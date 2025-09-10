English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' खेळाडूने 9 वर्षांनी संघ सोडला, भावनिक पोस्टने चाहत्यांना दिला धक्का

Cricket Team: अनुभवी देशांतर्गत क्रिकेटपटूने संघ सोडण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये संघासाठी हा एक मोठा धक्का आहे. सोशल मीडियाद्वारे याबद्दल माहिती देताना त्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लिहिले...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 10, 2025, 07:32 AM IST
'या' खेळाडूने 9 वर्षांनी संघ सोडला, भावनिक पोस्टने चाहत्यांना दिला धक्का

Indian Cricketer: घरेलू क्रिकेटमधील दिग्गज ऑलराऊंडर जलज सक्सेनाने केरळ संघाला अलविदा म्हणत चाहत्यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून तो केरळ संघाचा कणा मानला जात होता. सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत त्याने हा निर्णय जाहीर केला.  त्यांच्या या निर्णयाने राज्याच्या क्रिकेट वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सक्सेना यांनी सोशल मीडियावरून पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि हा टप्पा सोपा नसल्याचे मान्य केले.

Add Zee News as a Preferred Source

काय लिहलं आहे पोस्टमध्ये? 

सक्सेना आपल्या भावनिक पोस्टमध्ये लिहितो, “या प्रवासासाठी मी माझं सर्वस्व झोकून दिलं, घाम, मेहनत आणि अश्रू. बदल्यात मला अशा आठवणी मिळाल्या ज्या आयुष्यभर माझ्यासोबत राहतील. माझ्या सहकाऱ्यांचे, प्रशिक्षकांचे, सहयोगी स्टाफचे आणि मैदान तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार. त्यांच्या मदतीशिवाय हे शक्य नव्हतं.” तो पुढे म्हणाला, “हा शेवट नाही, प्रत्येक शेवट नवी सुरुवात घेऊन येतो. माझं मन कायम केरळसाठी धडधडत राहील.” मात्र पुढच्या हंगामात तो कोणत्या संघासाठी खेळणार आहे, याबाबत अजून काही स्पष्ट केलेले नाही.

 

केरळसाठीची कामगिरी

सक्सेना 2016-17 पासून केरळ संघाशी जोडला गेला. त्याने या काळात 58 फर्स्ट क्लास सामने खेळत 2,252 धावा आणि 269 बळी घेतले. पाच वेळा डावात पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली. रणजी इतिहासात केरळसाठी सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांच्या यादीत तो के. एन. अनंतपद्मनाभन (310 बळी) यांच्यानंतर दुसऱ्या स्थानी आहे. 2024-25 चा रणजी हंगाम त्याच्यासाठी विशेष ठरला. केरळ संघाने अंतिम फेरी गाठली, तर सक्सेना रणजी ट्रॉफीत 6,000 धावा आणि 400 बळी घेणारा पहिला खेळाडू ठरला.

कारकीर्द कशी होती? 

38 वर्षीय जलज सक्सेनाने एकूण 150 फर्स्ट क्लास सामन्यांत 7,060 धावा (14 शतक) आणि 484 बळी घेतले आहेत. लिस्ट-ए मध्ये 109 सामन्यांत त्याने 2,056 धावा (3 शतक) आणि 123 बळी घेतले. तर टी20 मध्ये 73 सामन्यांत 688 धावा आणि 77 बळी घेतले. एवढं यशस्वी करिअर असूनही त्याला भारतीय संघात खेळण्याची संधी मिळाली नाही, ही खंत कायम राहिली.

FAQ 

प्रश्न 1: जलज सक्सेना कोण आहे?

उत्तर: जलज सचिन सक्सेना हा भारतीय घरगुती क्रिकेटमधील एक दिग्गज ऑलराउंडर आहे. तो उजव्या हाताने फलंदाजी करतात आणि ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करतो.

प्रश्न 2: त्याने कोणत्या संघासाठी घरगुती क्रिकेट खेळले आहे?

उत्तर: सुरुवातीला त्याने मध्य प्रदेश संघासाठी खेळले, पण 2016 पासून ते केरळच्या संघासाठी खेळत होते.

प्रश्न 3: जलज सक्सेनाने IPL मध्ये खेळले आहे का?

उत्तर: होय. त्याने मुंबई इंडियन्स, दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (आता दिल्ली कॅपिटल्स), पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी खेळण्याची संधी मिळवली होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jalaj SaxenaretirementKerelacricket team

इतर बातम्या

iPhone Air... apple ने लाँच केला गेम चेंजर फोन; डिजाईन बदलल...

विश्व