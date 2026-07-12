/IND VS ENG T20 Series : टीम इंडियाचं नेमकं कुठे चुकलं? इंग्लंड विरुद्ध पराभवानंतर मोठं कारण समोर आलं, कर्णधार श्रेयसने स्वतः सांगितलं

IND VS ENG T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरीज खेळवली गेली असून यात इंग्लंडने 4-0 ने आघाडी मिळवून विजय मिळवलेला आहे. 11 जुलै रोजी शनिवारी खेळवण्यात आलेल्या सीरिजमधील पाचव्या आणि शेवटच्या सामन्यात सुद्धा भारतीय संघाचा 54 धावांनी पराभव झाला. भारताने इंग्लंड विरुद्ध सीरिजचं गमावली नाही तर लागोपाठ 6 टी20 सामन्यात मिळालेल्या दारुण पराभवामुळे त्यांनी आयसीसी रँकिंगमधील टीम इंडियाचं प्रथम स्थान सुद्धा गमावलं आहे. पाचव्या सामन्यात टीम इंडियाची गोलंदाजी फ्लॉप ठरली. पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने टीम इंडियातील कमतरता मोजून दाखवल्या.
कर्णधार श्रेयस अय्यरने म्हटले की, 'आम्ही या सामन्यातून खूप काही शिकलो आहोत, विशेषतः पिचची स्थिती आणि सामन्याचे भान यांबाबत. मला वाटते की, सर्व काही परिस्थितीशी जुळवून घेण्यावरच अवलंबून असते; कारण पहिल्या सामन्यापासूनच परिस्थिती सतत बदलत राहिली आहे. सामने जिंकण्यात फिल्डिंगची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परदेशात दौरा करताना मैदानाची परिमाणे पूर्णपणे वेगळी असतात आणि त्यासाठी तुम्हाला सज्ज राहावे लागते'.
जोश बटलरने 64 बॉलमध्ये 131 धावा केल्या आणि ब्रुकने 45 बॉलमध्ये नाबाद 95 धावा केल्या. इंग्लंडने तीन विकेटवर 257 धावा केल्या आणि मोठा स्कोअर उभा केला. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजी पूर्णपणे निष्प्रभ ठरली. बटलर आणि ब्रूक यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 233 धावांची विक्रमी भागीदारी केली. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कोणत्याही विकेटसाठीच्या सर्वोच्च भागीदारींपैकी ही एक भागीदारी ठरली आहे.
टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'फलंदाजीसाठी खेळपट्टी अतिशय उत्तम होती. आम्ही कदाचित प्रतिस्पर्धी संघावर काही प्रमाणात दडपण आणू शकलो असतो, पण आम्ही काही झेल सोडले. जर ते झेल पकडले गेले असते, तर कदाचित आम्हाला 220-225 धावांचे लक्ष्य गाठावे लागले असते; पण दुर्दैवाने, आम्हाला ती संधी मिळाली नाही. आम्ही सतत विकेट्स गमावत राहिलो, ज्यामुळे आम्ही बॅकफूटवर आलो. त्यांची गोलंदाजीची अंमलबजावणी उत्कृष्ट होती; अखेर, त्यांनी या मैदानावर खूप क्रिकेट खेळले आहे. जोश बटलरने शानदार खेळी केली आणि हॅरी ब्रुकने त्याला उत्तम साथ दिली. आम्ही सोडलेल्या झेलमुळे सामन्याची सूत्रे पूर्णपणे बदलली'.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात भारतीय संघाला व्हाईट वॉश मिळाला. त्यामुळे त्यांना आयसीसी रँकिंगमध्ये सुद्धा फटका बसला असून 1601 दिवसांपासून कायम असलेलं नंबर 1 चं स्थान त्यांनी गमावलं आहे. मागच्या 7 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा हा सहावा पराभव असून आता आयसीसी टी20 रँकिंगमध्ये भारतीय संघाची घसरण होऊन ते नंबर १ वर आलेत तर इंग्लंडने सीरिज जिंकून रँकिंगमध्ये नंबर 1 चं स्थान पटकावलं आहे.