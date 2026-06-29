/भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजयानंतर आयर्लंडच्या कोचचा धक्कादायक निर्णय, प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा

Ireland Men's head coach Heinrich Malan : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये काल दुसरा टी20 सामना पार पडला, या सामन्यात टीम इंडियासाठी धक्कादायक निर्णय पाहायला मिळाला. भारताच्या संघाला झालेल्या आयर्लंडविरुद्ध मालिकेत व्हाईट वॅाश केले आणि आयर्लंडच्या संघाने इतिहास रचला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाची निराशाजनक कामगिरी राहिली त्यामुळे सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. आता आयर्लंडच्या संघासाठी आणखी एक धक्का आहे, भारताच्या संघाविरुद्ध ऐतिहासिक मालिका झाल्यानंतर आता आयर्लंडच्या प्रशिक्षकांनी आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. आयर्लंडचे मुख्य प्रशिक्षक हेनरिक मलान यांनी आता प्रशिक्षण पदाचा राजीनामा दिला आहे.
आयर्लंड क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा दिला आहे असे सांगितले आहे. 2027 पर्यंत कोचचा करार होता पण त्यांनी ऐतिहासिक विजयानंतर राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2022 मध्ये मुख्य प्रशिक्षक हेनरिक मलान हे आयर्लंड संघात सामील झाले होते. मलान यांचा विश्वास आहे की, भारत मालिका संपल्यानंतर पद सोडल्याने नवीन प्रशिक्षकाला संघात जुळवून घेण्यासाठी निश्चितपणे वेळ मिळेल. गॅरी विल्सन यांची आयर्लंड पुरुष संघाच्या नवीन मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
— Cricket Ireland (@cricketireland) June 29, 2026
Heinrich Malan to step down as Ireland Men's head coach - read more: https://t.co/LmOtfd6F7d#BackingGreen #FailteSolar pic.twitter.com/Ny3H7tYEjB
भारताविरुद्ध झालेल्या ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्य प्रशिक्षक हेनरिक मलान म्हणाले की, आयर्लंडचे खेळाडू, कर्मचारी आणि व्यापक आयरिश क्रिकेट समुदायासोबत काम करण्यात मला खुप आनंद मिळाला. मी आणि माझ्या कुटुंबाने येथे खुप चांगला वेळ घालवला, आम्ही हा घालवलेला काळ नेहमीच स्मरणात ठेवू असे त्यांनी सांगितले. प्रशिक्षक हेनरिक मलान यांच्या कोचिंगमध्ये आयर्लंडच्या संघाने अनेक मोठ्या संघाना मागे टाकून ऐतिहासिक कामगिरी केल्या आहेत. आमच्या सामायिक दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवल्याबद्दल खेळाडू, प्रशिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे आभार असे त्यांनी त्यांचे शेवटचे मत संघासोबत मांडले.
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आयर्लंडच्या कामगिरीबद्दल सांगताना मलान म्हणाले की, "मेलबर्नमध्ये इंग्लंडविरुद्धचा आमचा ऐतिहासिक टी20 विश्वचषक विजय, अबू धाबीमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धचा आमचा पहिला कसोटी विजय, बेलफास्टमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्धचा आमचा पहिला मायदेशातील कसोटी विजय, मायदेशात भारताविरुद्धचा आमचा ऐतिहासिक मालिका विजय आणि पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका यांना हरवून टी२० विश्वचषकासाठी मिळवलेली थेट पात्रता, तसेच जगातील अव्वल संघांना आव्हान देण्याची आणि त्यांना पराभूत करण्याची आमची क्षमता, या सर्वांकडे आम्ही मोठ्या अभिमानाने पाहू शकतो.