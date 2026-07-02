/जे विराट - रोहित सुद्धा करू शकले नाहीत ते श्रेयस अय्यरने केलं! अशी कामगिरी करणार भारताचा पहिला कर्णधार

IND VS ENG 1st Match T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात बुधवारी रिवरसाइड ग्राउंडमध्ये टी20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला गेला आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 189 धावांची कामगिरी केली, दरम्यान श्रेयस अय्यरने अर्धशतक ठोकलं. मात्र नंतर पावसामुळे अडथळा आल्याने सामना पुन्हा सुरु होऊ शकला नाही आणि त्याला रद्द करण्यात आलं. दोन्ही कर्णधार आपापल्या ड्रेसिंग रूममधून बाहेर आले आणि परत जाण्यापूर्वी त्यांनी हस्तांदोलन केले.
इंग्लंड विरुद्ध पहिल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने चौथ्या नंबरवर येऊन सुद्धा 47 बॉलमध्ये 68 धावा केल्या. त्याने 144.68 च्या स्ट्राईक रेटने 6 चौकार आणि 1 षटकार लगावला. श्रेयस अय्यरने याच सोबत इतिहास रचला. श्रेयस अय्यर इंग्लंडमध्ये टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये अर्धशतक लगावणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला. श्रेयस अय्यरने याबाबतीत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांना मागे सोडलं.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी टीम इंडियाचा कर्णधार म्हणून एक काळ गाजवला मात्र ते कधीही टी २० फॉरमॅटमध्ये कर्णधार म्हणून इंग्लंडच्या धर्तीवर अर्धशतक ठोकू शकले नाहीत. श्रेयस अय्यरने या बी बाबतीत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचा रेकॉर्ड मोडला. श्रेयस अय्यरने १५ व्या ओव्हरमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. श्रेयसने या दरम्यान 47 बॉलमध्ये 68 धावा केल्या आणि 6 चौकार आणि १ षटकार लगावला. श्रेयसचं हे टी २० आंतरराष्ट्रीय मधील नववं अर्धशतक होतं. मात्र 18 व्या ओव्हरमध्ये साकिब महमूदने त्यांना LBW आउट केले.
विराट कोहलीने हा रेकॉर्ड 2018 मध्ये कार्डिफमध्ये केला. श्रेयस अय्यरने 39 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. जे या फॉरमॅटमध्ये त्याचं सर्वात स्लो अर्धशतक ठरलं. इंग्लंडमध्ये कर्णधाराने केलेल्या सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचे माजी कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ यांच्या नावावर आहे. 2015 मध्ये कार्डिफ येथे 53 बॉलमध्ये केलेल्या 90 धावांच्या त्यांच्या खेळीचा या यादीत प्रथम क्रमांक लागतो. त्यानंतर 2009 मध्ये 'द ओव्हल'वर ख्रिस गेलने 50 बॉलमध्ये केलेल्या 88 धावांच्या खेळीचा क्रमांक येतो.
1. श्रेयस अय्यर - 68 धावा - चेस्टर-ले-स्ट्रीट (1 जुलै 2026)
2. विराट कोहली - 47 धावा - कार्डिफ़ (6 जुलै 2018)
3. विराट कोहली - 43 धावा - ब्रिस्टल (8 जुलै 2018)
4. रोहित शर्मा - 31 धावा - बर्मिंघम (9 जुलै 2022)
5. महेंद्र सिंह धोनी - 30* धावा - लॉर्ड्स (14 जून 2009)