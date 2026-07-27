/झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेतील विजयानंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मणबद्दल बोलताना श्रेयस अय्यर भावूक, Video viral

भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये काल टी20 मालिका पार पडली, यामध्ये भारताच्या संघाने मालिकेचे तीनही सामने जिंकून मालिका नावावर केली आहे. मागील दोन टी20 मालिकांमध्ये झालेल्या पराभवांनंतर भारताच्या हाती विश्वचषकानंतर पहिला विजय लागला. इंग्लंड दौऱ्यानंतर टीम इंडियाचे मुख्य कोच गौतम गंभीर हे विश्रांतीवर होते, त्याच्या अनुपस्थितीत व्हीव्हीएस लक्ष्मणने टीम इंडियाच्या प्रभारी मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. व्हीव्हीएस लक्ष्मण हा फक्त झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी टीम इंडियाचा कोच होता आता पुन्हा गौतम गंभीर पुन्हा एकदा मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारणार आहे. आता मालिकेत विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाचा कर्णधार भावूक दिसला.
व्हीव्हीएस लक्ष्मणच्या प्रशिक्षकपदावरून पायउतार होण्यावर श्रेयस अय्यरचा एक भावनिक संदेश समोर आला आहे. त्याने लक्ष्मणबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. बीसीसीआयने सोशल मिडियावर व्हिडिओ शेअर केला आहे यामध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेत विजय मिळवल्यानंतर व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांचे त्यांच्या योगदानाबद्दल आभार मानले. व्हीव्हीएस लक्ष्मणबद्दल श्रेयस अय्यर बोलताना म्हणाला की, व्हीव्हीएस लक्ष्मण सरांचे मी खूप आभार मानतो. त्यांनी आम्हाल दररोज प्रेरणा दिली, जेव्हापासून आम्ही मैदानामध्ये पाऊल ठेवले होते तेव्हापासून तुम्ही जे काही म्हणालात ते अगदी बरोबर होते आणि आम्ही सर्व त्याच्याशी सहमत आहोत. म्हणूनच तुमचे खूप खूप आभार आणि माझे सर्वांचेही आभार."
भारतीय संघाने झिम्बाब्वेविरुद्ध तीनही सामन्यात चांगली कामगिरी केली, प्रशिक्षक व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी श्रेयस अय्यरची प्रशंसा केली. श्रेयस अय्यरचे कौतुक करताना व्हीव्हीएस लक्ष्मण म्हणाले की, "आम्ही सर्वांनी मालिका जिंकण्याचे ध्येय ठेवले होते. मी श्रेयस अय्यरचे या विजयाबद्दल अभिनंदन करू इच्छितो, कारण कर्णधार म्हणून त्याच्या कार्यकाळाची सुरुवात खडतर झाली होती. पण आता ज्याप्रकारे संघाने पुनरागमन केले आहे ते फारच कौतुकास्पद आहे. श्रेयस तुम्हा सर्वांसोबत खेळण्यासाठी खूप उत्सुक होता.
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पुढे ते म्हणाले की, आम्हाला माहित होते की इंग्लंड दौऱ्यावरून फक्त 4-5 खेळाडू येथे असतील, पण आम्हाला पूर्ण विश्वास होता. मला वाटते की या विजयाचे सर्वाधिक श्रेय कर्णधारालाच जाते. त्याने सर्व खेळाडूंना सतत प्रोत्साहन दिले." आशिया कप 2026 आता आगामी स्पर्धा असणार आहे. काही दिवसांपूर्वी, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आशियाई खेळांसाठी भारतीय संघाचे प्रशिक्षक असतील आणि गौतम गंभीरलाही विश्रांती दिली जाईल, असे वृत्त समोर आले होते.
The vision was set. The execution was flawless— BCCI (@BCCI) July 27, 2026
Experience the dressing room vibes as Head Coach VVS Laxman & Captain Shreyas Iyer reflect on a phenomenal series win
Watch | #TeamIndia | #ZIMvIND | @VVSLaxman281 | @ShreyasIyer15 https://t.co/YZSPZFke0O