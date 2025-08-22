"तो बोलत नाही पण..." मुलगा श्रेयस अय्यर टी-20 संघात स्थान न मिळाल्याने वडिल दुखावले, केले भावनिक आवाहन

Shreyas Iyer's father livid with BCCI: आशिया कप 2025 साठी (Asia Cup 2025) जाहीर झालेल्या भारतीय संघात श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) स्थान न मिळाल्याने त्याचे वडील संतोष अय्यर (Santosh Iyer) यांचा संताप आणि वेदना उफाळून आल्या आहेत. श्रेयसच्या सततच्या दुर्लक्षामुळे ते नाराज असून त्यांनी खुलेपणाने आपली भूमिका मांडली आहे. बीसीसीआय (BCCI) ने 19 ऑगस्टला 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला. मात्र त्यात श्रेयसचं नाव नव्हतं. अगदी राखीव खेळाडूंच्या यादीतही त्याला स्थान मिळालं नाही. 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी निवड समितीच्या या निर्णयावर अनेक माजी क्रिकेटपटूंनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
श्रेयस अय्यरने मागील काही महिन्यांत सातत्याने चांगला खेळ दाखवला. विशेषतः टी-20 क्रिकेटमध्ये त्याची चमकदार कामगिरी दिसून आली. आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब किंग्सकडून त्याने फलंदाजीत तसेच नेतृत्वातही उल्लेखनीय कामगिरी केली. याआधी 2024 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सला त्याने विजेतेपद मिळवून दिले होते. तरीसुद्धा, या वर्षी त्याला संघात डावलण्यात आलं. इंग्लंडविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेतही त्याला बाहेर बसावं लागलं होतं.
संतोष अय्यर म्हणाले, "श्रेयसने इतकी वर्षे सातत्याने उत्तम खेळ केला, आयपीएलमध्ये प्रत्येक संघासाठी योगदान दिलं, कॅप्टन म्हणूनही संघांना उंचीवर नेलं. मग त्याला भारतीय संघात घेण्यासाठी अजून काय करावं लागणार आहे?" त्यांनी पुढे सांगितलं, "मी असं म्हणत नाही की त्याला कर्णधार बनवा, पण किमान संघात तरी घ्या. त्याला डावललं तरी तो कधी तक्रार करत नाही. फक्त एवढंच म्हणतो ‘माझं नशीब.’ तो शांत राहतो, पण आतून तो नक्कीच व्यथित असतो."
चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितलं होतं की, "यात अय्यरची काही चूक नाही. आमच्याही हातात मर्यादा आहेत कारण 15 खेळाडूंचीच निवड करता येते. त्याला नक्कीच संधी मिळेल, पण योग्य वेळेची वाट पाहावी लागेल."