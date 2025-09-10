'या' खेळाडूने 9 वर्षांनी संघ सोडला, भावनिक पोस्टने चाहत्यांना दिला धक्का

Indian Cricketer: घरेलू क्रिकेटमधील दिग्गज ऑलराऊंडर जलज सक्सेनाने केरळ संघाला अलविदा म्हणत चाहत्यांना चांगलाच धक्का दिला आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून तो केरळ संघाचा कणा मानला जात होता. सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत त्याने हा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या निर्णयाने राज्याच्या क्रिकेट वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सक्सेना यांनी सोशल मीडियावरून पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आणि हा टप्पा सोपा नसल्याचे मान्य केले.
सक्सेना आपल्या भावनिक पोस्टमध्ये लिहितो, “या प्रवासासाठी मी माझं सर्वस्व झोकून दिलं, घाम, मेहनत आणि अश्रू. बदल्यात मला अशा आठवणी मिळाल्या ज्या आयुष्यभर माझ्यासोबत राहतील. माझ्या सहकाऱ्यांचे, प्रशिक्षकांचे, सहयोगी स्टाफचे आणि मैदान तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनापासून आभार. त्यांच्या मदतीशिवाय हे शक्य नव्हतं.” तो पुढे म्हणाला, “हा शेवट नाही, प्रत्येक शेवट नवी सुरुवात घेऊन येतो. माझं मन कायम केरळसाठी धडधडत राहील.” मात्र पुढच्या हंगामात तो कोणत्या संघासाठी खेळणार आहे, याबाबत अजून काही स्पष्ट केलेले नाही.
सक्सेना 2016-17 पासून केरळ संघाशी जोडला गेला. त्याने या काळात 58 फर्स्ट क्लास सामने खेळत 2,252 धावा आणि 269 बळी घेतले. पाच वेळा डावात पाच बळी घेण्याची कामगिरी केली. रणजी इतिहासात केरळसाठी सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांच्या यादीत तो के. एन. अनंतपद्मनाभन (310 बळी) यांच्यानंतर दुसऱ्या स्थानी आहे. 2024-25 चा रणजी हंगाम त्याच्यासाठी विशेष ठरला. केरळ संघाने अंतिम फेरी गाठली, तर सक्सेना रणजी ट्रॉफीत 6,000 धावा आणि 400 बळी घेणारा पहिला खेळाडू ठरला.
38 वर्षीय जलज सक्सेनाने एकूण 150 फर्स्ट क्लास सामन्यांत 7,060 धावा (14 शतक) आणि 484 बळी घेतले आहेत. लिस्ट-ए मध्ये 109 सामन्यांत त्याने 2,056 धावा (3 शतक) आणि 123 बळी घेतले. तर टी20 मध्ये 73 सामन्यांत 688 धावा आणि 77 बळी घेतले. एवढं यशस्वी करिअर असूनही त्याला भारतीय संघात खेळण्याची संधी मिळाली नाही, ही खंत कायम राहिली.
उत्तर: जलज सचिन सक्सेना हा भारतीय घरगुती क्रिकेटमधील एक दिग्गज ऑलराउंडर आहे. तो उजव्या हाताने फलंदाजी करतात आणि ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करतो.
उत्तर: सुरुवातीला त्याने मध्य प्रदेश संघासाठी खेळले, पण 2016 पासून ते केरळच्या संघासाठी खेळत होते.
उत्तर: होय. त्याने मुंबई इंडियन्स, दिल्ली डेअरडेव्हिल्स (आता दिल्ली कॅपिटल्स), पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसाठी खेळण्याची संधी मिळवली होती.