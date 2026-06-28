/6 चेंडूत 6 विकेट्स... फक्त 9 वर्षांच्या क्रिकेटपटूच्या कामगिरीने उडवली खळबळ; कोण आहे हा खेळाडू?

6 wickets in 6 balls : क्रिकेटमध्ये हॅट्ट्रिक घेणं हेच मोठं यश मानलं जातं. पण अवघ्या 9 वर्षांच्या मुलाने एका षटकातील सहाही चेंडूंवर सहा फलंदाज बाद करत इतिहास रचला आहे. इंग्लंडमधील या चिमुकल्या गोलंदाजाच्या कामगिरीची सध्या क्रिकेटविश्वात जोरदार चर्चा रंगली आहे. अलीकडेच कमी वयातील क्रिकेटपटू आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. भारतात 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीमुळे चर्चेत असताना आता इंग्लंडमधील 9 वर्षीय गोलंदाजाने आपल्या भन्नाट गोलंदाजीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे.
इंग्लंडमधील केंब्रिज येथे राहणारा रोहन हा ग्रेट शेलफोर्ड क्रिकेट क्लबच्या अंडर-9 संघाकडून खेळतो. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, हिस्टन संघाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने सलग सहा चेंडूंवर सहा फलंदाजांना बाद करत दुर्मिळ असा विक्रम आपल्या नावावर केला.
या अविश्वसनीय गोलंदाजीमुळे त्याची आकडेवारी 6 चेंडूत 6 बळी आणि एकही धाव न देता अशी राहिली. रोहनच्या या जादुई स्पेलमुळे ग्रेट शेलफोर्ड संघाने सामना 26 धावांनी जिंकला.
सामना संपल्यानंतर मैदानावर आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. शेवटचा बळी मिळताच प्रेक्षक, सहकारी खेळाडू आणि कुटुंबीयांनी जल्लोष केला. अनेकजण मैदानावर धावत आले आणि रोहनचे अभिनंदन केले. रोहनने बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, शेवटचा विकेट मिळाल्यानंतर मैदानावर प्रचंड जल्लोष सुरू झाला होता. सर्वजण आनंदाने ओरडत होते आणि तो क्षण आयुष्यभर लक्षात राहील.
या शानदार कामगिरीबद्दल रोहनला 'प्लेअर ऑफ द मॅच' म्हणून गौरविण्यात आले. स्मृतिचिन्ह म्हणून त्याला सामन्यात वापरण्यात आलेला चेंडूही भेट देण्यात आला. रोहन शाळा आणि क्लब या दोन्ही संघांकडून नियमित क्रिकेट खेळतो. अशा प्रकारचा विक्रम क्वचितच पाहायला मिळतो, असे त्याने सांगितले. विशेष म्हणजे फादर्स डेच्या दिवशी ही संस्मरणीय कामगिरी करून त्याने आपल्या वडिलांना खास भेट दिली.
अवघ्या 9 वर्षांच्या या गोलंदाजाने केलेली ही कामगिरी सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात चर्चेत असून क्रिकेटप्रेमी त्याचे भरभरून कौतुक करत आहेत.