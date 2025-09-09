English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
प्रेम, भांडण आणि खून... चॅम्पियन खेळाडूची प्रेयसीने केली निर्घृण हत्या, क्रीडा जगताला धक्का

Valter de Vargas Aita Murder: ऐटाच्या ४३ वर्षीय जोडीदाराने त्यांच्यात झालेल्या वादात त्यांच्यावर चाकूने वार केले. त्यांच्या चेहऱ्यावर, मानेवर, पाठीवर आणि पोटावर अनेक वार करण्यात आले. जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात ऐटा घराच्या पायऱ्यांवरून खाली पडला, जिथे पोलिसांना त्याचा मृतदेह आढळला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 9, 2025, 04:21 PM IST
Valter de Vargas Aita Murder: ब्राझीलचा प्रसिद्ध बॉडीबिल्डिंग खेळाडू वाल्टर डी वर्गास ऐटा (वय 41) याचा मृत्यू रविवारी (7 सप्टेंबर) झाला. त्याची हत्या त्याच्यासोबत राहणाऱ्या 43 वर्षीय गर्लफ्रेंडने केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. ही घटना सांता कॅटरीना प्रांतातील चापेको येथे घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ऐटा आणि त्याच्या गर्लफ्रेंडमध्ये घरात तीव्र वाद झाला. वाद चिघळल्यावर महिलेने हातातील धारदार शस्त्राने वारंवार हल्ला केला. चेहरा, मान, पाठ आणि पोटावर गंभीर जखमा झाल्याने ऐटा स्वत:चा जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात जिन्यावरून खाली कोसळला. मात्र तो तिथेच कोसळला आणि रक्तस्रावामुळे त्याचा मृत्यू झाला.

घरात धक्कादायक दृश्य 

या घटनेनंतर पोलिसांना घरातील रक्ताचे ठसे आणि धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळाले. ऐटाच्या मृतदेहावर खोल जखमा होत्या. महिलेचाही या झटापटीत गंभीर जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. ती वाचली तर तिच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

महिलेचा गुन्हेगारी इतिहास? 

सिव्हिल पोलिसांनी तपासात उघड केले की आरोपी महिलेचा गुन्हेगारी इतिहास आहे. यापूर्वी ती सशस्त्र दरोडा आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरली होती व शिक्षा भोगत होती. अपीलवर सुटून ती ऐटासोबत राहत होती. आता तिच्यावर आणखी एका खुनाचा आरोप होण्याची शक्यता आहे.

बॉडीबिल्डिंग जगतात मोठं नाव

वाल्टर डी वर्गास ऐटा हा बॉडीबिल्डिंग जगतात मानाचं नाव होतं. त्याने सहा राज्यस्तरीय किताब जिंकले होते, तसेच 2024 च्या WFF वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये उपविजेता ठरला होता. तो चापेको येथील एका जिममध्ये पर्सनल ट्रेनर म्हणून काम करत होता. त्याच्या अचानक मृत्यूमुळे जिम बंद ठेवून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

 

या घटनेने ब्राझीलसह आंतरराष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग विश्व हादरले आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली असून, खेळाडूंच्या खासगी आयुष्यातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

FAQ

प्रश्न 1: वाल्टर डी वर्गास ऐटा कोण होता?

उत्तर: ते ब्राझीलचे प्रसिद्ध बॉडीबिल्डिंग खेळाडू होता. त्याने सहा राज्यस्तरीय किताब जिंकले होते तसेच 2024 च्या WFF वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये उपविजेतेपद मिळवले होते.

प्रश्न 2: त्याचा मृत्यू कसा झाला?

उत्तर: त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबत वाद झाला. त्यानंतर तिने धारदार शस्त्राने हल्ला केला. गंभीर जखमा झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.

प्रश्न 3: ही घटना कुठे घडली?

उत्तर: ही घटना ब्राझीलच्या सांता कॅटरीना प्रांतातील चापेको या शहरात घडली.

प्रश्न 4: आरोपी महिला कोण आहे?

उत्तर: आरोपी महिला ही 43 वर्षांची आहे. तिचा गुन्हेगारी इतिहास असून यापूर्वी ती सशस्त्र दरोडा आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरली होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

