धक्कादायक निर्णय, प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजयानंतर आयर्लंडच्या कोचचा धक्कादायक निर्णय, प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा
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