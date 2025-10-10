English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हासला डेट करते वीरेंद्र सेहवागची पत्नी आरती? Viral Photo मुळे खळबळ!

Virender Sehwag Wife Aarti And Mithun Manhas Dating Rumors: लग्नानंतरही प्रेमसंबंध असणे आता सामान्य झाले आहे. गेल्या काही काळापासून असे वृत्त येत आहे की माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागची पत्नी घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 10, 2025, 01:20 PM IST
Aarti Sehwag And Mithun Manhas Dating Rumors: भारतीय क्रिकेटचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे. कारण, त्याची पत्नी आरती अहलावत आणि बीसीसीआय अध्यक्ष मिथुन मन्हास यांच्या डेटिंगच्या अफवा वेगाने पसरत आहेत. या अफवांनी चाहत्यांमध्ये खळबळ उडवली आहे.

आरती आणि मिथुन मन्हासच्या अफवा कशा सुरु झाल्या?

काही दिवसांपूर्वी अशी चर्चा रंगली की वीरेंद्र सेहवाग आणि त्याची पत्नी आरती अहलावत यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि दोघे लवकरच घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत जाणार आहेत. या चर्चांना अधिक बळ मिळालं, जेव्हा दोघांनी एकमेकांना इन्स्टाग्रामवरून अनफॉलो केलं.

त्यानंतर काही सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून हे दावे करण्यात आले की आरतीचा सध्या बीसीसीआय अध्यक्ष आणि सेहवागचा जुना मित्र मिथुन मन्हाससोबत अफेअर सुरू आहे. ही गोष्ट चाहत्यांसाठी धक्कादायक होती कारण मिथुन आणि सेहवाग अनेक वर्षांपासून चांगले मित्र मानले जातात.

जुना फोटो झाला व्हायरल

या अफवांदरम्यान 2021 मधील एक जुना फोटो समोर आला, ज्यात आरती अहलावत आणि मिथुन मन्हास एकत्र दिसत आहेत. त्या फोटोने सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवात झाली आणि दोघांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चेला अधिक चालना मिळाली. मात्र, या दोघांनी अद्याप कोणताही अधिकृत खुलासा केलेला नाही.

 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, वीरेंद्र सेहवाग आणि आरतीच्या मुलांनी देखील मिथुन मन्हासला सोशल मीडियावर फॉलो केलं आहे, ज्यामुळे चाहत्यांच्या मनात आणखी शंका निर्माण झाली आहे. तरीसुद्धा या गोष्टींची कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

 

क्रिकेटमधील जुना प्रसंग आठवला

या प्रकरणामुळे चाहत्यांना दिनेश कार्तिक आणि मुरली विजय यांच्यातील जुनी कहाणी आठवली आहे. त्या वेळीही दोघे चांगले मित्र होते, पण नंतर कार्तिकच्या पत्नीचा संबंध मुरली विजयसोबत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. 

 

त्याच धर्तीवर आता सेहवाग आणि मिथुन मन्हास यांच्याबद्दल अशा प्रकारच्या अफवा पसरत आहेत. मात्र, सध्या तरी या दोघांपैकी कुणीही यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे ही गोष्ट खरी आहे की फक्त अफवा, हे वेळच ठरवेल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

