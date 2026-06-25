/श्रेयस अय्यरच्या इंस्टाग्राम बायोमुळे सोशल मिडियावर खळबळ! नेमकं काय सांगतोय?

Shreyas Iyer Instagram Bio : भारतीय टी20 संघाचा नवा कर्णधार श्रेयस अय्यर काही तासांमध्ये भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या कॅप्टन्सीमध्ये पहिल्यांदा सामना खेळणार आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये मालिका सुरु व्हायला काही तास शिल्लक असताना आता टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हा त्याच्या सोशल मिडियावरील बायोमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. श्रेयस अय्यर हा नेहमीच सोशल मिडियावर त्याच्या फॅशनमुळे त्याचबरोबर क्रिकेट मैदानावर तो त्याच्या खेळीमुळे चर्चेत पाहायला मिळतो. त्याने त्याच्या फिल्डिंगने अनेकदा सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. आता श्रेयस अय्यर चर्चेत असल्याचे कारण म्हणजेच इंस्टाग्रामचा बायो. असे त्याने सोशल मिडियावर नक्की काय लिहीले आहे आणि त्यामागचे कारण काय यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
श्रेयस अय्यरने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर "25.12.2025" ही दुसरी जन्मतारीख लिहीली आहे. आता श्रेयस अय्यरने त्याच्या सोशल मिडियावर असे का लिहीले आहे यासंदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. श्रेयस अय्यरची खरी जन्मतारीख ही 6 डिसेंबर 1994 आहे, मग त्याने इंस्टाग्राम 25.12.2025 ही तारीख का लिहीली आहे. इंस्टाग्रामवर लिहीलेल्या या जन्मतारखेबद्दल सांगायचे झाले तर हा श्रेयस अय्यरच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ होता. त्याने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले नाही पण चाहत्यांनी हा अंदाज लावला आहे.
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ऑक्टोबर 2025 मध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये सामना सुरु होता. या सामन्यामध्ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध श्रेयस अय्यरला गंभीर दुखापत झाली होती. तिसऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात कॅच घेताना श्रेयस अय्यर गंभीर जखमी झाला होता. त्याला या सामन्यात स्ट्रेचरवरुन नेण्यात आले होते, त्यानंतर अनेक महिने तो क्रिकेटपासून दूर राहिला आहे. यावेळी त्याच्या बरगडीला दुखापत झाली होती आणि यावेळी ही एवढी गंभीर दुखापत झाली होती की त्याचे क्रिकेटमध्ये पुनरागमन देखील कठिण होते असे त्याने यासंदर्भात सांगितले होते. या दुखापतीमुळे त्याची प्लीहा फुटली आणि अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला, ज्यामुळे त्याला सिडनी येथील रुग्णालयात डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली राहावे लागले
या दुखापतीनंतर पूर्णपणे बरे होऊन रुग्णालयातून घरी सोडण्यापूर्वी रक्तस्त्राव थांबवण्यासाठी त्याच्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्याने सोशल मिडियावर लिहीलेला बायो हा "25.12.2025" ही तारीख एका नव्या सुरुवातीचे चिन्ह आहे. त्यामुळे त्याने ही तारिख लिहीली असावी असा अंदाज आता चाहते लावत आहेत. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सुरु होणाऱ्या मालिकेत भारताचा संघ आणि श्रेयस अय्यर हे आता नव्या युगाची सुरुवात करणार आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीला सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियाने टी20 विश्वचषक जिंकला असला तरी, निवड समितीने एक कठोर आणि निर्दयी निर्णय घेत त्याला केवळ कर्णधारपदावरून हटवले नाही, तर संघातून बाहेरचा रस्ताही दाखवला. आता भारताच्या संघाने श्रेयस अय्यरकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.