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झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेतील विजयानंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मणबद्दल बोलताना श्रेयस अय्यर भावूक, Video viral

व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या प्रशिक्षकपदावरून पायउतार होण्यावर श्रेयस अय्यरचा एक भावनिक संदेश समोर आला आहे. त्याने लक्ष्मणबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत, हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 27, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:54 PM IST
झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेतील विजयानंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मणबद्दल बोलताना श्रेयस अय्यर भावूक, Video viral
Image Credit: बीसीसीआयने शेअर केला व्हिडिओ (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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