टीम इंडियाला मोठा धक्का! श्रेयंका पाटील टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर, 'या' मिस्ट्री स्पिनरला मिळाली संधी

Womens T20 World Cup 2026 : सध्या इंग्लंडमध्ये महिला आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरु असून यात भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताची स्टार स्पिनर श्रेयंका पाटील हिला दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेर पडावं लागलं आहे. श्रेयंकाला बुधवारी नेदरलँड विरुद्ध सामन्यात ग्रुप ए सामन्याच्या दरम्यान पहिल्या ओव्हरमध्ये फिल्डिंग करत असताना उजव्या घोट्याला गंभीर दुखापत झाली होती. श्रेयंकाला चालता सुद्धा येत नसल्याने तिला स्ट्रेचरवरून मैदानाच्या बाहेर काढण्यात आले. श्रेयंकाची दुखापत गंभीर असल्याने ती सध्या सुरु असलेल्या महिला आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. तिच्या ऐवजी महिला प्रीमियर लीगमधील मिस्ट्री गोलंदाज प्रेमा रावत हिला संधी मिळाली आहे.
श्रेयंका पाटीलने यावर्षी दुखापतीतून बरी होऊन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केलं होतं. याच वर्ल्ड कपमध्ये तिने पाकिस्तान विरुद्ध भारताच्या विजयात महत्वाची भूमिका बजावली होती, तिने तीन ओव्हर टाकून फक्त 17 धावा दिल्या. तर नेदरलँड विरुद्ध वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधील पहिल्या सामन्यात तिने केवळ एक बॉल टाकला आणि त्यानंतर तिला दुखापत झाल्याने ती स्पर्धेच्या बाहेर पडली.
मागच्या दोन वर्षात दुखापतीने श्रेयंकाच्या करिअरमध्ये अनेकदा खोडा घातला होता. यापूर्वी बोटाला दुखापत झाल्याने टी20 वर्ल्ड कप 2024 मधून श्रेयंका बाहेर पडली. त्यानंतर तिला दोन्ही पायांमधील 'शिन स्प्लिंट्स' (shin splints) आणि मनगटातील 'स्ट्रेस रिॲक्शन' (stress reaction) यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागला. जवळपास एक वर्ष प्रतिस्पर्धी क्रिकेटमधून दूर राहिल्यावर तिने 2025 मध्ये पुनरागमन केलं आणि 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला त्यांचं महिला प्रीमियर लीगचं दुसरं विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली.
स्पिनर गोलंदाज श्रेयंका पाटील ही संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने तिच्या ऐवजी महिला प्रीमियर लीगमधील मिस्ट्री गोलंदाज प्रेमा रावत हिला भारतीय संघात संधी देण्यात आली आहे. आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या इव्हेन्ट टेक्निकल कमेटीने भारतीय संघात श्रेयंका पाटील हिच्या ऐवजी प्रेमा रावतला सामील करण्यास मंजुरी दिली आहे. 24 वर्षांची प्रेमा रावत ही इंडिया ए दौऱ्यासाठी इंग्लंडमध्ये होती, मात्र आता ती सिनियर वर्ल्ड कप संघाशी जोडेल. या लेग स्पिनरने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेलं नाही.