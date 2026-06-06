टीम इंडियात आता 'सरपंचराज', श्रेयस अय्यर भारताच्या टी20 संघाचा नवा कर्णधार, सूर्यकुमारला नारळ

Team India Announcement : आयपीएल 2026 नंतर आता टीम इंडियाचं (Team India) आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचं वेळापत्रक सुरु झालेलं आहे. 6 जून पासून भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान टेस्ट सामन्याला सुरुवात झाली. शनिवारी आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा झालेली आहे. दुपारी 1 वाजता दिल्लीत पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर उपस्थित होते. यावेळी टीम इंडियाचा नवा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नावाची घोषणा झालेली आहे.
Here's a look at TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcNBCCI (BCCI) June 6, 2026
Presenting TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 pic.twitter.com/f84kSSAIDfBCCI (BCCI) June 6, 2026
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (विकेटकिपर), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन.
पहिला टी20: 26 जून, बेलफास्ट
दुसरा टी20: 28 जून, बेलफास्ट
1 जुलै : पहला टी20, चेस्टर ले स्ट्रीट
4 जुलै : दूसरा टी20, मँचेस्टर
7 जुलै : तीसरा टी20, नॉटिंघम
9 जुलै : चौथा टी20, ब्रिस्टल
11 जुलै : पाचवा टी20, साउथम्प्टन
14 जुलै : पहला वनडे, बर्मिंघम
16 जुलै : दूसरा वनडे, कार्डिफ
19 जुलै : तीसरा वनडे, लॉर्ड्स