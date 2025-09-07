क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉम्बस्फोट, एकाचा मृत्यू, अनेक जखमी; हादरवणारा Video Viral

Bomb Blast in Cricket Match: क्रिकेट विश्वातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान भीषण बॉम्बस्फोट झाला. या हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून काही लहान मुलांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर मैदानात गोंधळ उडाला आणि धुराचे लोट पसरले. या स्फोटाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ही घटना पाकिस्तानमधून खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बाजौर जिल्ह्यात घडली.
स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा स्फोट पूर्णपणे नियोजनबद्ध होता. बाजौर जिल्ह्यातील खार तालुक्यातील कौसर क्रिकेट ग्राऊंडवर हा हल्ला घडवून आणला गेला. सामना सुरु असतानाच अचानक मोठा स्फोट झाला आणि खेळाडू घाबरून मैदानाबाहेर पळताना दिसले.
या घटनेच्या आठवडाभर आधीच खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशातील एका पोलिस ठाण्यावर क्वाडकॉप्टरच्या साहाय्याने हल्ला करण्यात आला होता. त्यावेळी एका हवालदारासह एका सामान्य नागरिकाला दुखापत झाली होती. पोलिसांच्या मते, दहशतवादी गटाकडून सलग हल्ल्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
This is the menace of Khawarij!At Kausar Ground,Khar,Bajaur,a bomb blast was carried out during a cricket match,targeting innocent civilians.These beasts, who play with the blood of innocents, are the greatest enemies of Islam and humanity.#NoToTerrorism #Bajaur #Pakistan pic.twitter.com/CNnawiXMvt
— Eagle Claw (@EagleClawStrike) September 6, 2025
बाजौर जिल्ह्याचे पोलिस अधिकारी वकास रफीक यांनी सांगितले की हा हल्ला स्फोटकांचा वापर करून काटेकोर नियोजनानुसार करण्यात आला. मृत आणि जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने या घटनेची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.
हा स्फोट पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बाजौर जिल्ह्याच्या खार तालुक्यातील कौसर क्रिकेट ग्राऊंड येथे झाला.
अधिकृत माहितीनुसार, एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.
अनेक जण जखमी झाले असून, त्यामध्ये काही लहान मुलांचाही समावेश आहे. जखमींवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांच्या मते, हा नियोजनबद्ध हल्ला होता आणि स्फोटकांचा वापर करून तो घडवून आणला गेला.
स्फोटानंतर मैदानात गोंधळ उडाला, धुराचे लोट पसरले आणि खेळाडू धावताना दिसले. हा थरारक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.