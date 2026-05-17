/IPL 2026 : विराट-धोनी-रोहितच्या खास क्लबमध्ये श्रेयस अय्यरची एंट्री! मोजक्याच कर्णधारांच्या यादीत समावेश

Shreyas Iyer Records : 17 मे रोजी रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध पंजाबचा सामना आहे, या सामन्यानंतर आता श्रेयस अय्यर याने गौतम गंभीर, एमएस धोनी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या यादीमध्ये आता श्रेयस अय्यर सामील झाला आहे.
पंजाब किंग्जच्या संघाने आयपीएल 2026 च्या सिझनची सुरुवात दमदार केली होती. पण मागील पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आज पंजाब किंग्ज विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये आज सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने आता एक नवा रेकॅार्ड नावावर केला आहे. 17 मे रोजी रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध पंजाबचा सामना आहे, या सामन्यानंतर आता श्रेयस अय्यर याने गौतम गंभीर, एमएस धोनी, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या यादीमध्ये आता श्रेयस अय्यर सामील झाला आहे. आयपीएलमध्ये असे फार कमी कर्णधार आहेत, ज्यांनी 100 आयपीएल सामने खेळले आहेत.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये श्रेयस अय्यर हा आता आयपीएलचा पाचवा कर्णधार ठरला आहे. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) स्टेडियममध्ये आरसीबीविरुद्ध सामना हा श्रेयस अय्यरसाठी ऐतिहासिक ठरला. कोणत्याही खेळाडूसाठी एखाद्या फ्रॅन्चायझीसाठी कर्णधारपद साकारणे हे प्रत्येक खेळाडूचे स्वप्न असते. या स्पर्धेतील कर्णधार म्हणून त्याचा 100 वा सामनाही विशेष आहे. पंजाब किंग्जने त्याला मागील सिझनमध्ये मेगा ऑक्शनमध्ये विकत घेतले होते आणि त्याने मागील सिझनमध्ये पंजाबच्या संघाला फायनलमध्ये बऱ्याच वर्षामध्ये नेले होते. आतापर्यत आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जसाठी 30 सामन्यांचे नेतृत्व केले आहे.
हे ही वाचा
श्रेयस अय्यरने आतापर्यत दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकता नाईट रायडर्सचे कर्णधारपद भूषवले आहे. श्रेयस अय्यर याने त्याचा आयपीएलचा पहिला सामना हा 2015 मध्ये खेळला होता. 2018 ते 2020 या दरम्यान श्रेयस अय्यरने दिल्ली कॅपिटल्सचे नेतृत्व त्याने केले आहे. त्याने दिल्ली कपिटल्ससाठी 41 आयपीएल सामन्याचे नेतृत्व केले आहे. 2022 ते 2024 या काळामध्ये कोलकता नाईट रायडर्ससाठी त्याने कर्णधारपद सांभाळले होते. त्याने केकेआरसाठी 29 सामने नेतृत्व केले आहे.
2022 ते 2024 या काळात केकेआरचा कर्णधार म्हणून 29 आयपीएल सामने खेळले, ज्यात त्याने 2024 मध्ये संघाला आयपीएल ट्रॉफी जिंकून दिली. आयपीएलच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक सामन्यांचे नेतृत्व करणारा कर्णधारांमध्ये एमएस धोनीचे नाव अव्वल स्थानावर आहे. एमएस धोनीने आतापर्यत सीएसके आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट्ससाठी 235 सामन्यांचे नेतृत्व केले आहे.