/IPL फायनलनंतर धक्कादायक घटना; कॅामेंटेटरच्या कारला भीषण धडक, थोडक्याच बचावला माजी खेळाडू

Michael Clarke Car Accident News : आयपीएल 2026 च्या फायनलच्या रात्रीने अनेक घटना घडल्या, यामध्ये एकिकडे आरसीबीचा संघ हा फायनल दुसऱ्यांदा जिंकला तर दुसरीकडे गुजरात टायटन्स संघाच्या बसला आग लागली होती. क्रिकेट चाहते जेव्हा आयपीएल 2026 चे चॅम्पियनचा उत्साह साजरा करत होते तेव्हा एक धक्कादायक घटना घडली होती. आयपीएल 2026 च्या फायनलच्या सामन्यामध्ये कॅामेंट्री करत असलेले मायकल क्लार्क त्याच रात्री एका भीषण कार अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यात त्यांच्या कारचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती माजी खेळाडूने दिली आहे. क्लार्क यांनी स्वत: ही माहिती त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर दिली आहे.
मायकल क्लार्क यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर सांगितले की, ते एका कार अपघातामध्ये थोडक्यात बचावले आहेत. झालेल्या अपघातामध्ये त्यांची कार ही पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. मायकल क्लार्क यांनी सांगितले की आयपीएल 2026 चा फायनलचा सामना झाल्यानंतर ते विमानतळाच्या दिशेने जात असताना त्यांची कार अचानक धडकली आणि त्यामुळे ते देखील किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ही घटना त्याच रात्री घडली, जेव्हा विजेच्या शॉर्ट सर्किटमुळे गुजरात टायटन्सच्या बसला आग लागली होती.
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मायकल क्लार्क हे विमानतळाकडे जात असलेल्या कारच्या पुढच्या सीटवर झोपला होता, तेव्हा ती कार एका ट्रेलर ट्रकला धडकली. धडकेचा परिणाम इतका जोरदार होता की कारचा पुढचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. हा अपघात मध्यरात्री झाला, त्याच्या ड्रायव्हरला अचानक एक ट्रेलर ट्रक दिसला, पण तोपर्यंत टक्कर होऊन गेली होती. ड्रायव्हरने मला सांगितले की ट्रकचे ब्रेक लाईट्स काम करत नव्हते, त्यामुळे माझ्या ड्रायव्हरची कार ट्रकच्या मागच्या बाजूला धडकली.
Michael Clarke reveals he was involved in a serious car crash in India following the IPL— Brutal Truth (@sarkarstix) June 3, 2026
Traveling as a passenger, his car collided with a semi-trailer, with front half of the car stuck under a truck.
Clarke expressed his immense gratitude to the local people and the BCCI… pic.twitter.com/i9khDyEJm8
मायकल क्लार्क यांनी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगितले की, "गाडीचा पुढचा भाग ट्रकवर जोरात आदळला आणि आमच्या पायांना लागला. मला फक्त काही किरकोळ जखमा आणि ओरखडे आले, पण मला वाटते की चालकाच्या पायाला किरकोळ फ्रॅक्चर झाले आहे." टक्करीचा आघात इतका जोरदार होता की सेडान कारचा पुढचा भाग पूर्णपणे तुटला आणि कारचा डॅशबोर्ड केबिनच्या दिशेने आत ढकलला गेला.