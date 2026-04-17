Shreyas iyer : मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात श्रेयस अय्यरने मोडला एमएस धोनीचा रेकॅार्ड! रचला इतिहास

Shreyas iyer Records : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये काल वानखेडेच्या मैदानावर सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवून पंजाब किंग्सचा संघ स्पर्धेमध्ये अपराजित आहे. संघाने आतापर्यत आयपीएल 2026 मध्ये कमालीची कामगिरी केली होती. संघाने एकही सामना आतापर्यत गमावलेला नाही. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यामध्ये पंजाबच्या संघाने 21 चेंडू शिल्लक असताना 195 धावांचे लक्ष पूर्ण केले आहे. कालच्या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सचा सलामीवीर फलंदाज प्रभसिमरण सिंह यांने 80 धावांची खेळी खेळली तर पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने देखील 35 चेंडूमध्ये 66 धावा केल्या आणि संघाला विजय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. सध्या दमदार फार्ममध्ये असलेला पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने आणखी एक रेकॅार्ड नावावर केला आहे.
श्रेयस अय्यरने याने कालच्या सामन्यामध्ये 66 धावांची खेळी खेळली आहे. यामध्ये त्याने 5 चौकार आणि 4 षटकार मारले. आता या अर्धशतकासह श्रेयस अय्यर याने आयपीएलच्या इतिहासामध्ये कर्णधार म्हणून सर्वाधिक अर्धशतके मारण्याच्या यादीमध्ये सहावे स्थान पटकावले आहे. श्रेयस अय्यरने 22 वेळा 50 हून अधिक धावा केल्या आहेत. यासह त्याने भारतीय क्रिकेट आणि आयपीएलमधील दिग्गज कर्णधारांना मागे टाकले आहे.
श्रेयस अय्यरने 22 अर्धशतकाचा आकडा फार कमी सामन्यामध्ये पुर्ण केला आहे. त्याने 22 अर्धशतके ही 90 सामन्यांमध्ये पूर्ण केली आहेत. तर सीएसकेचा कर्णधार एमएस धोनी याने संघासाठी 204 सामन्यामध्ये 22 अर्धशतके झळकावली आहेत.
हेही वाचा - IPL 2026 : मुंबईचा सलग चौथा पराभव! पंजाब किंग्सने कब्जा केला पहिल्या स्थानावर, वाचा गुणतालिकेचं गणित
42 अर्धशतके : विराट कोहली (142 डाव)
33 अर्धशतके : डेव्हिड वॉर्नर (83 डाव)
31 अर्धशतके : गौतम गंभीर (127 डाव)
25 अर्धशतके : रोहित शर्मा (157 डाव)
24 अर्धशतके : केएल राहुल (64 डाव)
22 अर्धशतके : श्रेयस अय्यर (90 डाव)
22 अर्धशतके : एम.एस. धोनी (204 डाव)
पंजाब किंग्सच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिले फलंदाजी करत मुंबईच्या संघाने 195 धावा केल्या होत्या. हे लक्ष पंजाबच्या संघाने 21 चेंडू शिल्लक असताना पुर्ण केले. पंजाबचे फलंदाज अय्यर आणि प्रभसिमरन या जोडीने कमालीची कामगिरी केली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 66 चेंडूंमध्ये 139 धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळे सामन्याचे चित्र पूर्णपणे बदलले. हे अय्यरच्या आयपीएल कारकिर्दीतील 30 वे अर्धशतक होते. आयपीएल 2026 मध्ये अय्यरने पाच सामन्यांच्या चार डावांमध्ये 203 धावा केल्या आहेत.