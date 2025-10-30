English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Shreyas Iyer Injury Update : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्यादरम्यान झालेल्या दुखापतीसाठी श्रेयस अय्यरवर ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीमध्ये उपचार सुरु आहेत. सुरुवातीला त्याची प्रकृती खूप गंभीर होती, मात्र आता त्यात सुधारणा झालीये. असं असताना श्रेयसने स्वतःच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली.   

पूजा पवार | Updated: Oct 30, 2025, 11:15 AM IST
'मला तुमच्या...', ऑस्ट्रेलियातील रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या श्रेयस अय्यरची पहिली प्रतिक्रिया
(Photo Credit : Social Media)

Shreyas Iyer : भारताचा स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) 25 ऑक्टोबर रोजी सिडनी येथे झालेल्या शेवटच्या वनडे सामन्यात दुखापत झाली. कॅच पकडताना झालेल्या त्याच्या बरगडीजवळ असलेल्या अवयवाला दुखापत झाल्याने त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला. ज्यामुळे तो ड्रेसिंग रूममध्ये बेशुद्ध पडला आणि त्याला रुग्णालयात नेऊन तात्काळ आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीबाबत बीसीसीआयकडून सुद्धा वेळोवेळी अपडेट देण्यात येत आहेत. मात्र आता दुखापतीनंतर पहिल्यांदाच श्रेयस अय्यरने सोशल मीडियावर पोस्ट करून यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

श्रेयसला दुखापत कशी झाली?

सिडनी वनडेमध्ये 34 व्या ओव्हरला हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला. एलेक्स कॅरीने समोरच्या दिशेला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागच्या दिशेने गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयस अय्यरला मागे धावावे लागले, त्याने मागे धावताना एक शानदार झेल घेतला पण जमिनीवर पडल्याने तो जखमी झाला. त्यानंतर त्याला वेदना होत होत्या आणि फिजिओने येऊन त्याला मैदानाबाहेर काढले. रोहित शर्मा (121) आणि विराट कोहली (74) यांनी नाबाद खेळी करत भारताला 9 विकेट्सनी विजय मिळवून दिला. मात्र ऑस्ट्रेलियाने 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज  जिंकली. 

श्रेयसला आयसीयूमध्ये केलं होत दाखल : 

दुखापत गंभीर स्वरुपाची असून आता त्याला अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल करण्यात आलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यादरम्यान श्रेयस अय्यरला बरगडीच्या दुखापतीमुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याची माहिती समोर आली आहे. श्रेयस मैदानातून ड्रेसिंग रूममध्ये परतल्यानंतर, अय्यरच्या शरीराचे तापमान, नाडीचा वेग आणि रक्तदाबात चढ-उतार होत असल्याचं लक्षात आलं. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्यानंतर, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले. सूत्राने सांगितले की, 'टीमचे डॉक्टर आणि फिजिओने कोणताही धोका न पत्करण्याची भूमिका स्वीकारली. त्याला लगेच रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याची प्रकृती स्थिर आहे. परंतु ही दुखापत श्रेयससाठी प्राणघातक ठरु शकली असती. तो खूप सक्षम, कणखर आहे आणि तो लवकरच बरा होईल'. सध्या श्रेयसवरचा धोका टळला असून त्याला आयसीयूमधून वॉर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आलं आहे. 

काय म्हणाला श्रेयस अय्यर?

दुखापतीनंतर श्रेयस अय्यरने सोशल मीडियावर पहिल्यांदाच पोस्ट करत चाहत्यांचे आभार मानले आणि आपल्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याचे सांगितले. श्रेयस अय्यर म्हणाला की, 'मी बरा होतोय. दिवसागणिक माझ्या प्रकृतीत सुधारणा होतेय. मला मिळालेल्या सर्व शुभेच्छा आणि पाठिंबा पाहून मी खूप भारावून गेलोय. तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा माझ्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. मला तुमच्या विचारांमध्ये ठेवलंत याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे'. 

FAQ : 

 श्रेयस अय्यरची सध्याची प्रकृती काय आहे?
उत्तर: सध्या श्रेयस अय्यरची प्रकृती स्थिर आहे. धोका टळल्यानंतर त्याला आयसीयूमधून सामान्य वॉर्डमध्ये शिफ्ट करण्यात आलं आहे. बीसीसीआयकडून वेळोवेळी अपडेट देण्यात येत आहेत, आणि त्याच्या प्रकृतीत दिवसागणिक सुधारणा होत आहे.

श्रेयस अय्यरने दुखापतीनंतर सोशल मीडियावर काय म्हटलं?
उत्तर: दुखापतीनंतर पहिल्यांदाच सोशल मीडियावर पोस्ट करून श्रेयस अय्यर म्हणाले, "मी बरा होतोय. दिवसागणिक माझ्या प्रकृतीत सुधारणा होतेय. मला मिळालेल्या सर्व शुभेच्छा आणि पाठिंबा पाहून मी खूप भारावून गेलोय. तुमच्या शुभेच्छा आणि पाठिंबा माझ्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत. मला तुमच्या विचारांमध्ये ठेवलंत याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे."

श्रेयस अय्यरला काय दुखापत झाली आणि ती कशी झाली?
उत्तर: २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सिडनी येथे झालेल्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात श्रेयस अय्यरला बरगडीजवळ असलेल्या अवयवाला (खांद्याच्या वरच्या भागाला) दुखापत झाली. ३४व्या ओव्हरमध्ये हर्षित राणाने चौथा बॉल टाकला, एलेक्स कॅरीने शॉट खेळला पण बॉल बॅटच्या किनाऱ्याला लागून मागे गेली. बॅकवर्ड शॉर्ट लेगवर उभ्या असलेल्या श्रेयसने मागे धावत शानदार झेल घेतला, पण जमिनीवर पडल्याने दुखापत झाली. यामुळे त्याला अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला आणि ड्रेसिंग रूममध्ये बेशुद्ध पडला.

