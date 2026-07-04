/चालू सामन्यात अफगाणिस्तानच्या गुजबाजची टोपी गेली चोरीला? स्टेडियममध्ये खळबळ, Video Viral

श्पागीझा क्रिकेट लीग सध्या सुरु आहे आणि ही स्पर्धा अफगाणिस्तानमधील रहमत वली मसरूर क्रिकेट ग्राउंड खोस्ट येथे खेळवला जात आहे. आयपीएलमध्ये त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय सामने असो अनेकदा आपण मैदानावर अनेक प्रेक्षक क्रिकेट खेळाडूंना भेटण्यासाठी मैदानात जातात. असे अनेक व्हिडिओ आहेत ज्यामुळे अनेकांना पोलिस स्टेशनला देखील त्यामुळे जावे लागते. मैदानावर चाहते घुसल्यानंतर अनेकदा आपल्या स्टार खेळाडूला भेटतात आणि त्याच्या हाताला स्पर्श करतात, काही जण हस्तांदोलन करून निघून जातात, तर काही जण सेल्फी काढतात.
आता अफगाणिस्तानमध्ये सुरु असलेल्या क्रिकेट लीगमध्ये एक विचित्र घटना घडली आहे या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. श्पागीझा क्रिकेट लीगचा सामना सुरु होता आणि या चालू सामन्यामध्ये अचानक एक प्रेक्षक मैदानामध्ये आला. या प्रेक्षकाने संपूर्ण स्टेडियममध्ये बरीच खळबळ उडवून दिली, ज्यामुळे स्टँडमधील प्रेक्षक हसून लोटपोट झाले. मैदानावर आलेल्या चाहत्यांने अफगाणिस्तानचा स्टार खेळाडू रहमानुल्ला गुरबाजला भेटण्यासाठी आला होता. तो आल्यानंतर त्याने रहमानुल्ला गुरबाजला मिठी मारली आणि भेटला पण यावेळी खेळाडूसोबत एक विचित्र घटना घडली.
SOMETHING FUNNY HAPPENED IN AFGHANISTAN— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) July 3, 2026
- A pitch invader ran into Rahmanullah Gurbaz on the field during today’s Shpageeza match, grabbing his cap before making a quick exit
- A must watch pic.twitter.com/e9hGe3nmOT
प्रेक्षक खेळाडूला भेटायला आला, पण त्याने त्याची टोपी चोरली आणि तो पळून गेला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी पुरेसा होता, यावर आता क्रिकेट चाहत्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. ही घटना अफगाणिस्तानच्या टी20 लीगमध्ये घडली. गुरबाज हा श्पागीझा क्रिकेट लीगमध्ये मिस ऐनक नाइट्स संघाचा कर्णधार आहे.
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मिस ऐनक नाइट्स विरुद्ध बंद-ए-अमीर ड्रॅगन्स यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यामध्ये गुरबाज क्षेत्ररक्षण करत असताना अचानक एक वेडा चाहता मैदानात घुसला. तो गुरबाजशी हस्तांदोलन करेल किंवा सेल्फी काढेल असे सर्वांना वाटले, पण तसे काहीही घडले नाही. हा चाहता थेट गुरबाजकडे गेला, त्याची टोपी हिसकावून घेतली आणि पळून गेला.