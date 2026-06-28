Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /6 चेंडूत 6 विकेट्स... फक्त 9 वर्षांच्या क्रिकेटपटूच्या कामगिरीने उडवली खळबळ; कोण आहे हा खेळाडू?

6 चेंडूत 6 विकेट्स... फक्त 9 वर्षांच्या क्रिकेटपटूच्या कामगिरीने उडवली खळबळ; कोण आहे हा खेळाडू?

आजकाल जगभरात तरुण क्रिकेटपटूंची चर्चा होत असतानाच एका नऊ वर्षांच्या गोलंदाजाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या गोलंदाजाने 'डबल हॅट्ट्रिक' साधून खळबळ उडवून दिली आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 28, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:55 PM IST
6 चेंडूत 6 विकेट्स... फक्त 9 वर्षांच्या क्रिकेटपटूच्या कामगिरीने उडवली खळबळ; कोण आहे हा खेळाडू?
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'योनीपटल फाटले नसल्याचा अर्थ बलात्कार झाला नाही असा होत नाही', हायकोर्टाने नोंदवले महत्वाचे निरीक्षण!
Allahabad High Court15 min ago
2
Ind Vs Ire15 min ago
3
Live updates48 min ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
accident1 hr ago